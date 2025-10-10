Drupalの魅力を伝える“見学型”ミートアップイベント「UXデザイン入門編-わかりやすさを形にするデザインとは？」にジェネロが協賛

ジェネロ株式会社Drupal meet up奈良10.31

オープンソースの特性を生かしてDX内製化を支援するコンサルティングファーム ジェネロ株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役：竹内大志 以下ジェネロ）は、

2025年10月31日(金)に奈良県コンベンションセンターで開催されるミートアップイベント「UXデザイン入門編-わかりやすさを形にするデザインとは？」に協賛いたします。

▪️イベント趣旨

このイベントは様々な理由で働き方や生活スタイルの変化を求められるこの時代に、デジタルトランスフォーメーション（DX）に興味を持って挑戦を考えている方や新たな目標を志す方たちが一堂に会し、互いに学び合いながらDXやDrupalの力でキャリアの可能性を広げるためのミートアップです。

▪️今回のテーマ

毎日使っているアプリやWEBサイトで、「どこを押せばいいのかわからない」「操作が複雑で戸惑った」 「使いづらくて途中で諦めてしまった」そんな経験はありませんか？

本セミナーでは、そうした“使いにくさ”の原因を解消するUX（ユーザーエクスペリエンス）デザインについて、初めての方にもわかりやすくご紹介します。

「UXデザイン」という言葉は耳にするけれど、 実際にはどんな仕事なのか、何をしているのか、難しそうでよくわからない-- そんな方に向けて、UXデザイナーの役割を、身近なWEBサイトやDrupal（オープンソースCMS）を活用して構築されたサイトなどを例に、具体的に解説します。

私たちが日常的に利用している多くのWEBサイトが、 どのような考え方や工夫によって設計されているのか。 デザイナーたちが何を重視しながら、見せ方や操作性をデザインしているのか。 その背景を知ることで、UXデザインがぐっと身近に感じられるはずです。

これまで難しいと感じていた領域へのハードルを下げ、UXデザイナーやDX人材としての第一歩を踏み出す入り口として、どなたでもお気軽にご参加いただける内容です。

「DXに興味はあるけれど、何から学べばいいかわからない」そんな方こそ、学びのスタートラインとしてぜひご参加ください。

▪️イベントが目指すもの

本イベントではDXやDrupalの基礎知識や最新情報を共有するだけでなく、DX分野に興味はあるものの敷居の高さを感じている初心者や非エンジニアにとって、DXの第一歩を踏み出すきっかけとなることを目指しています。

特に子育て中の方や主婦・主夫の方々が、キャリアを諦めることなくDXへの挑戦を進められるような具体的な道筋を話す会として、参加者同士がアイデアを交換し合える、新たな視点を得るインタラクティブな交流の場の提供を目的としています。

▪️協賛の想い

DXに関心を持ちながらも、なかなか実践の機会が得られなかった方にとって、新たな働き方やキャリアの可能性を見出す契機となるはずです。

また、Webの仕事に興味はあるけれど、どこから手をつけてよいかわからない。そんな方々にとって、今回は“Webページ制作の疑似体験”という機会を通じて、キャリアやスキルアップの糸口になると考えています。

働き方の転換期にある方や、DX領域での挑戦を視野に入れている方にとって、有益な気づきと出会いが得られる内容となっています。ぜひご参加ください。

お申し込みはこちら :https://dxtimes.net/drupalmeetup/nara/202510[表: https://prtimes.jp/data/corp/29198/table/116_1_030ff38edcae3cc3f6985db1c62982f6.jpg?v=202510100856 ]

お申し込みはこちら :https://dxtimes.net/drupalmeetup/nara/202510

▪️主な内容- UXデザイン入門編-わかりやすさを形にするデザインとは？-UXデザインってどんなデザインをするの？そんな素朴な疑問を解消-- DX・Drupalの最新トレンド情報をやさしく解説- 参加者との対話を重視した質問＆交流タイムの実施▪️参加対象- DXに興味がある方- 転職を考えている方- 子育てとキャリアの両立を目指す方- キャリアを考える全ての方- リモートワークを望んでいる方- 会場での実演を見て、学びを加速させたい方▪️タイムスケジュール

12:00- アイスブレイクタイム

12:05- Drupalとは？ミートアップとは？

12:10- UXデザイン入門編-わかりやすさを形にするデザインとは？

12:30- Drupalイベントの紹介

12:40- 質問コーナー

12:50- DXトレンド情報

（スケジュールや内容は、多少変更になる場合がございますが、初めてのご参加でもおわかりいただける内容となっております。）

■スピーカー

【Kurumi】

Kurumi

IT企業でプロジェクトマネージャー、UXデザイナー、採用担当を経験。

大学でキャリアデザイン講師も務め、指導学生は2000人超。

実務と教育の両面からDX人材育成に携わり、特に未経験女性のキャリア構築を支援。

IT業界における女性活躍のロールモデルとして活動中。

▪️申し込み方法

こちらのリンクからお申し込みをお願いいたします。お申し込みはこちら(https://dxtimes.net/drupalmeetup/nara/202510)

▪️お問い合わせ

お問い合わせは、こちら(https://dxtimes.net/contact)までご連絡ください。

【Drupal Meetup 奈良について】

【Drupal Meetup 奈良】は 企業のDXを推進するオープンソースCMS Drupalに興味を持つ方々が集まるコミュニティです。コミュニティの特徴として、Drupalの枠にとらわれず、DXの観点からのキャリア形成や情報交換を目指しています。

奈良および奈良近郊の”働くママ”メンバー達により運営されています。

【ジェネロ株式会社について(https://genero.jp/)】

ジェネロは、オープンソースの特性を生かしてDX内製化を支援するDX専門のコンサルティングファームです。クライアントのビジネス課題に対して戦略的なアプローチと専門知識を提供しています。

ビジネスプロセスの最適化、組織改革、デジタル変革の推進など、さまざまな分野でのコンサルティングサービスを通じて、クライアントが競争力を高め、持続可能な成長を実現できるようサポートして参ります。また、業界のトレンドや最新の技術を活用し、顧客にカスタマイズされたソリューションを提案することで、価値の創造に貢献して参ります。

設 立：2003年4月

所在地：東京都大田区山王2丁目5-6 山王ブリッジ 3F-6 (本社)

代表者：代表取締役 竹内大志

資本金：4,500万円

問い合わせ：https://genero.jp/contact