【GALLEST】秋冬スタイルを彩る「2025 KNIT COLLECTION」10月10日（金）より公式オンラインストアにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「GALLEST（ギャレスト）」（http://gallest.jp/(http://gallest.jp/)）は、秋冬の着こなしをアップデートできるニットをラインアップした特集ページ「2025 KNIT COLLECTION」を10月10日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。





GALLEST（ギャレスト）」は“柔軟な感性で常に時代を捉え、感じながら新しい価値観と共にファッションを楽しむ”そんな軽やかでエフォートレスな女性へ向け、今の時代にフィットしたモードカジュアルスタイルをご提案しております。




10月10日（金）公開の「2025 KNIT COLLECTION」特集ページでは、袖と身頃が異素材のフォルムニットや、上下2wayで着られる遊び心溢れるニット、軽いアウターとしても着られるカーディガンなど、GALLESTらしいキャッチーなデザインニットを計8型ピックアップしました。



ぜひこの機会に、GALLESTの公式オンラインストアをチェックしてください。



特集ページはこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/topics/knit/collection/


【 「2025 KNIT COLLECTION」 ITEM LINEUP ※一部抜粋 】





ファブリックフォルムスリーブニット　\11,990（tax in）






2Wayドレープスリットニット　\11,990（tax in）






フォルムリブニットカーディガン　\9,900（tax in）






フリルヘムジップカーディガン　\12,980（tax in）



【ニット購入のお客様を対象にキャンペーンを開催！】

10月10日（金）～26日（日）の期間中、ニットをご購入いただいたアプリ会員のお客様に、ワールドプレミアムクラブのポイントを通常の10倍プレゼントいたします。


※店舗限定のキャンペーンとなります



【 商品のお取り扱い 】


■ 公式オンラインストア：http://gallest.jp/


■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/shoplist/



【 Social Media 】


■ Instagram　@gallest_jp


■ LINE：https://page.line.me/306hjnls?openQrModal=true



【 Brand Concept 】


Mode Casual


ファッションが好きで感性の優れた人に向け


程よいトレンドをコントラストで表現するブランド


時代のMode はコントラストなものの組み合わせにより


新しい価値や感性を生み出す



＜会社概要＞


・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）


・代表者：逈 博幸


・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1


〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10


ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/


ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/