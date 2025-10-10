入賞アイデアが決定！～第6回医療創生アイデアコンテスト～文部科学大臣賞は誰の手に！？学生の熱い想いは会場で！

一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

全国の学生から医療・福祉分野の課題解決に向けたアイデアを募る「第6回 医療創生アイデアコンテスト」（主催：ふくしま医療機器開発支援センター）に、今年度は230件（テーマA：105件、テーマB：125件）の応募がありました。

応募者の自由な発想と創意工夫あふれる提案の中から、厳正なる一次審査を経て入賞6アイデアが決定。下記日程で、最終審査プレゼンテーションを開催いたします。

【最終審査プレゼンテーション開催概要】

日時：2025年10月29日（水）12:30～

会場：ビッグパレットふくしま（福島県郡山市）

開催イベント：「メディカルクリエーションふくしま2025」会場内 ステージB

この中から、最も優れたアイデアには「文部科学大臣賞」が授与されます。

果たして栄えある賞に輝くのは誰のアイデアか？ 若き発想の力にご注目ください！

「メディカルクリエーションふくしま」へのご来場は事前に参加登録が必要です。

「医療創生アイデアコンテスト最終審査」「出展者・来場者交流会※表彰式を実施」についてもあわせてご登録ください。

参加登録はこちら(https://fmdipa.jp/mcf/)

テーマA：自分や身近な人々の健康をサポートする！ ～日常生活をより健康に過ごすための製品アイデア～

テーマB：困っている人を助けたい！ ～助けを必要とする人の生活を支える製品アイデア～

【テーマ別入賞アイデア一覧】筑波大学・瀬上美桜横浜市立大学・いとうゆうき福島県立テクノアカデミー郡山・ノン香川大学・ゆうと愛媛大学・Peace Corazon東京大学大学院・My Endoscope【審査員（敬称略）】

医療創生アイデアコンテスト公式ページはこちら↓



第6回医療創生アイデアコンテスト | ふくしま医療機器開発支援センター(https://fmddsc.jp/event/%e7%ac%ac%ef%bc%96%e5%9b%9e%e5%8c%bb%e7%99%82%e5%89%b5%e7%94%9f%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/)

2024年度の様子第5回創生アイデアコンテスト（2024）最終審査プレゼンテーションの様子第5回創生アイデアコンテスト（2024）表彰式の様子

【お問い合わせ先】

ふくしま医療機器開発支援センター

（医療創生アイデアコンテスト担当）

TEL：024ｰ954-4014

Mail：jigyobu@fmdipa.or.jp