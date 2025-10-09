½ãÇò¡¦Ìµ¹¤¤ÎÇò¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥µ¥¦¥Ê¡ÖWHITE SAUNA¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¡Ë¡×¤òÁ´¹ñÈÎÇä³«»Ï¡£¼«Âð¤Ç¤â¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É¿·½¬´·¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¯¡£
¥á¥È¥í¥Îー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§²æºÊ ¹§°ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂç¤Î²°Æâ¥µ¥¦¥Êµ¡´ï¡ÊËÜÂÎ¡Ë¡¦¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¡ÊËÜÂÎ¡Ë¡¦¥µ¥¦¥Ê¥¹¥Èー¥Ö¡¦´äÈ×Íá¤Î¥êー¥¹¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡ÖSAUNA CLOUD¡Ê¥µ¥¦¥Ê¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥éー¤ò¡È¥Û¥ï¥¤¥È¡É¤ÇÅý°ì¤·¤¿¼¼Æâ¥µ¥¦¥Ê¡ÖWHITE SAUNA¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÌÚ¤Î¿§¡á¥µ¥¦¥Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤òÊ¤¤¹¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¹¡£À¶·é´¶¤È¾å¼Á¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Çò¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤ò¹â¤á¡¢¥ï¥ó¥ëー¥à¤«¤é¹âµé½»Âð¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¶õ´Ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¤ÎËÜÂÎ¼Ì¿¿¤Ï¼ÂÊª¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡ÈÇò¤¤¥µ¥¦¥Ê¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ï·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹½¬´·¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÏÌÚÌÜÄ´¡¦Ìµ¹ü¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢¡ÖÉô²°¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÇÀßÃÖ¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢½ãÇò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥µ¥¦¥Ê¡ÖWHITE SAUNA¡×¤Ç¤¹¡£Çò¤Ï¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¶õ´Ö¤ò¹¤¯¸«¤»¡¢À¸³è¶õ´Ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¡È¿·¤·¤¤Ìþ¤·¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ WHITE SAUNA¤ÎÆÃÄ¹
¿¿¤ÃÇò¡¦½ãÇò¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÍÏ¤±¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÀöÎé¤µ¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¤ÎËÜÂÎ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±À¤ä¥·¥ë¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¶¤é¤«¤ÊÇò¤µ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¼¼Æâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤â°µÇ÷´¶¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¤à¤·¤í¶õ´Ö¤òÌÀ¤ë¤¯¹¤¯¸«¤»¤ë¸ú²Ì¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£Á´¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÆÃ¼ì²Ã¹©¤ò¤Û¤É¤³¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ï´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈþ¤·¤¤Çò¤µ¤Ï¡¢Éô²°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â°µÇ÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¶õ´Ö¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ë³ÐÅª¤ËÉô²°¤ò¹¤¯¸«¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢°µÇ÷´¶¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÌÀ¤ë¤µ¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çò¤Ï¸÷¤òºÇ¤âÂ¿¤¯È¿¼Í¤¹¤ë¿§¤Ç¤¹¡£Çò¤¤Éô²°¤ÎÈ¿¼ÍÎ¨¤Ï80～90¡ó¤È¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò¼¨¤·¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ò½À¤é¤«¤¯¾È¤é¤·¡¢À¶·é¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÄ§¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¤¬Í£°ìÌµÆó¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¶·é¡×¡Ö½ã¿è¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¤È¤¤¤¦Çò¤Î»ý¤Ä¥¤¥áー¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¤ÏÊë¤é¤·¤ËÁÖ²÷¤µ¤ÈÆÃÊÌ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢Æü¾ï¤ò¾å¼Á¤ËºÌ¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¤ÎËÜÂÎ¼Ì¿¿¤Ï¼ÂÊª¤Ç¤¹¡£
1.¥ªー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥µ¥¦¥ÊËÜÂÎ¤Î³°´Ñ¤ò½ãÇò¤ÇÅý°ì¡£À¶·é´¶¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¹©»öÉÔÍ×¡¦²ÈÄíÍÑ100VÂÐ±þ
