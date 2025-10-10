国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」が『GIRLS MEETING TOKYO “Premium Edition”』に出展・クレイツとのコラボ配信を実施！

株式会社Cellest

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest(本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木 宏志、以下当社) が運営するライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」は、2025年10月13日（月・祝）に渋谷ヒカリエBで開催される『CREATEs presents GIRLS MEETING TOKYO “Premium Edition”』に出展し、会場よりライブコマース配信を実施します。

ガールズミーティングとは

「ティーンズの力で地域を元気にしよう」をモットーに全国各地で開催される、ファッション・ビューティー・音楽・ダンスなどの“ガールズトレンド”が集まる地方創生プロジェクトです。

憧れのゲストや人気インフルエンサーが登場し、美容やファッションなどリアルなトレンド情報を共有する「ガールズコミュニティ」の場を提供しています。

＜CREATEs presents GIRLS MEETING TOKYO “Premium Edition”概要＞

東京初開催を記念して、特別コンテンツ「ガルミ大人版 - Premium Edition」が登場！

会場はモダンでシックな装飾が施され、DJタイムやバーエリアも設置。ファッションショー、トークショー、インフルエンサーコンテンツ、ヘアショーなど、プレミアム感あふれる特別プログラムをお届けします。

音楽とカルチャーが交錯する“新しいスタイルのエンターテインメント”を体感いただけます。

■タイトル：CREATEs presents GIRLS MEETING TOKYO “Premium Edition”

■日時：2025年10月13日（月・祝） 開場15:30／開演16:00（予定）

■会場：渋谷ヒカリエB

■主催：CHAINONエンターテイメント

■特別協賛：CREATEs

「ぞうねこちゃんねる」配信概要

GIRLS MEETING 会場よりライブコマースを実施予定。トレンド感のあるヘアケア商品を中心に情報を発信します。

○配信日時：2025年10月13日（月・祝）15:30～

○出演：ぞうねこちゃんねる kana

「ぞうねこちゃんねる」とは

「ぞうねこちゃんねる」は2017年より、国内外のアパレル・コスメ・雑貨・食品など、幅広いジャンルの商品を販売しているライブコマースチャンネルです。 数々のライブコマースイベントで1位を獲得。1配信の最大総視聴者数は3.8万人を超え、一回の配信で2,000万円以上を販売、月間売上は1.8億円を突破するなど、国内トップクラスの販売実績を誇ります。

「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区久太郎町3-3-8 カラバサ本社ビル6階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

