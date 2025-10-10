ファッションブランド『MSG』がクリエイティブプロダクション『聖傘』とのコラボビジュアルを発表

株式会社SEETHELIGHT

複数のファッションブランドを展開する株式会社SEETHELIGHT(本社：東京都杉並区/代表取締役社長 : 矢沢 志朗)は、ZOZOTOWNを中心に展開するストリート系ブランド『MSG』とクリエイティブプロダクション『聖傘』との2025秋冬のコラボビジュアルを発表します。

所属タレントからは、TORA/NOZOMI/赤池きらり/やまげの4名が参加。

さらにビジュアルモデル就任を記念して、「コラボ特別セレクトアイテム」の発売、特別ビジュアルの掲出、購入者限定のプレゼントキャンペーンの実施を予定しています。

MSG公式Instagramでは、10/12(日)より1人ずつバトンタッチ形式でルックを公開。

MSG公式Tiktokではタレントたちが出演する様々コンテンツを配信。

聖傘メンバーが選んだ「特別セレクトアイテム」は10/17(金)12:00から発売予定。

【写真左から】

・TORA（「Fur Reversible Hoodie」/Price：\9,900）

・NOZOMI（「Short MA-1」/Price：\7,920）

・赤池きらり（「Boa Short Jacket」/Price：\8,800）

・やまげ（「Velvet Denim Jacket」/Price：\8,800）

〈オンライン販売〉

販売場所：

■ZOZOTOWN

URL:https://zozo.jp/shop/msg/

最新情報はMSG公式SNSアカウントからもご確認いただけます。

Instagram：https://www.instagram.com/msg___official/

Tiktok：https://www.tiktok.com/@msg__official

クリエイティブプロダクション 聖傘

一人一人の願いを叶え形にする。 次世代のクリエイター達で創り上げるクリエイティブプロダクション。

コーポレートサイト：https://www.sezan.tokyo

■Instagram

聖傘公式：https://www.instagram.com/sezan_management/

TORA：https://www.instagram.com/toranosuke_37/

NOZOMI：https://www.instagram.com/n_b2is/

赤池きらり：https://www.instagram.com/kirari.0707/

やまげ：https://www.instagram.com/y_amage_05/

■Tiktok

聖傘公式：https://www.tiktok.com/@sezan_official_7

TORA：https://www.tiktok.com/@otatora

NOZOMI：https://www.tiktok.com/@n_b2is

赤池きらり：https://www.tiktok.com/@tanukira007

やまげ：https://www.tiktok.com/@yamage_055

■MSG

MSGは『ストリートファッション』を中心にトレンドを落とし込んだユニセックスブランド。

2025年4月には、恋愛リアリティショー出身の人気タレント『平松想乃』をメインビジュアルに起用し話題に。10代～20代の若者に向けたヒトクセあるアイテムを提案します。

■株式会社SEETHELIGHT

SEETHELIGHTは、アパレルを事業領域としECストアの運営を中心に行っています。複数ブランドを展開しSNS時代のブランドづくりに挑戦しています。

コーポレートサイト：https://seethelight.jp



【本件に関するお問い合わせ先】

SEETHELIGHT PR

E-mail：info@seethelight.jp