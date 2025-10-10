【1人で行く！個人留学】イギリス 英語教師宅ホームステイ

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、「イギリス 英語教師宅ホームステイ(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%e3%80%901%e4%ba%ba%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%8f%ef%bc%81%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%95%99%e5%ad%a6%e3%80%912025%e5%86%ac%e3%82%a4%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b9-%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%b8%ab%e5%ae%85/)」を開催します。英語を教える有資格者である英語教師宅にホームステイするスペシャルプログラム。安全面・教育面の配慮の行き届いた環境で、マンツーマンレッスンを通じて英語の実践力を高めながら、個々のレベルや興味に合わせてアレンジされた体験を楽しみます。英語教師のホストファミリーとともに、イギリスの伝統的なクリスマス、ニューイヤーイベントを楽しめる、自分だけの英語留学プログラムにぜひご参加ください。（※引率のつかない留学となります。ご了承の上、お申込みください。）

■おすすめポイント

１．英語教師宅でのマンツーマンレッスン！

英語を教える有資格者である教師の自宅にホームステイし、週10時間のマンツーマンレッスン（※2名滞在の場合は教師1名に対し生徒2名）を実施。初日のレベルチェックをもとに、英会話・文法・発音など、一人ひとりの目標に合わせた指導を行います。終了後には、授業内容や成長の様子をまとめた学習レポートをお渡し、確かな指導で英語力の伸びを実感できます。



２．ホストファミリーと過ごす、本場のクリスマス＆ニューイヤー！

ホストファミリーとともに、イギリスの伝統的なクリスマスや年越しを体験。週4回のアクティビティを通じて、現地ならではの文化や行事を体感します。クリスマスディナーやパントマイム鑑賞、教会への参加、年越しカウントダウンイベントなど、ファミリーごとに個性ある体験が待っています。家庭に溶け込みながら、“本場のホリデーシーズン”を英語で楽しむ貴重なプログラムです。※お出かけやイベントの日程はファミリーによって違います。

３．暮らしの中で身につく“生きた英語力”

教師自身がホストファミリーのため、レッスン以外の時間も自然な英会話の中で英語力を磨きます。朝食の準備や買い物、家族との団らんなど、すべてが英語でのコミュニケーションの場。イギリスの家庭文化に触れながら、「学ぶ英語」から「使える英語」へと成長を実感できます。

■イギリス 英語教師宅ホームステイ 概要

・対象年齢：12歳以上（入国時）

・留学期間：１.クリスマスコース

2025年12月20日（土）現地着～ 12月27日（土）現地発

２.年越しコース

2025年12月27日（土）現地着～ 2026年1月3日（土）現地発

（１.２.両方滞在も可能です。）

・留学費用：●1人滞在

１.か２.のどちらかに参加：600,000円

１.＋２.：965,000円

●2人滞在（ご友人やご兄弟などでお申し込みください。レッスンは一緒に受けますの

で、英語レベルが同等であることが条件です。）

１.か２.のどちらかに参加：546,000円/1人

１.＋２.：852,000円/1人

※ロンドン観光をご希望の場合は、40,900円かかります。対応可能な教師宅を

マッチングするため、お申し込み時に申請ください。

※費用に含まれるもの：申し込み代行費、授業料、滞在費、食費、到着時および帰国

時の日本人スタッフによる空港ミートアシスト（日本人スタッフが送迎現地ドライ

バーまたはホストファミリーに引き渡します。※ヒースロー空港のみ）、週4回

のアクティビティ費、現地サポート費（緊急連絡対応、週1回のヒアリングと報

告）

※費用に含まれないもの：往復航空券代、UK ETA申請料、海外旅行傷害保険、

現地でのお小遣い他個人的な費用、日本国内の交通費

※早朝の送迎（到着：AM7:00以前、出発：AM9:40以前）の場合は別途料金がかかり

ます。

※緊急時に現地に赴き対応する場合は別途料金がかかります。

・英語力：不問

・ビザ：不要。イギリスETA申請が必要です。

・空港：ヒースロー空港

・申込締切：満席になり次第締め切り

・プログラム紹介：英語教師宅に滞在、週10時間のマンツーマンレッスンと（2人滞在の場合は生徒

2人に教師1名）1日3食付き、ホストファミリーと過ごすイギリス現地のクリスマスや年越し

イベント週4回。

［アクティビティ例］

１.クリスマス：ファミリーと伝統的なクリスマス、クリスマスディナー、クリスマスイベント、

パントマイム（クリスマス劇）や教会のサービス、クリスマスプレゼント、クリスマスショッピ

ング、ローカルアクティビティなど

２.年越し：ファミリーと伝統的な大晦日を過ごす、クリスマス・ニューイヤーイベント、お正月

セール、ローカルイベントなど

※上記アクティビティはあくまで例となります。ファミリーによってクリスマス、年末年始の

楽しみ方はそれぞれ異なります。

・滞在方法：ホームステイ

・食事条件：1日3食付

・申込内容の変更と取り消しについて：

●変更 申し込み日から9日以降…… 40,000円

●取り消し

申し込み日から9日以降、留学開始の前日から起算して31日前まで…… 40,000円＋留学キャン

セル実費

留学開始の前日から起算して30日目にあたる日から留学開始前日まで……60,000円+留学キャ

ンセル実費

留学開始当日以降……留学費用全額

※なお、申し込み日から起算して8日目までは取り消し料はかかりません。ただし、申し込み日

から起算して留学開始前日までの期間が30日以内の場合を除く。

※留学キャンセル実費とは、留学先や滞在先などのキャンセル規定により、申し込み者が負担し

なければならない費用を指します。

※変更の定義：同じ学校の中で入学日や期間、レッスン数を変更する場合になります。学校自体

を変更（イギリスからスイスへ など）する場合は「取り消し」扱いになります。

※また、コースによっては特別約款が優先されます。お申し込み時にご案内します。

■プラスワン教育 国際プログラムとは

海外トップ大学や一流企業での職業体験など”世界の超一流”の体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの英語学習の動機付け・国際教育をサポートするプログラムです。自分の個性を活かし、世界で活躍する人材育成のため、教科書では学べない国際性や広い視野を身に着け、将来の選択肢を広げるプログラムがここにあります。

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp