小売×AIで描く未来への第一歩♪TENHOの生成AI活用ワークショップを実施！

株式会社アオキスーパー(本社：愛知県名古屋市、以下「当社」)は、生成AIの利活用推進を目的に株式会社TENHO(本社：東京都渋谷区)による『生成AI活用の内製化に向けたワークショップ』を経営層を含めた本社の複数部門(人事・開発・総務・経理)を対象に実施いたしました。

両社は共に日本最大級のオープンイノベーション拠点『STATION Ai』(所在地：愛知県名古屋市)に入居しており、同じフロア、且つ隣席という縁もあり、当社からの声掛けにより今回の取り組みがスタートしました。

【開催の背景・目的】

生成AIの普及が加速する一方で、多くの企業では「どのように業務へ取り入れるべきか」という課題を抱えています。当社においても、生成AIの中長期的な導入計画はこれから検討する段階であり、まずは経営層を含む複数部署のメンバーが基礎を理解し、具体的な活用イメージを持つことが重要と考えられました。そこで両社は、経営層を含めた人事・開発・総務・経理部門のメンバーを対象に、『基礎理解』と『実践的検討』をテーマにしたワークショップを実施し、参加者自身が手を動かしながら生成AIの仕組みや使い方を学ぶとともに、自身の業務にどのように活かせるかを考える機会を設けました。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143214/table/102_1_41c617b1b6aa769776686cd66e0d6fbf.jpg?v=202510111026 ]

【株式会社TENHO(https://tenho7.jp/)】＜STATION Ai(https://stationai.co.jp/)入居企業＞

生成AIに関する導入支援・研修事業を展開する2023年に創業したスタートアップ企業

代表取締役：田村 允、土田 龍矢

所在地：東京都渋谷区神泉町10-10 アシジ神泉ビル10F

事業内容：(１)生成AI導入支援・研修事業

(２)生成AIアプリケーション開発事業

(３)生成AIメディア(AI OTAKU)

【参加者の声】

研修後のアンケートでは、参加者全員が「今後AI活用は増える」と回答し、社内全体での期待の高まりが確認されました。特に実務への応用イメージや基礎理解の習得に関して、多くの前向きな意見が寄せられました。

・「業務の棚卸を通じて、自部署でのAI活用の具体的なイメージが湧いた」

・「生成AIへの指示の出し方を学び、業務で実践してみたいと感じた」

・「初心者でも分かりやすく、基本からリスクまで理解できたのが良かった」

また、「応用編にも挑戦したい」「さらに具体的な活用事例を知りたい」といった声もあり、生成AIをより深く学ぼうとする意欲の高まりがうかがえました。

【STATION Ai(https://stationai.co.jp/)】

2018年に策定されたAichi-Startup戦略に基づいて、STATION Ai株式会社が整備・運営事業を行う日本最大規模のオープンイノベーション拠点でスタートアップの創出・育成やオープンイノベーションを促進するためのさまざまな支援サービスを提供

※当社は2024年10月の開業当初より『プレミアムオフィスパートナー』として入居・参画

アオキスーパーは、本ワークショップを契機に『AIネイティブな組織』への変革を目指し、社内全体でAIを活用することで、お客様サービスの向上と業務の効率化・働きやすさ向上に向けた新たな取り組みを推進してまいります。