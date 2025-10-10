ログハウスの「BESS」は、来春のブランド創設40周年に向けたフェア「BESS40祭（よんじゅっさい）」を開催。2025年10月～

株式会社アールシーコア

ログハウスの「BESS」（株式会社アールシーコア/東京都渋谷区猿楽町 代表取締役社長：壽松木康晴）は、2026年3月にブランド創設40周年を迎えます。その節目を記念して、2025年10月よりフェア「BESS40祭（よんじゅっさい）」を開催します。

BESSの単独展示場「LOGWAY」

1986年にログハウスの「ビッグフット」として開始し、2008年にブランド名を改称した「BESS」は、事業創設からまもなく40年。「家は道具」のコンセプトのもと、ログハウスから始まり個性的な木の家を展開し、自然体でおおらかな暮らしを提唱してきました。

おかげさまでこれまで多くの方にご愛顧いただき、現在全国で22,000組を超えるユーザーの方にBESSの暮らしを楽しんでいただいています。

そして”「住む」より「楽しむ」”をスローガンに、遊びごころあふれる実物のモデルハウス見学を通して暮らしてからのワクワクを体感していただけるよう、全国に単独展示場「LOGWAY」を展開しています。

時代が変わっても、BESSの核には常に遊びごころがありました。そんな私たちが「BESS40祭」に込めた思いは、「こころ遊ぶほうへ」。

皆さまにとってBESSが、遊びごころを思い出すきっかけや、ワクワクできる自分らしい暮らしを楽しむ道具になれるように、これからも歩み続けます。

フェア期間中、BESSオーナーに参加していただくフォトコンテスト企画や、BESSの暮らしを夢みる方への新たな商品提案、全国LOGWAYでの新体験メニューなどの企画を順次実施します。

BESSならではのお祭りとして、仲間とともに楽しい機会や時間を提供してまいりますので、ぜひご期待ください。

■フェア概要

タイトル：「BESS40祭」

開催期間：2025年10月～2027年3月（予定）

内容：・40周年記念特別モデル「風のログ」、程々の家「晴七色（はれなないろ）」

2025年12月までの期間限定で好評発売中

・BESSの家ご契約時特典 BESSガジェットポイントプレゼント

・BESSオーナー向け企画／フォトコンテスト 他

【40周年記念特別モデル】好評発売中

2025年7月～2025年12月末まで

「風のログ」 外観イメージ程々の家「晴七色」 外観イメージ

〔ＢＥＳＳ（ベス）とは〕

“「住む」より「楽しむ」”をスローガンに、暮らしをとことん「楽しむ」文化を日本に広げる住宅ブランド。ログハウスをはじめ6シリーズの個性的な木の家で、外とつながる、自然とつながる暮らしを提唱。全国に単独展示場「LOGWAY」を展開し、非日常を日常に取り入れた暮らしを体感する場の提供とともに、暮らしを楽しむ文化創造を目指しています。

〔BESSの家 ラインナップ〕

〔株式会社アールシーコアとは〕

人の感性を大事にしたマーケット創造を目指し、“「住む」より「楽しむ」BESSの家”を事業展開しています。経済合理性や文明偏重にならず、日本的価値観を伴って文化を大切にした事業創造を目指します。



●BESSの家 ホームページ

https://www.bess.jp

●株式会社アールシーコア ホームページ

https://www.rccore.co.jp