TVアニメ『東京リベンジャーズ』より、“夏の思い出”がテーマの新規描き下ろしイラストを使用したグッズが「AGF2025」で登場！中外鉱業ブース[W-19]にて先行販売決定！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、2025年11月8日(土)～11月9日(日)開催の「アニメイトガールズフェスティバル 2025」にてTVアニメ『東京リベンジャーズ』の新商品を販売します。出展情報・通販はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

TVアニメ『東京リベンジャーズ』新作グッズが「アニメイトガールズフェスティバル2025」で販売決定！

"夏の思い出"をテーマにした描き下ろしイラストの新作アイテムが多種多様なラインナップで登場！

浴衣に着替え、夜空に咲く花火を眺めながら、夏を満喫する武道たち9人の「アクリルフィギュアスタンド」のほか、AGF限定商品の「集合アクリルスタンド」や、通販商品として「ちりめん風リボン巾着バッグ」など様々なアイテムが販売決定！

会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。

ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！

イベント情報

「アニメイトガールズフェスティバル 2025」

・開催日時 2025年11月8日(土)～11月9日(日) 9:00～17:00(16:30新規最終入場)

・開催場所 池袋サンシャインシティ

・ブース名 中外鉱業ブース[W-19]（White AREA：文化会館ビル3階 展示ホールC）

・公式HP https://agf-ikebukuro.jp/

・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。

特典情報

＜会場限定特典＞

中外鉱業ブースにてTVアニメ『東京リベンジャーズ』AGF関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ラメ入りミニカード(全11種)をランダムで1枚お渡しいたします！

＜通販限定特典（Chugaionline）＞

中外鉱業コンテンツ部ECサイトにてTVアニメ『東京リベンジャーズ』AGF関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典パールラウンドステッカー(全11種)をランダムで1枚お渡しいたします！

※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。

Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

予約期間：2025年10月10日(金)17:00～11月10日(月)23:59

発送日：2026年2月以降順次発送予定



※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

製品情報

■アクリルフィギュアスタンド 夏の思い出ver.（全9種）

販売価格：1,870円(税込)

ラインナップ：花垣 武道、佐野 万次郎、場地 圭介、松野 千冬、三途 春千夜、灰谷 蘭、灰谷 竜胆、黒川 イザナ、鶴蝶（全9種）

■トレーディングホロ缶バッジ 夏の思い出ver. TypeA（全9種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入] 4,950円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディングホロ缶バッジ 夏の思い出ミニキャラver. TypeB（全14種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[14個入] 7,700円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション 夏の思い出ver.（全23種）

販売価格：1個 440円(税込)／1SET[23個入] 10,120円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディングアクリルスタンド 夏の思い出ver.（全14種）

販売価格：1個 770円(税込)／1SET[14個入] 10,780円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

AGF限定商品

■集合アクリルスタンド 夏の思い出ver.（全2種）

販売価格：3,520円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）

■ミニ缶バッジ付き マグネット缶キャラメル（第2弾）夏の思い出ver.

販売価格：1,100円(税込)

※缶バッジ全9種（ランダム1個付き）

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ブロマイドセット 夏の思い出ver.（絵柄9種セット）

販売価格：1,760円(税込)

■ちりめん風リボン巾着バッグ

販売価格：2,750円(税込)

■クリアファイルセット 夏の思い出ver.

販売価格：880円(税込)

■ホロアクリルキーホルダー 夏の思い出ver.（全9種）

販売価格：1,430円(税込)

※通販商品は会場での販売はございません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連情報

【権利表記】

(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

【関連サイト】

TVアニメ『東京リベンジャーズ』 公式サイト

https://tokyo-revengers-anime.com/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline