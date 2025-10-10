【長野県東御市】地域とともに育むワイン文化 ― セミナー「ワイン造りとそれを取り巻く営みとの連携」を開催

東御市

長野県東御市では、東御市産ワインをより身近に感じていただくための講座「ワイン造りとそれを取り巻く営みとの連携」を開催します。

講師には日本ワイン界の第一人者・鹿取みゆき氏を迎え、地元農畜産物とワインのペアリングを体験しながら、地域のワイン産業の可能性を探ります。

地域とともに発展するワイン産業をテーマに開催

日本ワインが長く愛され続けるためには、地域に根ざした取り組みが欠かせません。

今回の講座では、「収穫の秋」にふさわしく、東御市の特産品であるワイン、クルミ、チーズ、羊肉などを題材に、農畜産業との連携や地域ブランド形成について学びます。

ゲストには、市内で羊を育てるSASAKI FARMの佐々木さんを迎え、生産現場のリアルな声を交えながら、ワインシティ・とうみの発展に向けた課題と可能性を考えます。

開催概要

日時：2025年10月25日（土） 午後2時～4時

場所：ワイン＆ビアミュージアム（湯楽里館2階）

内容：ワインと地元食材のペアリングを楽しみながらのワインセミナー（初心者～上級者向け）

対象：20歳以上

参加費：6,000円（グラスワイン4種類・軽食付き）

グラスワイン：東御市産赤白ワイン各2種 / 軽食：羊肉料理（SASAKI FARM サフォーク種ホゲット使用）、チーズ（アトリエ・ド・フロマージュ）

※送迎バスあり / 翌日（10月26日）にはフィールドワークも実施

講師プロフィール

鹿取みゆき（かとり・みゆき）

東京大学教育学部卒。（一社）日本ワインブドウ栽培協会代表理事、フード＆ワインジャーナリスト。信州大学特任教授も務める。著書に『日本ワインガイド 純国産ワイナリーと造り手たち』（虹有社）、『日本ワイン99本』（プレジデント社・共著）など。各地での公演も多く、年間20回を超える。

日本ワインブドウ栽培協会（JVA）

JVA（日本ワインブドウ栽培協会／Japan Vineyard Association）は、日本ワインの品質向上・発展をめざし、2019年に設立された非営利団体です。

日本のワイナリーは年々その数を増やし、現在その数は全国で500軒以上。

同時に、ワインブドウを栽培する生産者も増加し続けています。

ブドウの樹は100年近く生存することができます。

50年後、100年後を見据え、「日本の風土を映し出すワイン」が確立し、世界の市場においてもその位置づけが不動のものとなっていくよう、生産者に寄り添い、その活動をさまざまな形で支援しています。

主に、ワインブドウ苗木のサプライチェーンの確立、ワインブドウのウイルスチェック体制の確立、研究や調査の推進、生産者と研究者のネットワークづくり、造り手たちが学ぶ場の機会創出等に取組んでいます。

申込・問合せ：

とうみワイン＆ビアミュージアム

TEL 0268-75-0885

東御市産業経済部農林課農産物振興係

TEL 0268-75-2016 MAIL nousei@city.tomi.nagano.jp