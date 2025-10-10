DAAAMOが寝技格闘技イベント「QUINTET.5」ドバイ大会に参画！桜庭和志、ヘンゾ・グレイシー、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、そしてボブ・サップが監督で選手選抜！

株式会社Media-X

総合メディア組織DAAAMO は、2025年10月23日（木）にドバイ・コカコーラアリーナで開催される寝技格闘技イベント「QUINTET.5」とコラボレーションすることを発表しました。

さらに、記念NFTを発行し、その保有者に対し「VVIPソファー席での観戦権」や「選手サイン入りグッズ抽選特典」、「スペシャルファンミーティング権」などを提供する新たな取り組みを開始します。

さらにDAAAMOは、『日本発！武道・格闘技文化を世界へ』をテーマに掲げた 「Martial arts LOVE Project」 を始動。柔術・総合格闘技・伝統武道を融合させ、国際大会や教育プログラムを展開していきます。NFTやファントークンを活用し、ファンが“観るだけ”ではなく“支える側”として参加できる格闘技経済圏を創出。ドバイをはじめとする中東での大会開催を皮切りに、日本が誇る武道文化を次世代へ広げていきます。

1. QUINTETとは

2018年に格闘家・桜庭和志氏が立ち上げた「QUINTET（クインテット）」は、寝技格闘技に特化したチーム戦イベントです。打撃を禁止し、投げ・関節技・絞め技のみで競う“グラップリング”ルールを採用。5人1チームによる勝ち抜き団体戦で行われ、個々の実力とチーム戦略が交錯する独自の緊張感が特徴です。

一本決着ならではの迫力と高い戦略性は、国内外のトップ選手を魅了し、柔術の本場ブラジルをはじめ世界中の格闘技ファンから支持を集めています。また、アマチュア大会も開催し、競技人口の拡大にも力を入れています。

さらに、UFC Fight PassやFloGrapplingなどを通じて世界中に配信され、日本発の格闘技イベントでありながら国際的に認知される存在となりました。創設者でありアジア人唯一の「UFC殿堂入り」を果たした桜庭和志氏の理念を体現する、唯一無二の舞台です。

公式HP： https://www.quintet-fight.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/quintet_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/quintet_pr/

公式Facebook：https://www.facebook.com/QUINTET.PR/

2. ドバイ大会の特長

大会名 ：QUINTET.5

開催日時：2025年10月23日（木）19時 開始予定（現地時間）

会場 ：コカコーラアリーナ（ドバイ）

出演 ：桜庭和志、ヘンゾ・グレイシー、

アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、ボブ・サップ ほか

本大会で監督を務めるのは、クインテット創設者の“IQレスラー” 桜庭和志、“最強グレイシー一族” ヘンゾ・グレイシー、“柔術マジシャン” アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、近年はボディビルでも活躍する“ザ・ビースト” ボブ・サップの4名。

7月25日にアブダビで行われた記者会見は、BJJEE、Jits Magazine、MMA Maniaなど世界的格闘技メディアや、Gulf Today、Al Ittihad、Al BayanなどUAE主要紙で大きく報道され、すでに国際的な注目を集めています。

＜出場チーム＞

・TEAM SAKU JAPAN

“IQレスラー” 桜庭和志が監督。

数々の名勝負を生んだ頭脳派ファイターが、日本代表チームを率いる。

・TEAM RENZO GRACIE

“最強グレイシー一族” ヘンゾ・グレイシーが監督。

柔術の本流を継ぐ魂が、伝統と革新を融合した戦術を展開する。

・TEAM NOGUEIRA DUBAI

“柔術マジシャン” アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラが監督。

自らの名を冠したドバイの名門ジムから精鋭を選出。

・TEAM BANGTAO THAILAND

“ザ・ビースト” ボブ・サップが監督。

自身もファイトキャンプを張るタイのメガジムに集うトップ選手をスカウト

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NQ2AncpJDs8 ]

