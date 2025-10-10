無臭元工業、埼玉県より八潮市道路陥没事故の対応協力に関する感謝状をいただきました

無臭元工業株式会社

このたび無臭元工業株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：田崎雄大）は、2025年1月28日に発生した埼玉県八潮市道路陥没事故における対応協力に関して、埼玉県下水道事業管理者より感謝状を拝受いたしました。

同事故は、八潮市中央一丁目交差点にて道路陥没が発生し、下水道管の破損が原因とみられる事案でした。当社は事故現場において、硫化水素をはじめとする臭気発生の抑制対策を実施し、現場環境の改善に尽力いたしました。

今回の感謝状贈呈は、事故対応において当社の技術と支援が一定の役割を果たしたことを評価いただいたものと受け止めております。

無臭元は、これまでも60年以上にわたり、技術とものづくりを通じて、下水処理場・排水処理・廃棄物処理等の環境・衛生にかかる分野で環境改善に取り組んでまいりました。今後も環境・衛生の領域において、社会や産業の要請に応えるべく、事業活動を一層推進してまいります。

【参考】

埼玉県公開情報：

八潮市道路陥没事故の対応協力に対する感謝状贈呈について（埼玉県）(https://www.pref.saitama.lg.jp/c1501/news/page/news07082201.html)

【無臭元工業株式会社について】

会社名：無臭元工業株式会社

所在地：〒123-0872 東京都足立区江北2-8-6

代表取締役：田崎 雄大

URL：https://www.mushugen.co.jp/(https://www.mushugen.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口

E-mail：pr@mushugen.co.jp