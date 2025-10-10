静寂に包まれた冬の朝、澄んだ光をまとう「Lucentveil」 4℃「2025 HOLIDAY COLLECTION 」10月10日（金）より先行予約スタート
株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤 一朗)が展開するジュエリーブランド「4℃」は、2025年10月10日(金)より、全国の４℃店舗および公式オンラインショップにて 10月24日（金）の発売に先駆けて「2025 Holiday Collection」のコレクションの一部ジュエリーの先行予約を承ります。
https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/christmas/
■2025 HOLIDAY COLLECTION 2025年10月10日（金）先行予約開始
静寂に包まれた冬の朝を映す「2025 HOLIDAY COLLECTION - Lucentveil」が登場。
透き通る光に雪の粒が舞い踊り、幻想的な煌めきが広がります。 このコレクションを象徴する「Ice Blue Diamond」は、澄んだ空気を思わせる清らかな青が魅力。 なかでもプラチナには、ローズカットのアイスブルーダイヤモンドが繊細にきらめき、 まるで澄んだ朝の空から舞い降りる光の粒のように、凛とした美しさを放ちます。
透明感に満ちた佇まいが、新しい一歩を優しく後押ししてくれます。
From Left
Necklace \220,000 Platinum/Diamond〈Ice Blue〉
Necklace \132,000 Platinum/Diamond〈Ice Blue〉
Necklace \69,300 K10YG/Diamond
Ring \88,000 Platinum/Diamond〈Ice Blue〉
Ring \49,500 K10YG/Diamond
Ring \143,000 Platinum/Diamond〈Ice Blue〉
＊オリジナルパッケージ付き（数量限定）
■先行予約特典
2025 Holiday Collectionをご購入いただいたお客様には、オリジナル石膏オーナメント（アロマ付）をプレゼントいたします。
※数量限定、なくなり次第終了となります。
■先着特典 選べる限定ケース
2025 Holiday Collection のジュエリーは、上質な光沢のあるベロアのケースと期間限定のショッパーにお包みしてお渡しいたします。
※ケースは2 種類からお選びいただけます。
※数量限定、なくなり次第終了となります。
<先行予約受付期間>
店舗/2025年10月10日(金)ー10月23日(木)
公式オンライン/2025年10月9日(木)16:00ー10月23日(木)10:00
※予約上限に達した場合は締め切りとさせていただきます。
※2025 Holiday Limitedは対象外となります。