【YouTube】QUINTET 2025 Trailer 2min Ver

■ 記念NFTの詳細と特典

DAAAMOは本大会の参画にあたり「QUINTET.5 記念VIP NFT」を数量限定（有料）で発行します。

NFT保有者には以下の特典を提供予定です：

・VVIPソファー席での観戦権

・選手サイン入りグッズ抽選権

・スペシャルファンミーティング参加権

・ドバイ高級ホテル3泊宿泊券

・ドバイまでの往復航空券

・日本人スタッフによる現地名所案内権(不動産ツアー含む)

NFTを通じて「観戦体験」を拡張し、Web3時代における新しいファン参加モデルを提示します。

■来場者限定特典：QUINTET.5 記念リアルカード & 記念NFT（無料）

本大会では、限定数量の「QUINTET.5 記念リアルカード」および

「来場者限定 QUINTET.5 記念NFT（無料）」を発行予定です。

NFT保有者には、今後順次コミュニティ特典が付与される予定です。

今回の取り組みを通じて、大会当日に集まる約5,000名の来場者全体を巻き込み、

格闘技を軸とした巨大なファンコミュニティの形成を目指します。

今後も国内外の格闘技イベントと連携し、コミュニティの拡大とファン層の最大化を推進してまいります。

・今後の展望

QUINTET.5 記念NFT デザインイメージ

DAAAMOは「Martial arts LOVE Project」を通じて、柔術・総合格闘技・伝統武道を融合した国際大会や教育プログラムを推進していきます。

NFTやファントークンを活用し、ファンが主体的に関わる格闘技経済圏を構築。中東での大会開催を皮切りに、日本発の武道文化を世界へと発信します。

・企業情報

■総合メディア組織DAAAMOとは？

本プロジェクトのNFT販売・企画運用を担うDAAAMOは、「メディアとの掛け算で、世の中をより面白くしていく。」をテーマに、テレビ業界、広告業界、Web業界など、様々なメディア媒体の中心にいるキーマンたちが集結。

日本はもちろん世界中のメディアマンを横串で貫き、DAO的なスタイルで情報やアイデアを共有し、メディアの力で世界を変えていく、世の中の新しい楽しみ方を生み出す総合メディア組織です。

また、国内ではテレビ局・行政機関・地方自治体との連携、海外では中東・東南アジアとのグローバル文化連携ネットワークを活用し、国際展開を積極的に行っています。

例えば以下のような実績・関係構築を進めています。

・UAEのグローバル企業との提携・事業展開

・サウジアラビア行政機関との事業協議

・インドネシア政府との支援協議 など

日本発の伝統文化やエンターテインメントを、グローバルに展開する基盤として、国際連携の強化も積極的に行っています。

【提携に関する発表】

■2023年8月30日、「フジテレビ」と業務提携を発表。

NFTを活用したTV番組制作や、海外向け番組展開プロジェクトなど新たなビジネススキームでメディアの進化を目指しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000109957.html

■2023年9月11日、「日本プロ野球名球会」とパートナーシップ締結を発表。

世界中にいる野球推しの「最大分母」を束ね、「最強の力を生み出す」 中東・アフリカをはじめ世界への野球普及プロジェクトや、NFTを活用した野球普及のためのTV番組制作など、「DAAAMO×日本プロ野球名球会」による様々なプロジェクトを展開していきます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000109957.html

■2025年8月4日、市川團十郎氏と「歌舞伎プロジェクト」発足。

NFTやメタバースなどのWeb3技術を活用し、歌舞伎をはじめとする日本文化を“体験型”で再編集し、国内外へ広く届ける新しい挑戦プロジェクト。今後は、共創仲間（プロジェクト参加者）を募集し、NFTや専用メタバース空間、3Dバーチャルシアターの海外展開など、段階的に複数のプロジェクトを展開していきます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000109957.html

【DADA経済圏に関する発表】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000109957.html

◯公式HP： https://daaamo.com/

◯公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/DAAAMO_web3

◯公式Discord： https://discord.gg/daaamo-media

・お問合せ先

📩DAAAMO広報担当

info@daaamo-media.com