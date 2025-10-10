スウェーデンのライフスタイルブランドmoz Sweden、北欧ブランドが集う「Nordic Stories Fair」に出展！

RAY Partners株式会社

北欧スウェーデン発のライフスタイルブランド moz（モズ） は、2025年10月10日（金）から10月26日（日）まで、メッツァビレッジ内「metsa hall（メッツァホール）」で開催される「Nordic Stories Fair（ノルディックストーリーズフェア）」に出展いたします。

本イベントは、“ヒュッゲ（心地よい時間）”をテーマに、北欧の人気キャラクターとデザインブランドが集まる特別な展示販売会です。

mozのほか、北欧の魅力を代表するブランドが登場します。

moz クッキーカッターmoz限定プレゼントキャンペーン

フェア期間中、会場内で mozグッズを4,000円（税込）以上お買い上げの先着15名様に、

「moz クッキーカッター3Pセット」をその場でプレゼント！

北欧の森に暮らすエルク（ヘラジカ）をモチーフにしたmozらしいデザインで、

おうちでのティータイムや手づくり時間がより楽しくなるアイテムです。

数量限定のため、お早めのご来場をおすすめします。

イベント概要

イベント名：Nordic Stories Fair（ノルディックストーリーズフェア）

会場：メッツァビレッジ内「metsa hall（メッツァホール）」(アクセスはこちら(https://metsa-hanno.com/access/)）

開催期間：2025年10月10日（金）～10月26日（日）



開催時間：平日10時～18時／土日祝 10時～19時

テーマ：ヒュッゲ（心地よい時間）

出展ブランド：リサ・ラーソン／ラスムスクルンプ／フィンレーソン／ポルク／moz

会場となる「metsa hall（メッツァホール）」北欧雑貨 メッツァ店 店内にはmozグッズが集結『北欧雑貨 メッツァ店』でもmozアイテムを常時販売中

フェア開催地と同じメッツァビレッジ内の「北欧雑貨 メッツァ店」では、mozのアイテムを多数ラインナップ。

“北欧のライフスタイルを、日常に”をコンセプトに、マリメッコやイッタラなどの有名ブランドから、メッツァビレッジでしか手に入らない限定アイテムまで、北欧の「いいもの」を幅広くご紹介しています。

mozについて

moz（モズ）は、スウェーデン発のライフスタイルブランド。

エルク（ヘラジカ）のロゴをシンボルに、「シンプルで温かみのあるデザイン」をテーマにした日用品やアパレルを展開しています。

日常に北欧の心地よさを届けるアイテムを多数ラインナップし、暮らしの中に小さな“ヒュッゲ”をお届けします。

moz Sweden ロゴ