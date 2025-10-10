【GALLEST】秋冬スタイルを彩る「2025 KNIT COLLECTION」10月10日（金）より公式オンラインストアにて公開
ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「GALLEST（ギャレスト）」（http://gallest.jp/(http://gallest.jp/)）は、秋冬の着こなしをアップデートできるニットをラインアップした特集ページ「2025 KNIT COLLECTION」を10月10日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。
GALLEST（ギャレスト）」は“柔軟な感性で常に時代を捉え、感じながら新しい価値観と共にファッションを楽しむ”そんな軽やかでエフォートレスな女性へ向け、今の時代にフィットしたモードカジュアルスタイルをご提案しております。
10月10日（金）公開の「2025 KNIT COLLECTION」特集ページでは、袖と身頃が異素材のフォルムニットや、上下2wayで着られる遊び心溢れるニット、軽いアウターとしても着られるカーディガンなど、GALLESTらしいキャッチーなデザインニットを計8型ピックアップしました。
ぜひこの機会に、GALLESTの公式オンラインストアをチェックしてください。
特集ページはこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/topics/knit/collection/
【 「2025 KNIT COLLECTION」 ITEM LINEUP ※一部抜粋 】
ファブリックフォルムスリーブニット \11,990（tax in）
2Wayドレープスリットニット \11,990（tax in）
フォルムリブニットカーディガン \9,900（tax in）
フリルヘムジップカーディガン \12,980（tax in）
【ニット購入のお客様を対象にキャンペーンを開催！】
10月10日（金）～26日（日）の期間中、ニットをご購入いただいたアプリ会員のお客様に、ワールドプレミアムクラブのポイントを通常の10倍プレゼントいたします。
※店舗限定のキャンペーンとなります
【 商品のお取り扱い 】
■ 公式オンラインストア：http://gallest.jp/
■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/shoplist/
【 Social Media 】
■ Instagram @gallest_jp
■ LINE：https://page.line.me/306hjnls?openQrModal=true
【 Brand Concept 】
Mode Casual
ファッションが好きで感性の優れた人に向け
程よいトレンドをコントラストで表現するブランド
時代のMode はコントラストなものの組み合わせにより
新しい価値や感性を生み出す
＜会社概要＞
・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）
・代表者：逈 博幸
・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/
ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/