「運転免許トロッカ！」×「高嶺のなでしこ」新表紙解禁！春休み合宿免許の最新パンフレットがローソン店頭で配布開始！

株式会社インター・アート・コミッティーズ

春休みに運転免許の取得を目指す高校生や大学生に向けた、最新情報満載の「運転免許トロッカ！」新パンフレットが、2025年10月11日より全国のローソン店頭にて配布開始されます。今回のパンフレットでは、人気の春休みシーズンに行く合宿免許プランを中心に紹介。合宿免許ならではの「最短2週間で卒業可能」というスピード感も大きな魅力です。

全国のローソンでは店内放送でも高嶺のなでしこが登場し、「運転免許トロッカ！」をPR。さらに、運転免許トロッカ！WEBサイトでは特集コンテンツを公開予定。TikTokやYouTubeなど各SNSでも、高嶺のなでしこによるPR動画が順次展開される予定です。

※一部パンフレットの設置がない店舗もございます。



◆運転免許トロッカ！公式WEBサイト

https://menkyo-torocca.jp/

◆運転免許トロッカ！公式X

https://x.com/menkyotorocca

◆高嶺のなでしこオフィシャルホームページ

https://takanenonadeshiko.jp/

・メンバーサイン入りフォトが当たるXキャンペーンを開催



10月20日からは「運転免許トロッカ！×高嶺のなでしこ 新パンフレットお披露目♪Xキャンペーン」を開催！Xアカウントでキャンペーンに参加すると、抽選で9名様にメンバー直筆サイン入りフォトが当たります。この特別な機会をぜひお見逃しなく！

応募期間：2025年10月20日～2025年12月1日

◆運転免許トロッカ！×高嶺のなでしこ 特集ページ

https://menkyo-torocca.jp/feature/takanenonadeshiko3.html



※応募条件の詳細は、運転免許トロッカ！公式WEBサイトにあるキャンペーンページをご確認ください。

・高嶺のなでしこプロフィール

「高嶺のなでしこ」は、2022年8月に結成されたアイドルグループ。

サウンドプロデュースは、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット・HoneyWorksが担当。

若者を中心に高い支持を集め、音楽・ビジュアル・世界観のすべてにおいて注目を集める存在です。



◆高嶺のなでしこオフィシャルホームページ

・合宿免許のご予約は「運転免許トロッカ！」にお任せください

- https://takanenonadeshiko.jp/

「運転免許トロッカ！」は、株式会社インター・アート・コミッティーズが運営する合宿免許の予約サービスです。株式会社インター・アート・コミッティーズは、多彩なブランドで合宿免許をご紹介するカーライフサポート事業をはじめ、自動車教習所4校（茨城県内2校、石川県内1校、長野県内1校）を運営しています。また、レストランや自動車学校の学食を運営するフードサービス事業、音楽関連事業など幅広い分野で事業を展開しています。