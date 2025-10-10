「特急 かわせみ やませみ」で行く！HANARIAクルーズ＆門司港散策、ツアー発売中！

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社（JR九州）では、博多駅から門司港駅間を「特急 かわせみ やませみ」が特別運行するツアーを発売中！また、ハイブリッド旅客船「HANARIA」に乗船し、門司港から下関にかけての美しい自然を楽しむ貸切クルージングをご用意しています。この機会に、ぜひ皆さまのご参加をお待ちしております。

「特急 かわせみ やませみ」のイメージ「HANARIA」のイメージ

「HANARIA」は、水素とバイオディーゼルを燃料とし、動力源として水素燃料電池、リチウムイオンバッテリー、ディーゼル発電機を組み合わせたハイブリッドシステムを採用しています。このシステムにより、従来の軽油100％使用の船と比較してCO2排出量を約55％削減しています。 振動や騒音が低減され、船内ではゆっくりと会話を楽しむことができ、特にゼロエミッション時には、船の波切音が聞こえるほど静かです。

「HANARIA」のイメージ「HANARIA」2階デッキのイメージ

昼食には、門司港発祥の「焼カレー」をご用意しています！アツアツの「焼カレー」をぜひご堪能ください。門司港レトロ展望室で美しい景色を楽しんだ後は、併設カフェでドリンク1杯（お菓子付き）でほっと一息つきませんか？ドリンクは「コーヒー（ホット・アイス）」または「オレンジジュース」のいずれかをお選びいただけます。（予約時にお知らせください）

１．ツアー概要

「焼カレー」のイメージ「門司港レトロ」のイメージ

（１）ツ ア ー 名 称：「特急 かわせみ やませみ」で行く！HANARIAクルーズ＆門司港散策

（２）出 発 日 ：2025年月10月25日（土） 日帰り

（３）発 着 駅 ：博多駅

（４）行 程 ：

（５）最少催行人員 ：45名

（６）ご 旅 行 代 金（お一人様あたり）：大人（中学生以上）12,900円、こども（小学生）9,900円

※幼児（小学生未満）でJRの座席および食事が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。

※旅行代金を支払わない幼児（小学生未満）のお子さまは、HANARIAクルーズの乗船代として1,5 00円（税込）のお支払いが必要です。（当日・現金のみ）

２．予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）

【JTB-BÓKUN予約サイト】

ご予約はこちら :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1083461

※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。

３．お問合せ先

ＪＲ九州トラベルデスク TEL：092-482-1489

営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土・日祝休業

※当ご案内からの旅行のお申し込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。