【GALLEST】秋冬スタイルを彩る「2025 KNIT COLLECTION」10月10日（金）より公式オンラインストアにて公開

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「GALLEST（ギャレスト）」（http://gallest.jp/(http://gallest.jp/)）は、秋冬の着こなしをアップデートできるニットをラインアップした特集ページ「2025 KNIT COLLECTION」を10月10日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。

GALLEST（ギャレスト）」は“柔軟な感性で常に時代を捉え、感じながら新しい価値観と共にファッションを楽しむ”そんな軽やかでエフォートレスな女性へ向け、今の時代にフィットしたモードカジュアルスタイルをご提案しております。

10月10日（金）公開の「2025 KNIT COLLECTION」特集ページでは、袖と身頃が異素材のフォルムニットや、上下2wayで着られる遊び心溢れるニット、軽いアウターとしても着られるカーディガンなど、GALLESTらしいキャッチーなデザインニットを計8型ピックアップしました。

ぜひこの機会に、GALLESTの公式オンラインストアをチェックしてください。

特集ページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/topics/knit/collection/

【 「2025 KNIT COLLECTION」 ITEM LINEUP ※一部抜粋 】

ファブリックフォルムスリーブニット \11,990（tax in）

2Wayドレープスリットニット \11,990（tax in）

フォルムリブニットカーディガン \9,900（tax in）

フリルヘムジップカーディガン \12,980（tax in）

【ニット購入のお客様を対象にキャンペーンを開催！】

10月10日（金）～26日（日）の期間中、ニットをご購入いただいたアプリ会員のお客様に、ワールドプレミアムクラブのポイントを通常の10倍プレゼントいたします。

※店舗限定のキャンペーンとなります

【 商品のお取り扱い 】

■ 公式オンラインストア：http://gallest.jp/

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/shoplist/

【 Brand Concept 】

Mode Casual

ファッションが好きで感性の優れた人に向け

程よいトレンドをコントラストで表現するブランド

時代のMode はコントラストなものの組み合わせにより

新しい価値や感性を生み出す

