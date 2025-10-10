静寂に包まれた冬の朝、澄んだ光をまとう「Lucentveil」　4℃「2025 HOLIDAY COLLECTION 」10月10日（金）より先行予約スタート

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤 一朗)が展開するジュエリーブランド「4℃」は、2025年10月10日(金)より、全国の４℃店舗および公式オンラインショップにて 10月24日（金）の発売に先駆けて「2025 Holiday Collection」のコレクションの一部ジュエリーの先行予約を承ります。


■2025 HOLIDAY COLLECTION 　2025年10月10日（金）先行予約開始


静寂に包まれた冬の朝を映す「2025 HOLIDAY COLLECTION - Lucentveil」が登場。
透き通る光に雪の粒が舞い踊り、幻想的な煌めきが広がります。 このコレクションを象徴する「Ice Blue Diamond」は、澄んだ空気を思わせる清らかな青が魅力。 なかでもプラチナには、ローズカットのアイスブルーダイヤモンドが繊細にきらめき、 まるで澄んだ朝の空から舞い降りる光の粒のように、凛とした美しさを放ちます。


透明感に満ちた佇まいが、新しい一歩を優しく後押ししてくれます。



Necklace　\220,000　Platinum/Diamond〈Ice Blue〉


Necklace　\132,000　Platinum/Diamond〈Ice Blue〉


Necklace　\69,300　K10YG/Diamond


Ring　\88,000　Platinum/Diamond〈Ice Blue〉


Ring　\49,500　K10YG/Diamond


Ring　\143,000　Platinum/Diamond〈Ice Blue〉


＊オリジナルパッケージ付き（数量限定）




■先行予約特典


2025 Holiday Collectionをご購入いただいたお客様には、オリジナル石膏オーナメント（アロマ付）をプレゼントいたします。


※数量限定、なくなり次第終了となります。






■先着特典 選べる限定ケース


2025 Holiday Collection のジュエリーは、上質な光沢のあるベロアのケースと期間限定のショッパーにお包みしてお渡しいたします。


※ケースは2 種類からお選びいただけます。
※数量限定、なくなり次第終了となります。





<先行予約受付期間>


店舗/2025年10月10日(金)ー10月23日(木)


公式オンライン/2025年10月9日(木)16:00ー10月23日(木)10:00


※予約上限に達した場合は締め切りとさせていただきます。


※2025 Holiday Limitedは対象外となります。



