【サンシャインシティプリンスホテル】開業 45 周年の締めくくりにふさわしい華やかなクリスマスメニューを展開

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋 3‐1‐5、総支配人:小田 麻夕美）では、2025 年 11 月 1 日 （土）より「カフェ＆ダイニング Chef’s Palette」にて開催する“クリスマススイーツブッフェ”を皮切りに、“クリスマスディナー コース”や「レストラン バイエルン」での“クリスマスブッフェ”など、2025 年のクリスマスメニューを展開いたします。

今年 4 月に迎えたホテル開業 45 周年の締めくくりにふさわしく、五感で楽しむ華やかなクリスマスメニューの数々をご用意。 味わいはもちろん、演出や空間にもこだわった、特別な季節にふさわしいひとときをお届けいたします。

■カフェ＆ダイニング Chef’s Palette 「クリスマススイーツブッフェ」

2025 年 11 月 1 日(土)～12 月 25 日(木)

今回のスイーツブッフェでは、“お菓子の家（ヘクセンハウス）の仲間たち”をテーマに、ホリデーシーズンを彩る華やかな スイーツが所狭しと並びます。思わず写真に収めたくなる「スノーマン ミルクレープ」や「ピスタチオツリーモンブラン」など、 見た目も味も楽しいメニューが勢ぞろい。中でもパティシエが特におすすめするのは、サンタクロースの赤い帽子、愛らしい トナカイ、そしてワクワク感あふれるプレゼントボックスをモチーフにした、ムースの数々。繊細な技術と遊び心が詰まった 今しか味わえない“小さなアート作品”をご堪能ください。

クリスマススイーツブッフェスノーマン ミルクレープ

さらに、今年初登場となるイタリア発祥のアイスケーキ「カッサータ」や、クリスマスリースに見立てた「クグロフ」など、伝統的 なクリスマス菓子もお楽しみいただけます。セイボリーには、クリスマスリースを表現した「カプレーゼ」や「ローストチキン」、 「香草バターと照り焼きチキンのピザ」など、クリスマスのお祝いにぴったりなメニューをご用意いたします。 最もクリスマス気分が高まる 12 月 20 日(土)～25 日(木)の 6 日間は、「合鴨のガランティーヌ」と、マカロンとショートケーキ の「クリスマススペシャルパフェ」が登場いたします。 まるでお菓子の家に迷い込んだかのような、甘い香りと心躍るひとときをスイーツブッフェでご体験ください。

クリスマスをイメージしたムース各種クリスマスリース クグロフ

■クリスマススイーツブッフェ 詳細はこちら：https://www.princehotels.co.jp/sunshine/restaurant/contents/sweets-buffet/christmas/

■ご予約はこちら レストラン予約 TEL：03‐5954‐2254 (受付時間 10:30A.M.～6:00P.M.)

■レストラン バイエルン 「クリスマスランチ・ディナーブッフェ」

2025 年 12 月 1 日(月)～25 日(木)

クリスマスの定番メニューを取り揃え、大切な方と過ごす温かなひとときを彩るクリスマスブッフェ。 今年の秋よりさらに進化したパフォーマンスコーナーでは、シェフが目の前で仕上げる出来立てのお料理をお楽しみいた だけます。人気の「和牛サーロインローストビーフ」のカッティングサービスを始め、「グラナパダーノチーズで和えた和牛と キノコのラグーパスタ」や「焼きリゾット 鯛のムース包み」など、五感を刺激するパフォーマンスメニューをお届けいたします。 12 月 20 日(土)～25 日(木)の 6 日間はディナータイム限定で、「とげズワイガニのボイル」や、「フォアグラソテーとトリュフ ソース」、「オマール海老のリゾット」など、クリスマスのごちそうを心ゆくまでご堪能いただけます。

クリスマスブッフェオマール海老のリゾット、フォアグラソテーとトリュフソース

※月曜日、火曜日は定休日とさせていただきます。12 月 22 日・23 日は営業いたします。

※ランチ・ディナータイムで一部提供メニューが異なります。詳細はホテル公式 Web サイトをご確認ください。

■クリスマスランチ・ディナーブッフェ 詳細はこちら：https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/bayern/christmas_buffet_2025

■ご予約はこちら レストラン予約 TEL：03‐5954‐2257 (受付時間 10:30A.M.～6:00P.M.)

■カフェ＆ダイニング Chef’s Palette 「クリスマスディナーコース」

2025 年 12 月 20 日(土)～25 日(木)

アミューズからデザートまで、シェフが一皿一皿にアートを描くように仕立てた、華やかなフレンチコースをご用意いたしま す。オードブルには、海の恵みを贅沢に味わう繊細な前菜を。メインディッシュには、サクサクのパイとふっくらとした真鯛 が奏でる、香り高い一皿と、和牛とフォアグラの濃厚で贅沢な味わいを楽しめる肉料理をご堪能いただけます。 シェフの感性が光る美しい盛り付けとともに、味覚と視覚で楽しむクリスマスの特別な一夜をご提案いたします。

クリスマスディナーコース

オマール海老とホタテのマリアージュ 2種のジュレ和牛サーロインのロースト ロッシーニ風 ペリグーソース

■クリスマスディナーコース 詳細はこちら：https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/palette/christmas-dinnercourse2025

■ご予約はこちら レストラン予約 TEL：03‐5954‐2254 (受付時間 10:30A.M.～6:00P.M.)

■レストランで楽しむ 「Advent Week at Sunshine City Prince Hotel」

2025 年 12 月 18 日(木)～24 日(水)

12 月 18 日(木)～24 日(水)までの７日間、対象レストランにおいて、対象メニューをご注文いただいたお客さまには、クリスマス カクテルのプレゼントなど、日替わりで嬉しい特典をご用意する「Advent Week at Sunshine City Prince Hotel」を開催いたします。

カフェ＆ダイニング Chef’s Palette オリジナルアミューズレストラン バイエルン クリスマスカクテル

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※本情報は 10 月 10 現在のものであり変更になる場合もございます。

※写真はすべてイメージです。

※アレルギーをお持ちのお客さまは以下 URL をご確認ください。

https://www.princehotels.co.jp/chain/files/food_allergy.pd(https://www.princehotels.co.jp/chain/files/food_allergy.pdf)