東京・大手町で柏崎なひとときを。交流イベント「かしわざき、ひととき。」開催！

新潟県柏崎市

新潟県柏崎市（市長：櫻井 雅浩）は、首都圏で暮らす40歳までの方と柏崎との縁を深めるイベント「かしわざき、ひととき。」を、11月1日（土曜日）に東京で開催します。

柏崎市内のお弁当店「THERE IS NOEND」や飲食店「バンビー」でシェフを務める中村奨さんが地産食材にこだわって作る特製ビュッフェや、市内のカフェ「Opus」の人気ドリンクメニュー、お酒を楽しみながら、地元で活躍する次世代ゲスト３組（５人）を迎え、皆さんのストーリーやライフスタイル、まちへの想いをトークライブで伺います。

参加者同士や登壇するゲストとも気軽に話せる雰囲気で、東京に居ながら「まちの人の温かさ」や「柏崎との新しいつながり」を感じるひとときをお届けします。

ディナーの代わりに、週末の息抜きに、ちょっと遊びに、そんな感覚で全然OKです！ ぜひお気軽にお申し込みください！

日時

令和7（2025）年11月1日（土曜日）午後5時～7時30分

会場

3×3 Lab Future（東京都千代田区大手町1-1-2）

イベント内容

ゲストトーク

柏崎で活躍する3組のゲストを迎え、皆さんのストーリーやライフスタイル、まちへの想いを伺います。

【午後5時～】episode.1「柏崎が紡いだふたりの物語」

一度は夢を追いかけて柏崎を離れた幼馴染みの二人。これまでの歩みと柏崎で繋がった縁、現在は地元の魅力を伝えるラジオパーソナリティ、柏崎に憩いを届けるカフェ店主としてそれぞれ活躍する様子を、仲良しコンビの明るいトークで伺います。

・佐藤友理さん（FMピッカラパーソナリティ）

・猪浦千陽さん（Ｏｐｕｓ店主）

【午後6時～】episode.2「地域貢献の想いをカタチに」

株式会社ブルボンにIターン就職し、米菓や豆菓子の製品開発を務める荻野さん。柏崎の味を活かして昨年発売した「ピッカラ越後本わさび味」に込めた地元企業としての想いや、ふるさとを離れて柏崎で暮らす様子をお聞きします。

・荻野美月さん（株式会社ブルボン）

【午後7時～】episode.3「今あるもので、今ない価値をつくる」

地産食材を使った料理を手掛けるシェフの中村さんと、首都圏で音響の仕事に就く井貝さんの出会いが生んだ「バンビー」のオープン。お店を通じて駅前商店街を面白くしたいという共通の想いと、二人の未来ビジョンを伺います。

・中村奨さん（THERE IS NOEND代表、写真右）

・井貝信太郎（バンビーRestaurant＆Barオーナー、写真左）

フード＆ドリンク

ゲストトークを聞きながら、ビュッフェスタイルの料理とお酒やソフトドリンクをお楽しみください。

普段は柏崎でしか味わえないお店の味を、東京に居ながら楽しめる特別な機会です。

提供時間は午後5時30分からです（予定）。

フードメニュー

（注意）写真はイメージです。

野菜ソムリエの資格を持ち、「THERE IS NOEND」と「バンビー」の料理を手掛ける中村さんが柏崎産食材にこだわってつくる、イベント限定のビュッフェです。

ドリンクメニュー

猪浦さんが店主を務めるカフェ「Opus」の人気のドリンクメニューや、柏崎のお酒が楽しめます。

対象

40歳までの方

定員

先着30人

費用

一人2,000円（料理、飲み放題付き）

未就学児無料（飲み物のみの提供）

申し込み

令和7（2025）年10月27日（月曜日）までに、下記からお申込みください。

イベント参加申し込みフォーム :https://ttzk.graffer.jp/city-kashiwazaki/smart-apply/apply-procedure/4391537260694422635/door

【問い合わせ先】

柏崎市総合企画部元気発信課移住定住促進係

TEL：0257-47-7333