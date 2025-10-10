「塾通いは当たり前」は幻想だった！高校受験生の約4割が塾・家庭教師を「利用しない」と回答。経済的背景か、それとも教育の新たな潮流か。

株式会社エンライク

じゅけラボ予備校（所在地：大阪市北区、代表取締役：後藤智則）は、2025年度の高校入試を経験した15歳~16歳の子どもを持つ40～59歳の保護者850名を対象に、「高校受験の対策としての学習支援サービスの利用実態」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、受験対策として塾や家庭教師を「利用していない」と回答した家庭が37.3%と多く、一般的に考えられている「高校受験＝塾通い」という常識を覆す結果となりました。本調査からは、長引く経済の不透明感や教育に対する価値観の多様化など、現代社会が抱える課題が、高校受験の選択に大きな影響を与えている可能性がうかがえます。

衝撃！受験生の37.3%が「塾なし」で高校受験に挑む。家計への負担増が背景か、多様化する学習スタイルか。

今回の調査で最も注目すべきは、高校受験生の37.3%、およそ3人に1人以上が塾や家庭教師を利用せずに受験に臨んだという事実です。

これは、教育費の負担増が続く中、多くの家庭が塾の費用を捻出することに困難を感じている現状を反映していると推察されます。また、無料の学習動画コンテンツや高機能な学習アプリの普及により、コストをかけずに学力を補完できる環境が整いつつあることも「塾離れ」の一因と考えられます。

子ども自身の自主性を重んじ、家庭学習や学校教育中心で受験を乗り越えようとする、新たな教育方針を持つ家庭が増えている可能性も示唆される結果となりました。

>「塾なし・家庭教師なし」を選択した理由に関する調査結果(https://jyuke-labo.com/research/no-cram-school-reason/)

依然として「対面」が王道！塾利用者のうち、実に55.2%が「集団」または「個別」の対面指導塾を選択。

一方で、塾や家庭教師を利用した家庭に目を向けると、依然として対面での指導に絶大な信頼が寄せられていることが明らかになりました。

「集団指導塾（対面）」が28.1%、「個別指導塾（対面）」が27.1%と、両者で利用者全体の半数以上（55.2%）を占めています。同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境や、講師によるきめ細やかな学習進捗の管理、そして何よりも直接対話できる安心感が、デジタル化の波の中でもなお、多くの保護者と生徒に選ばれる理由なのでしょう。

特に「集団」と「個別」がほぼ同率である点からは、競争環境を求める層と、自分のペースを重視する層のニーズが二極化している様子がうかがえます。

>「塾・家庭教師」の利用開始時期と合格率に関する調査結果(https://jyuke-labo.com/research/when-to-start-preparing/)

オンライン学習の理想と現実。オンライン塾・家庭教師の利用率は、合計してもわずか4.7%に留まる。

最近根付いてきたオンライン学習ですが、高校受験という重要な局面においては、まだ限定的な利用に留まっている実態が浮き彫りになりました。

個別指導、集団指導、家庭教師など全てのオンラインサービスを合わせても、その利用率はわずか4.7%でした。場所を選ばない利便性がある一方で、「子どものモチベーション維持が難しい」「質問がしづらい」「対面に比べて集中力が続かない」といった課題が、本格的な普及の障壁となっていると推測されます。

デジタルネイティブ世代である子どもたちにとっても、受験勉強という高い集中力と自己管理能力が求められる場面では、リアルの場の価値が再認識されていると言えるでしょう。

まとめ

今回の調査では、2025年の高校受験において、約4割の家庭が「塾・家庭教師を利用しない」という選択をしている衝撃的な実態が明らかになりました。これは、長引く経済情勢を背景とした家計の現実的な判断に加え、学習アプリや動画コンテンツといった代替手段の普及により、教育の選択肢が多様化している現代社会の縮図と言えるでしょう。

一方で、塾や家庭教師等の学習支援サービスを利用する家庭においては、依然として「対面指導」が圧倒的な支持を得ており、オンライン学習は限定的な利用に留まっています。この結果は、デジタル化が加速する社会の中でも、子どもの人格形成や学習意欲の向上において、人と人との直接的なコミュニケーションが持つ価値が再認識されていることを示唆しています。

「塾に通うのが当たり前」という固定観念が薄れ、各家庭が経済状況や子どもの特性に合わせて最適な学習方法を主体的に模索する。日本の教育は今、大きな転換期を迎えています。教育サービス提供者には、画一的なサービスから脱却し、こうした多様化・個別化するニーズにどう応えていくのか、その真価が問われる時代になったと言えるでしょう。

