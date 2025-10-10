全国の自治体の関連部署のご担当者様に向けた「プレコンセプションケア」の無料オンライン勉強会を、11月13日(木)に開催します

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、2025年11月13日(木)に全国の自治体のご担当者様を対象とし、「【令和７年最新版】ゼロから始める・さらに深める自治体プレコンセプションケア勉強会～基本から事例まで～」をテーマに無料オンライン勉強会を開催いたします。



▼プレスリリース全文はこちら

本勉強会は「【令和７年最新版】ゼロから始める・さらに深める自治体プレコンセプションケア勉強会～基本から事例まで～」をテーマに、自治体としてプレコンセプションケアにどう取り組むことができるのかを学び、今後の施策検討に役立てていただくことを目的に開催します。

前半は、生殖看護を専門とし、プレコンセプションケアの実践と指導にあたっていらっしゃる坂上明子教授が登壇。

「プレコンセプションケア推進５か年計画」を読み解きながら、妊娠を望むカップルへの相談支援の経験をふまえて、プレコンセプションケアの基本や国内外の動向をわかりやすく解説します。

後半は、ファミワンの執行役員、不妊症看護認定看護師 西岡有可が、各自治体と連携した事例を紹介し、地域での実践のヒントをお伝えします。

プレコンセプションケアを「これから始めたい方」にも「すでに取り組みを進めている方」にも役立つ内容です。

ぜひご参加ください。

■勉強会概要

【令和７年最新版】ゼロから始める・さらに深める自治体プレコンセプションケア勉強会～基本から事例まで～

【開催日時】 2025年11月13日（木）13時30分～15時00分

【開催形式】 Zoomによるオンライン開催 （アーカイブ配信あり ※視聴条件あり）

【講 師】

坂上 明子氏（武蔵野大学 看護学部看護学科 教授/日本生殖看護学会 理事長）

西岡 有可 （株式会社ファミワン 執行役員/不妊症看護認定看護師）

【対 象】 テーマに関心のある自治体職員の皆さま （※先着30名限定）

【参 加 費】 無料

【申込方法】下記URLフォームよりお申し込みいただけます

https://form.run/@municipalitypreconceptioncare1113

【申込期限】 2025年11月12日 (水)17:00まで

■株式会社ファミワン 執行役員 不妊症看護認定看護師 西岡有可からのコメント

プレコンセプションケアに関する取り組みをする中で、「そもそもプレコンセプションケア」を何から始めたら良いのかわからないというお声をいただくことがありました。まだ認知度の低いプレコンセプションケアですが、少しずつ取り組みから見えてきたことがあります。

これから始めようと思われる方、少し興味がある方、ぜひ一緒にプレコンセプションケアについて学び、実践へのヒントを考えてみませんか。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995