この秋、麦わらの一味と さらなる冒険へ出発しよう！「ONE PIECE新幹線 秋のGRAND RAIL FAIR」を実施します！

西日本旅客鉄道株式会社

2025年4月から山陽新幹線を運行中の「ONE PIECE新幹線」では、約2か月間にわたり「ONE PIECE新幹線 秋のGRAND RAIL FAIR」を実施します。期間中は、乗って・見て・触れて――『ONE PIECE』の世界を旅する多彩なキャンペーンやイベントをお楽しみいただけます。秋の深まりとともに年末へ向かうこの季節、麦わらの一味とともに特別なひとときをお過ごしください。

「ONE PIECE新幹線」グッズをご購入いただくと、抽選で豪華景品が当たるキャンペーンを実施します。キャンペーンにあわせて、期間限定店頭イベントの展開・「ONE PIECE新幹線」グッズ第３弾を発売します。キャンペーンの参加条件等、詳しくはスペシャルサイトをご覧ください。

FAIR１. 「ONE PIECE新幹線 グッズを買ってお宝GETキャンペーン」

(C)️尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

１. 開催期間：2025年10月15日（水）～12月20日（土）

２. 参加条件：対象店舗で「ONE PIECE新幹線」グッズを税込500円以上ご購入のうえスペシャルサイト内の応募フォームからご応募ください。

３. 対象店舗：JR 西日本エリアの一部駅ナカ店舗（詳細はこちら(https://www.jr-onepiece-shinkansen.jp/assets/pdf/goodscp-stores.pdf)）

JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

JR西日本公式ECモール「WESTERモール」

ジェイアール西日本商事通販サイト 「トレインボックス」

※商品は店舗により取扱状況・在庫が異なります。売切の際はご容赦ください。

４. その他：キャンペーンの開催にあわせて、以下の催事を開催します。

（１）期間限定店頭イベントについて

駅ナカのキャンペーン対象店舗のうち、一部店舗では「ONE PIECE新幹線」グッズをギュッと集めたスペシャルコーナーを展開します。

【開催期間】2025年10月15日（水）～ 12月20日（土）

※商品は店舗により取扱状況・在庫が異なりますのでご了承ください。

（２）「ONE PIECE新幹線」グッズ第３弾の発売について

大好評のオリジナルグッズに、新たなラインナップが続々登場！これまで以上に充実したアイテムで、キャンペーンを盛り上げます。販売時期・販売箇所について、今後スペシャルサイト等で順次お知らせいたします。

FAIR２. 「ONE PIECE新幹線に乗って ポイントGETキャンペーン」

対象期間中に「ONE PIECE新幹線」の特急券（指定席）を「e5489」・「EXサービス」でご利用いただいた方の中から、抽選で250名様にWESTERポイント10,000ポイントが当たるキャンペーンを実施します。詳しくはキャンペーンページ（ https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012026101502 ）をご確認ください。

１. 対象乗車期間： 2025年10月15日（水）～12月20日（土）

２. 対象商品： e5489またはEXサービス（エクスプレス予約・スマートEX）で、運行日カレンダーに記載の「ONE PIECE新幹線」(https://www.jr-onepiece-shinkansen.jp/train/)の特急券（指定席）を含む商品

３. 特典内容： 対象商品で「ONE PIECE新幹線」を期間中総額500円以上ご利用いただいた方の中から、抽選で250名様にWESTERポイント（基本）10,000ポイントをプレゼント

FAIR３. 「ONE PIECE新幹線 お楽しみイベント」

「ONE PIECE新幹線」をお楽しみいただけるイベントを以下の会場で開催します。「ONE PIECE新幹線」３編成がついに集結した様子をご覧いただけるツアーの企画や、岡山一番街・さんすて岡山での関連イベントの展開も予定しています。イベント・ツアーに関する各種詳細について、10月下旬ごろに別途お知らせします。この機会に「ONE PIECE新幹線」の世界観をたっぷりお楽しみください。

１. 開 催 日：2025年 12月6日（土）・12月7日（日）

２. 会 場：博多総合車両所 岡山支所 ※12月６日（土）のみ

岡山駅（岡山一番街・さんすて岡山）

※都合により開催日時や内容は変更する場合がございます。

その他

「ONE PIECE新幹線 秋のGRAND RAIL FAIR」各種詳細について、今後スペシャルサイトで順次お知らせします。どうぞご期待ください。

【スペシャルサイトURL】https://www.jr-onepiece-shinkansen.jp/