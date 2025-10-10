【フジテレビ】『GRANRODEO 20th Anniversary LIVE 2025 G20 ROCK☆SHOW LOVE＆FIRE ～愛と情炎のGRANRODEO～　完全生中継』

株式会社フジテレビジョンフジテレビTWO ドラマ・アニメ11月９日（日）16時～公演終了まで番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/gr20

声優系・アニソン系アーティストの中でも楽曲のクオリティー、抜群の歌唱力と演奏力で人気アーティストとして不動の地位を築いているGRANRODEOの記念すべき結成20周年ライブを11月9日(日)16時よりフジテレビTWO ドラマ・アニメにて完全生中継する。

ヴォーカリストの“KISHOW”、ギタリストの“e-ZUKA”の２人によるロックユニット“GRANRODEO”。当日は会場となるぴあアリーナMMからKISHOWの生声、e-ZUKA生音が直接聞こえるくらい吠えまくる。

20周年の集大成となる熱い瞬間を会場にみなぎる熱量とともにぜひ生中継でお楽しみください！

■コメント

KISHOW

「色んな人達のおかげで20周年を迎えられたGRANRODEOです。

そんな色んな人達に見てもらえるのがTV中継です。

会場の熱気はもちろん、生の空気を画面越しに伝えられるように、

カメラを意識しまくってライブしたいと思います。

ご期待ください」

e-ZUKA

「GRANRODEOの20年の集大成ライブを生中継していただけて嬉しいです！

画面越しでも会場の熱気が伝わるようにLOVE&FIREで盛り上がります！

ぜひご覧ください！」

■番組概要

番組タイトル：『GRANRODEO 20th Anniversary LIVE 2025

G20 ROCK☆SHOW LOVE＆FIRE

～愛と情炎のGRANRODEO～ 完全生中継』

放送日時：11月9日（日) 16時～公演終了まで

放送／配信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmart(スカパー!番組配信限定)

※スカパー!放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも視聴可能。

出演：GRANRODEO

番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/gr20