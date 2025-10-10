雑誌『VERY』、初の「ママサポート大賞」を発表！
株式会社光文社（東京都文京区）は、女性誌『VERY』11月号（10月7日発売）にて、初の「ママサポート大賞」を発表いたしました。本アワードは、子育てをしながら働くママたちを応援し、日々の生活を支える企業・ブランド・サービスを表彰するものです。
■「ママサポート大賞」発足の背景
(第1回VERYママサポート大賞に寄せて VERY編集長 羽城麻子)
日々さまざまなアイテムやサービスが生み出されるなかで､ママたちの気持ちに寄り添い､QOLを上げてくれたものを読者投票で選ぶ「VERY ママサポート大賞」｡大賞設立のきっかけは､ママたちを取り巻く環境の変化でした｡
去年の出生数は68万6061人で過去最低となり、この10年間で子育てが急激にマイノリティになりつつある今､「子育て中のママやパパに寄り添いたい」という気持ちは未来に向けての祈りにも似ています｡
少しでも子育て中の困りごとを減らしたい｡産前産後のママの体をケアしたい｡家事育児におけるワクワクが増えてほしい｡育児に新しい価値を提供したい――。
商品やアイテムの魅力はもちろん製作者のそんな熱い想いやストーリーを紹介することが「子育ては孤独じゃない」というメッセージにも繫がるのではと考えました｡
進化する家事・子育てグッズやサービス｡その背景には、愛がある｡勝手ではありますが「VERY ママサポート大賞」という形でママたちと､作り手の志に心からのエールを送らせていただきたいと思います｡
■受賞結果
〈大賞〉育児記録・共有アプリ 「ぴよログ」（株式会社ぴよログ）
毎日の育児記録を簡単な操作でつけられると多くの読者が導入、「育児は孤独じゃないと思えた」と多くのママから支持を集めました。
〈最優秀賞〉フードデリバリーサービス 「つくりおき.jp」（株式会社Antway）
食事づくりの負担から解放してくれるサービスに、救われたママ多数。開発の背景も大きな評価ポイントとなりました。
〈最優秀賞〉Panasonic ／ベビーモニター（パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション株式会社）
安心感のあるブランド&使いやすさも魅力の製品に、「自由時間が得られて気持ちが
楽になった」と高く評価するママが続出しました。
〈優秀賞〉
◎紙おむつとおしりふきのサブスク「手ぶら登園」（BABY JOB株式会社）
◎産後ケアホテル「マームガーデンリゾート葉山」（株式会社マムズ）
◎AI見守りロボット「BoTトーク」（ビーサイズ株式会社）
◎レコルト「自動調理ポット」（ウィナーズ株式会社）
◎Poled／送風機付きクールシート「エアラブ４プラス」（コマースメディア株式会社）
〈VERY賞〉
◎はじめての食材応援食「paqupa（パクパ）」（株式会社fufumu）
◎乳児用液体ミルク「アイクレオ 赤ちゃんミルク」（江崎グリコ株式会社）
◎哺乳瓶スチーム除菌・乾燥器「ポチット」（ピジョン株式会社）
◎育休に代わる言葉「育業」（東京都）
◎"習い事ごはん問題"を解決「クノール(R) すうぷもっちー(TM)」（味の素株式会社）
◎ハイアール／「FUWATO乾燥機」（ハイアールジャパンセールス株式会社）
◎ジーノ／「アミノシューティカル クリーム」（味の素株式会社）
◎THE NORTH FACE／ユニセックスアウター「CRストレージジャケット」（株式会社
ゴールドウイン）
◎プロジェクター型絵本「DREAM SWITCH」（株式会社セガ フェイブ）
◎家事代行「30min.」（三菱地所株式会社）
◎冷凍幼児食「Kidslation（キッズレーション）」（パッチワークキルト株式会社）
◎ストッケYOYO(R)╱コンパクトベビーカー（ストッケ株式会社）
■10月11日（土） 「VERY FES.2025」にて授賞式を開催！
2025年10月11日（土）に開催される「VERY FES. 2025」ステージコンテンツにて、「ママサポート大賞」および「最優秀賞」の授賞式を実施いたします。
■特設サイトについて
「ママサポート大賞」の詳細や各受賞企業の取り組みについては、10月10日（金）正午オープン予定の特設サイトにてご覧いただけます。
