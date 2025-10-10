日本発 DeepTechスタートアップ創出を支援するEIRプログラム『Aurora』2026 1st batch 募集開始

ANRI

独立系ベンチャーキャピタルANRI（東京都港区：代表パートナー 佐俣アンリ、以下 ANRI）は、大学発の革新的な技術シーズを用いて起業を志す方々のためのEIRプロジェクト「Aurora」2026 1st Batch（第3期目）の募集を2025年10月10日より開始することをお知らせいたします。

※EIR（客員起業家、以下 EIR）とは

企業やベンチャーキャピタル、大学などの組織に雇用されながら起業を志す起業家人材のことです。一定期間企業や組織で雇用されながら、これまでのビジネスプロフェッショナルとしての経験を活かし、シーズ探索や事業化準備をはじめとした起業準備を行います。

■ANRI EIR PROJECT『AURORA』について

「ANRI AURORA」は、大学などの研究機関に眠る最先端の技術シーズを起点に、世界を変えるビジネスの創出を目指すビジネスプロフェッショナルのための起業準備支援プログラムです。

EIR（客員起業家）としてANRIに所属し、約1年後の創業を目指して事業立ち上げに取り組んでいただきます。起業のベースとなる技術シーズは、ご自身のネットワークから見つけていただくことも、ANRIのネットワークを活用していただくことも可能です。事業領域の制限はありません。

約１年間をかけて、ANRIキャピタリストやオフィスに入居している多様な起業家とコミュニケーションを重ねながら、事業方針や研究開発の方向性をブラッシュアップしていただきます。

対象：DeepTech領域での起業を志すビジネスプロフェッショナル

期間：12か月間程度のEIR活動を想定（詳細は応募ページ参照）

支援内容：活動資金の提供、メンタリング等

応募締切：2026年1月10日

応募時点で技術サイドのバックグラウンドを持っている必要はありません。日本発の技術で世界にインパクトを与える、高い志を持つビジネスプロフェッショナルの皆様からのご応募をお待ちしております。

ANRI Aurora 応募サイト :https://anri-aurora.com/

■イベント開催のお知らせ

DeepTech Founders Night ー 研究から世界へ。CTO・CEOとしての挑戦 ー

今回の募集開始にあわせて、2025年12月11日（木）にディープテックスタートアップの立ち上げを手掛けるCTOやEIR（客員起業家）によるリアルな体験談を聞ける特別イベントを開催します。

日時：12月11日（木）18:30～20:30

場所：六本木ヒルズ15階 CIRCLE by ANRI

参加費：無料

参加締め切り：2025年12月8日（月）23:59まで

※応募者多数の場合は抽選を行います。ご参加いただけない場合は、12月9日中にご連絡いたします。

■ベンチャーキャピタルANRIについて

12/11 イベント申し込みサイト :https://peatix.com/event/4617184/view

ANRIは2012年のANRI1号ファンド設立より、一貫して創業初期（シード期）に特化してスタートアップへの投資を実行、現在5つのフラッグシップファンドと脱炭素問題に特化したANRI GREENファンドなどを運営し、投資社数300社以上、累計約780億円を運用しております。

「未来を創ろう、圧倒的な未来を」というビジョンのもと、創業当時からの強みであるインターネット領域に加え、ディープテックやライフサイエンスなど幅広いテクノロジー領域への大学発研究開発型スタートアップへの支援も注力しております。また、創業期の出資先を支援するため、六本木ヒルズに1200平米のインキュベーションオフィスを運営し、より起業家と近い環境で、起業の準備段階からサポートできる体制を整えております。

■会社概要

社名：ANRI株式会社

代表者：代表パートナー 佐俣アンリ

所在地：東京都港区六本木６丁目１０－１六本木ヒルズ森タワー15F CIRCLE by ANRI

企業HP：https://anri.vc