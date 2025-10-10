【こどもの休日の過ごし方】 STSゴルフキャンプ　＜ザ・プレミアムバックステージ監修～虎ノ門スタジオレッスン編～＞

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、日帰りの「STSゴルフキャンプ ＜ザ・プレミアムバックステージ監修～虎ノ門スタジオレッスン編～＞(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1719)」を開催します。ティーチングプロで、キッズのコーチとしても定評のある藤井プロからの本格的なレッスンにより、初心者から経験者まで一人ひとりに寄り添った丁寧な指導を行います。ゴルフの楽しさと上達を体感できる特別なプログラムに、ぜひお申し込みください。

- おすすめポイント

■お子様に寄り添った指導に定評があるコーチから教わることができます！

ティーチングプロから教わる本格的なゴルフレッスンです。キッズのコーチとして実績のある藤井プロがレッスンを行い、ゴルフ未経験のお子様からラウンド経験のあるお子様まで幅広く指導を担当します。確かな実績があるからこそ、安心してお任せいただけます。

■適切なアドバイスにより上達を実感！

一人ひとりの打席に立ち、フォームやスイングの改善点を直接アドバイス。レベルチェックを行いながら、その場で成果が見えるレッスンを行います。プロの目線で具体的に指導するため、短時間でも確かなステップアップを実感できます。

■アクセス抜群の都心で、気軽に参加できる土曜開催！

会場はアクセス便利な都内・虎ノ門スタジオ。土曜日開催のため、翌週の学校にも影響が少なく、保護者の方にも安心です。本格的なレッスンを気軽に体験できる絶好の機会です。

- コーチ紹介

【藤井 誠（ふじい・まこと）ティーチングプロ】全米女子アマチャンピオン育ての親

1958年東京生まれ。ザ・プレミアムバックステージＧＭ。

95年日本プロゴルフ協会入会。96年渡米、フロリダ州オーランドにてゴルフビジネス全般を学ぶ。

帰国後2000年春より在日米軍多摩ヒルズゴルフコースのヘッドプロに就任し、18年まで副支配人として勤務。

その間に、ジュニアレッスンプログラム“タマキッズ”を主宰。地域住民と米軍の掛け橋となりながら、世界に通用するゴルファー育成に貢献。07年オーランド観光局からオーランドゴルフ親善大使に任命され、米ツアーへの日本人プロアマ参加ツアーなどを実施。

雑誌で技術連載、YouTubeでの情報配信、FMラジオで自身の番組を手がけるなど、現在も多方面で積極的に活動中。

- STSゴルフキャンプ＜ザ・プレミアムバックステージ監修～虎ノ門スタジオレッスン編～＞ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2025/10/25 (土) 日帰り

(申し込み締切日：2025/10/21(火))

・対象：小1～中3（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：東京都港区「ザ・プレミアムバックステージ 虎ノ門店」

・旅行代金：【小学生】8,800円

■旅行代金に含まれるもの：イベント体験料・旅行傷害保険料

※レンタルゴルフクラブ代別途：3,300円

・定員：８名(最少催行人員４名)

※添乗員が全行程同行

※引率スタッフは生徒５～８名につき1名同行

・交通手段：現地集合

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1719

- スケジュール

7：45 現地集合



●藤井誠プロのゴルフレッスン

●一人ひとりにスイングのアドバイス



10：00 現地解散

- STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、冬ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/?_gl=1%2A19fgrea%2A_gcl_au%2AMTUwNDU4NzEwMy4xNzUwMTIyOTg5%2A_ga%2AMTMzNDkyMjUxNy4xNzUwMTIyOTg5%2A_ga_JXN98FRBR2%2AczE3NTc0MDc4ODMkbzc4JGcxJHQxNzU3NDA3OTgwJGo2MCRsMCRoMA..)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp