PCバルステーション2026年賀状受付開始！【早期割引40％OFF】早めのご注文でお得＆余裕をもった準備ができる

株式会社バルテック

クラウドPBX「MOT/TEL」を提供している株式会社バルテック（本社：東京都新宿区、以下バルテック）のグループ会社、株式会社オフィス24（本社：東京都新宿区、以下オフィス24）の運営するPCバルステーションは、このたび 2026年用年賀状印刷サービスの受付を、開始いたしました。

2026年の干支にあわせたデザインをはじめ、写真年賀・フォーマル年賀・イラスト年賀など、幅広いジャンルのテンプレートを多数ご用意しております。年末の慌ただしい時期のご挨拶準備をトータルにサポート、来店でもオンラインでも注文OK！

早期申し込み特典としてキャンペーンをご用意しております。

■早期申し込みキャンペーンの概要

PCバルステーションの年賀状印刷サービスでは、例年ご好評をいただいている早期申込割引キャンペーンを2026年シーズンも実施いたします。

受付開始から一定期間内にご注文いただいたお客様を対象に、印刷料金の割引を行います。



・10月30日までのお申込みで 印刷代40％OFF

・11月30日までのお申込みで 印刷代25％OFF

・12月10日までのお申込みで 印刷代10％OFF

■PCバルステーションの年賀状の特徴

１.豊富なテンプレート・デザインバリエーション

PCバルステーションの年賀状印刷サービスでは、2026年の干支「午（うま）」をモチーフとした定番デザインをはじめ、フォーマル・カジュアル・写真入り・ビジネス向けなど、多彩なジャンルのテンプレートを多数ご用意しています。

２.オンライン＋オフライン対応（ネット注文 ＋ 店頭受取／相談可能）

PCバルステーションの年賀状印刷サービスは、オンライン注文と店頭サポートを組み合わせた「ハイブリッド対応」を採用しています。

お客様は、ご自宅やオフィスからスマートフォン・パソコンで手軽にデザインを選び、注文から決済までを完結することが可能です。一方で、店舗では実物サンプルの確認やスタッフによるデザイン相談、印刷仕上がりの最終チェックなど、対面ならではのサポートを受けることができます。

３.早期割引・キャンペーン制度

早めのご注文により、余裕を持って年賀状を準備できるとともに、費用面でもメリットを感じていただける内容となっています。

４.選べるオプション

宛名印刷・オリジナルデザイン制作などのオプションもご用意しております。

ネットでのご注文はこちら

https://patosul.o24shop.net/Category?ID=31&type=3(https://patosul.o24shop.net/Category?ID=31&type=3)

PCバルステーション 2026年賀状 お問い合わせ・見積もりは

https://office24v.com/pcval-station/contact(https://office24v.com/pcval-station/contact)

■豊富な年賀状のバリエーション

カラー年賀状

干支や文字デザインから、定番の富士山まで幅広いデザインを豊富にラインナップしました。

企業ロゴを追加するだけでなく、賀詞・祝詞やデザインの編集も、オプションで承りますので、お気軽にご相談ください。

写真入り年賀状

-プリンタ印刷-

ご家族やペットのお写真はもちろん、

イラストなどの作品や、お店のお取り扱い商品など

使い方次第でオリジナリティ溢れる年賀状に。

モノクロ年賀状

水墨画のような渋さが光る落ち着いたデザインも。

モノクロならではの印象を与えることができます。



※喪中はがき・寒中見舞いも取り扱っています





デザイン一覧はこちら

https://office24v.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/new_years_card_design2025.pdf(https://office24v.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/new_years_card_design2025.pdf)

■「PCバルステーション 池袋サンシャイン60店」とは？

「PCバルステーション 池袋サンシャイン60店」は、セルフコピーや名刺印刷、ポスター印刷、製本、私設私書箱サービスなどを提供する印刷サービス店舗です。お急ぎの名刺作成やビジネス文書の印刷など、幅広いニーズに対応いたします。

URL：https://office24v.com/pcval-station

【「PCバルステーション 池袋サンシャイン60店」の特徴】

お打ち合わせや納品を池袋サンシャイン60内店舗にて承れるので、お見積り・お問い合わせ・ご相談・サンプル確認等ご活用いただけます。



フリースペース・Wi-Fiも完備しており持ち込みデータの修正もその場で可能です。



・初心者にも安心

店舗スタッフがわかりやすくご説明。

はじめての印刷のご依頼でも安心です。



・店舗納品が可能

店舗で依頼、店舗で受け取りが可能です。

郵送が不要なため低コスト・短納品を実現。



・小ロット対応

必要な枚数だけをご予算内にて印刷、急ぎの案件でも迅速かつ柔軟に対応が可能。

■店舗概要

店舗名：PCバルステーション 池袋サンシャイン60店

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 1F

営業時間：平日9:00～19:00 土日祝 定休

電話番号：03-5911-1050



池袋で印刷・コピーサービスをお探しの方は、ぜひ「PCバルステーション 池袋サンシャイン60店」をご利用ください！

■会社概要

□株式会社オフィス24

事業内容：ビジネスプロセスアウトソーシング及びビジネスプロセスサポートに関する業務

設立： 2020年4月1日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://office24v.com



□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/





■株式会社バルテックのクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」

「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。スマホで会社番号を使った発着信ができ、オフィス以外でも電話業務を行えるため、リモートワークや拠点間の内線通話に対応しています。



企業の業務効率化と顧客対応の質向上をサポートするサービスとして利用されており、迷惑電話対策から社員の電話応対管理まで、幅広いニーズに応えています。



クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)



また、オフィス内に電話システムを構築したい場合には、機器設置型のMOT/PBX、既存ビジネスフォンを活用したい場合にはMOT/PBX+Bをご利用いただけます。



法人電話システム「MOT/PBX」について詳しくは

https://www.mot-net.com/(https://www.mot-net.com/)