°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅµ¤¹©»öÉÔÍ×¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½¡£ÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¼«Âð¤Ç¡È¤È¤È¤Î¤¦¡ÉÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3.°Â¿´¤Î½ã¹ñ»º¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£
ËÜÂÎ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÅ·Á³ÌÚºà¤È¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¡£¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤¬¡¢Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¢¨¥µ¥¦¥Ê¥¹¥Èー¥ó¤Î¤ßËÜ¾ì¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É»º
4.ÅÅµ¤Âå¤Ï¤ï¤º¤«1»þ´Ö20±ßÁ°¸å
¹â²¹¡ÊºÇÂçÌó120¡î¡Ë¤Ç¤â¾Ê¥¨¥ÍÀß·×¤ò¼Â¸½¡£Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¨¤ë·ÐºÑÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
5.¹ØÆþ¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò²ÄÇ½
°ì³ç¹ØÆþ¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Ç¤â¡¢·î³ÛÀ©¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¡£²¹Íá¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¯¥é¥¦¥É¡×¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
WHITE SAUNA¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://saunacloud.jp/white_sauna/
¢£ SAUNA CLOUD¡Ê¥µ¥¦¥Ê¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SAUNA CLOUD¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÈÎÇä¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¦ÊÝ¼é¡¦ÀßÃÖ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÁí¹ç²¹Íá¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñÂÐ±þ¤Ç¡¢ÃíÊ¸¸å¤Î±¿ÈÂ¡¦ÀßÃÖ¡¦ÁÈÎ©¤òÀìÌç¥Áー¥à¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¼êÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¤¿Æ°»ºÊÝ¸±ÉÕ¤¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯°Â¿´¥µ¥Ýー¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ»þ¤Î¸Î¾ã¡¦ÇËÂ»»þ¤â½¤ÍýÈñÍÑ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¤äºÆÀßÃÖ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡ÖWHITE SAUNA¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ò¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à»þÂå¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£Çò¤È¤¤¤¦¿§¤Ë¤Ï¡¢À¶·é¡¦ÀÅ¼ä¡¦ºÆÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¡ÈÇò¤¤¥µ¥¦¥Ê¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Þ¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤Ï½»Âð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¡¦¥¸¥à¡¦²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÜÀß¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤âÍ½Äê¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âµ¡Ç½¤âÈþ¤·¤¤¥µ¥¦¥Ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥µ¥¦¥ÊÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¤ÎËÜÂÎ¼Ì¿¿¤Ï¼ÂÊª¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§WHITE SAUNA¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¦¥Ê¡Ë(R)
¥«¥éー¡§½ãÇò¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Éý70cm ¡ß ±ü¹Ô80cm～
ÅÅ¸»¡§²ÈÄíÍÑ100VÂÐ±þ
ºÇ¹â²¹ÅÙ¡§Ìó120¡î
ÅÅµ¤Âå¡§Ìó20±ß¡¿1»þ´Ö¡ÊÌÜ°Â¡Ë
²Á³Ê¡§ËÜÂÎ²Á³Ê 70±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¥µ¥Ö¥¹¥¯¡§·î³Û17720±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
À½Â¤¡§ÆüËÜ¹ñÆâ¹©¾ì¡Ê¹ñ»ºÌÚºà»ÈÍÑ¡Ë
Äó¶¡¡§SAUNA CLOUD¡Ê¥µ¥¦¥Ê¥¯¥é¥¦¥É¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£¥á¥È¥í¥Îー¥à³ô¼°²ñ¼Ò
TEL 03-6721-9909 (Ê¿Æü10:00～19:00)
ËÜ¼Ò¡§¢©108-0075 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-4 ÉÊÀî¥°¥é¥ó¥É¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー8³¬
Âè£±ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー ¢©443-0038 °¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô½¦ÀÐÄ®¡Ê2³¬·ú¤Æ¡¦EVÍ¤ê¡Ë
Âè£²ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー ¢©443-0011 °¦ÃÎ¸©³÷·´»ÔË²¬Ä®¡Ê2³¬·ú¤Æ¡¦²°³°Å¸¼¨¥¹¥Úー¥¹Í¤ê¡Ë
GYM CLOUD¡Ê¥¸¥à¥¯¥é¥¦¥É¡Ëhttps://gymcloud.jp/
SAUNA CLOUD¡Ê¥µ¥¦¥Ê¥¯¥é¥¦¥É¡Ëhttps://saunacloud.jp/