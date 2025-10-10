【横浜市】EXILE MAKIDAIさん出演！栄区の魅力発信番組をYouTube で配信します！

横浜市

横浜市栄区出身で、中学１年生までを栄区で過ごしたEXILE MAKIDAI さんが、思い出の地を巡りながら栄区の魅力を紹介する番組「さかえくさんぽ×EXILE MAKIDAI」を横浜市YouTube 公式チャンネルにて公開します！ぜひご覧ください。

「さかえくさんぽ×EXILE MAKIDAI」 公開日時・特集内容

【横浜市ウェブページ】

https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/shokai/gaiyo/miryokudoga/sakaekusanpo.html

EXILE MAKIDAI「夢を育む特別授業～栄区の未来を担う子どもたちへ～」

EXILE MAKIDAIさんの母校である西本郷小学校にて、子どもたちが栄区への愛着を育みながら夢を持って成長し、将来のキャリアについて考えるきっかけとなるよう、特別授業を実施しました。授業では、EXILE MAKIDAIさんが子どもの頃に抱いていた夢や、夢を追いかけることの大切さについて語っていただき、さらに子どもたちと一緒にダンスを楽しむ時間も設けられました。

特別授業の様子は「さかえくさんぽ×EXILE MAKIDAI」の「母校訪問編～西本郷小学校～」（11月1日配信）の翌日11月2日10時に横浜市YouTube 公式チャンネルにて公開予定です。

「さかえくさんぽ×EXILE MAKIDAI」とあわせて、ダンスで夢を叶えたEXILE MAKIDAI さんの特別授業もぜひご覧ください。

【横浜市ウェブページ】

https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/shokai/gaiyo/miryokudoga/tokubetsujyugyou.html