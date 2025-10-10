「北海道デジタル化セミナー＆EXPO2025 in函館」を開催します！（2025年10月28日[火] 函館市民会館３階大会議室[函館市湯川町１-32-１]）

北海道

道では、道内の事業者様を対象に、業務のデジタル化への関心を高めていただくことを目的として、デジタル化ツールやサービスの紹介、展示や相談を行う「北海道デジタル化セミナー＆EXPO2025 in函館」を開催いたします。

本セミナーでは、ITに詳しくない地方の中小企業に寄り添う学校「DX学校」を運営する(株)ディグナ代表取締役・DX学校校長の梅崎 健理氏による企業・組織のデジタル化をテーマとした基調講演や、人材採用・労務管理・経理業務・販売管理・顧客管理、AIによる事務自動化等、幅広い業務に関する商品を提供するIT企業による導入事例の紹介や商品展示、北海道ITコーディネータ協議会の専門家による相談対応などが行われ、様々な商品・サービスについて理解を深めることができ、相談も可能な機会となります。

デジタル化の検討に役立つ情報を得られる機会です。ぜひ、お申込みください。

１ 日時: 令和７年（2025年）10月28日（火）13時～18時

２ 会場: 函館市民会館３階大会議室（函館市湯川町１-32-１）

３ 対象: 業務のデジタル化に関心がある事業者様

４ 内容: １.IT企業による商品・導入事例紹介

人事～販売など多岐に渡る分野の商品と、導入事例等を紹介

２.(株)ディグナ代表取締役・DX学校校長 梅崎 健理氏による基調講演

ITに詳しくない地方の中小企業に寄り添う学校「DX学校」を運営する

(株)ディグナ代表取締役・DX学校校長 梅崎氏による、

企業・組織のデジタル化をテーマとした講演

３.IT企業との交流会（商品展示・相談）

IT企業各社から紹介のあった商品の展示や、中小企業基盤整備機構の専門家による

デジタル化に関する相談対応

５ 定員: 120名

６ 申込: 専用ホームページから申込ください（当日参加も可）

https://hokkaido-dx-2025.pref.hokkaido.lg.jp/

７ 参考: １）札幌、２）旭川でも同様に開催します。開催日時・会場は以下のとおりです。

参加をご検討いただける方は、ご都合の良い会場へ申し込みをお願いします。

１）札幌会場

・日時：10月22日（水）13時～18時

・会場：DO-BOX EAST（札幌市中央区大通東４丁目１番地）

２）旭川会場

・日時：11月４日（火）13時～18時

・会場：旭川北洋ビル８階大ホール（旭川市４条通９丁目1703番地）