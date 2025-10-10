メトロ電気工業、森林由来J-クレジット活用で「ゼロカーボンファクトリー」を達成

メトロ電気工業株式会社

メトロ電気工業株式会社（本社：愛知県安城市）は、Carbon EX株式会社を通じ、岐阜県「木曽三川水源造成公社」の森林由来J-クレジット50トンを購入しました。

これにより自社の残余排出（年間約5トン-CO2）をオフセットし、全ての事業活動で「ゼロカーボンファクトリー（ZCF）」を達成しました。

J-クレジット購入証明書

当社は従来より、省エネ活動や生産ラインの効率化並びに再エネの導入により、排出量の90%以上を削減してきました。今回のクレジット活用は、残余排出を補完し完全なカーボンニュートラルを実現するものであり、脱炭素経営の１つに位置付けられます。

今後はさらに、森林保全活動の強化に加え、再エネ電力活用や水素エネルギー導入の拡大検討、PHV（プラグインハイブリッド車）の活用など、Scope1～3にまたがる包括的な取組を進めサプライチェーン全体での脱炭素化の加速を図ってまいります。

主な取組内容

■森林保全によるCO2吸収と地域貢献- 森林由来J-クレジットを活用し、日本国内の森林保全・間伐促進・生物多様性保全に寄与- 国産材を活用した製品開発を通じ、地域経済・地方創生との両立を推進- 岐阜県産ヒノキを用いた天然木小暖「檜の香」を開発・販売し、森林資源循環と新しいライフスタイル価値を提案天然木 和み小暖 「檜の香」（ひのか）■再エネを「つくる・つかう・ふやす」- つくる：太陽光発電の導入拡大検討- つかう：工場・オフィスにおける再エネ電力の導入を推進- ふやす：再エネに親和的な製品を普及させ、社会全体での需要拡大を後押し 電化の推進（省エネ型ヒーター「オレンジヒート(R)」や局所暖房装置「速暖くん(R)」等）さらに、プラグインハイブリッド車（PHV）の導入を進め、再エネ電力と組み合わせた低炭素型モビリティ活用を推進局所暖房装置「速暖くん(R)」■省エネ・水素・次世代エネルギーへの挑戦- 工場のエネルギー原単位削減や高効率技術開発を継続- 水素エネルギーの活用拡大を推進し、将来的な脱炭素燃料導入を加速、GX対応力を強化- Scope1～3全体での脱炭素経営を深化