スパークス・グループ　「水素社会の実現」に向けた公募型催事を開催！！

スパークス・グループ株式会社

スパークス・グループ株式会社（以下、当社）は、当社子会社のスパークス・グリーンエナジー＆テクノロジー株式会社を通じて、北海道苫小牧市で展開している再生可能エネルギー由来の水素サプライチェーン構築実証プロジェクト 「北海道を水素アイランドへ」 の一環として、公募型体験型催事 「水素で焼き上げる！BBQキャンプ体験！」 を、2025年11月22日（土）・23日（日）に開催いたします。

本催事は、当社が推進するGX（グリーントランスフォーメーション）領域の取り組みをより身近に感じていただくことを目的に企画したもので、参加者は水素を使ったBBQやキャンプ体験を通じて、再生可能エネルギーの可能性を“体感”することができます。

背景：苫小牧におけるグリーン水素実証事業

当社は2025年3月、苫小牧市にてグリーン水素製造所の本格稼働を開始しました。本プロジェクトは環境省「既存インフラ活用型水素供給低コスト化モデル構築・実証事業」に採択されており、グリーン水素を年間最大100万立方メートル のグリーン水素を製造・供給する計画です。

- 電力系統に依存しない分散型製造：隣接する再エネ電源を活用した自営線による電力供給- コスト最適化：余剰電力の有効活用による製造コスト低減- 柔軟な供給体制：高圧水素トレーラーによる水素輸送- 地域資源の活用：オートリゾート苫小牧アルテンをはじめ、地域企業や施設への水素供給

これらの取り組みは、「北海道を水素アイランドへ」という当社ビジョンのもと、グリーン水素サプライチェーンの構築を目指すものです。

本催事の特徴

今回の催事では、全国から選出された3組のクリエイターが参加し、以下を体験します。

- 苫小牧水素製造所の見学- 水素を活用したBBQ調理体験- 「水素×アウトドア」ライフスタイルを実感できるキャンプ体験

その様子は映像コンテンツとして記録され、YouTubeなどのSNSを通じて広く発信されます。

会場となる「オートリゾート苫小牧アルテン」は実証事業におけるグリーン水素の供給先でもあります。

開催概要

催事名：水素で焼き上げる！BBQキャンプ体験！

日時：2025年11月22日（土）・23日（日）

会場：オートリゾート苫小牧アルテン（北海道苫小牧市）

内容：グリーン水素製造所の見学、水素を用いたBBQ調理体験、キャンプ滞在

参加方法

催事の詳細および参加申し込みは、以下の特設LPよりご確認ください。

お申込みページ：https://sparx-bbqevent.studio.site/

催事紹介動画

催事紹介動画（最終版）は、以下のリンクよりご覧いただけます。

https://youtube.com/shorts/ahXuoCzySKQ

⁂両サイトとも2025年10月15日までの公開

スパークスのグリーン水素事業について

当社は、「北海道を水素アイランドへ」というビジョンのもと、グリーン水素の製造・貯蔵・輸送・利用を一体化したサプライチェーンの構築に取り組んでいます。2025年3月には、苫小牧水素製造所にてグリーン水素の本格供給を開始しました。

この水素は、太陽光や廃棄物発電などの再生可能エネルギーを活用して水を電気分解することで製造され、CO2をほとんど排出しない地球にやさしいエネルギーとして注目されています。