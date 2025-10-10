雑誌『VERY』、初の「ママサポート大賞」を発表！

株式会社光文社

株式会社光文社（東京都文京区）は、女性誌『VERY』11月号（10月7日発売）にて、初の「ママサポート大賞」を発表いたしました。本アワードは、子育てをしながら働くママたちを応援し、日々の生活を支える企業・ブランド・サービスを表彰するものです。

■「ママサポート大賞」発足の背景

(第1回VERYママサポート大賞に寄せて VERY編集長 羽城麻子)

日々さまざまなアイテムやサービスが生み出されるなかで､ママたちの気持ちに寄り添い､QOLを上げてくれたものを読者投票で選ぶ「VERY ママサポート大賞」｡大賞設立のきっかけは､ママたちを取り巻く環境の変化でした｡

去年の出生数は68万6061人で過去最低となり、この10年間で子育てが急激にマイノリティになりつつある今､「子育て中のママやパパに寄り添いたい」という気持ちは未来に向けての祈りにも似ています｡

少しでも子育て中の困りごとを減らしたい｡産前産後のママの体をケアしたい｡家事育児におけるワクワクが増えてほしい｡育児に新しい価値を提供したい――。

商品やアイテムの魅力はもちろん製作者のそんな熱い想いやストーリーを紹介することが「子育ては孤独じゃない」というメッセージにも繫がるのではと考えました｡

進化する家事・子育てグッズやサービス｡その背景には、愛がある｡勝手ではありますが「VERY ママサポート大賞」という形でママたちと､作り手の志に心からのエールを送らせていただきたいと思います｡

■受賞結果

〈大賞〉育児記録・共有アプリ 「ぴよログ」（株式会社ぴよログ）

毎日の育児記録を簡単な操作でつけられると多くの読者が導入、「育児は孤独じゃないと思えた」と多くのママから支持を集めました。

〈最優秀賞〉フードデリバリーサービス 「つくりおき.jp」（株式会社Antway）

食事づくりの負担から解放してくれるサービスに、救われたママ多数。開発の背景も大きな評価ポイントとなりました。

〈最優秀賞〉Panasonic ／ベビーモニター（パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション株式会社）

安心感のあるブランド&使いやすさも魅力の製品に、「自由時間が得られて気持ちが

楽になった」と高く評価するママが続出しました。

〈優秀賞〉

◎紙おむつとおしりふきのサブスク「手ぶら登園」（BABY JOB株式会社）

◎産後ケアホテル「マームガーデンリゾート葉山」（株式会社マムズ）

◎AI見守りロボット「BoTトーク」（ビーサイズ株式会社）

◎レコルト「自動調理ポット」（ウィナーズ株式会社）

◎Poled／送風機付きクールシート「エアラブ４プラス」（コマースメディア株式会社）

〈VERY賞〉

◎はじめての食材応援食「paqupa（パクパ）」（株式会社fufumu）

◎乳児用液体ミルク「アイクレオ 赤ちゃんミルク」（江崎グリコ株式会社）

◎哺乳瓶スチーム除菌・乾燥器「ポチット」（ピジョン株式会社）

◎育休に代わる言葉「育業」（東京都）

◎"習い事ごはん問題"を解決「クノール(R) すうぷもっちー(TM)」（味の素株式会社）

◎ハイアール／「FUWATO乾燥機」（ハイアールジャパンセールス株式会社）

◎ジーノ／「アミノシューティカル クリーム」（味の素株式会社）

◎THE NORTH FACE／ユニセックスアウター「CRストレージジャケット」（株式会社

ゴールドウイン）

◎プロジェクター型絵本「DREAM SWITCH」（株式会社セガ フェイブ）

◎家事代行「30min.」（三菱地所株式会社）

◎冷凍幼児食「Kidslation（キッズレーション）」（パッチワークキルト株式会社）

◎ストッケYOYO(R)╱コンパクトベビーカー（ストッケ株式会社）

■10月11日（土） 「VERY FES.2025」にて授賞式を開催！

2025年10月11日（土）に開催される「VERY FES. 2025」ステージコンテンツにて、「ママサポート大賞」および「最優秀賞」の授賞式を実施いたします。

■特設サイトについて

「ママサポート大賞」の詳細や各受賞企業の取り組みについては、10月10日（金）正午オープン予定の特設サイトにてご覧いただけます。

【特設サイト】

https://veryweb.jp/life/881139/

