ファッションブランド『MSG』がクリエイティブプロダクション『聖傘』とのコラボビジュアルを発表

写真拡大 (全4枚)

株式会社SEETHELIGHT


複数のファッションブランドを展開する株式会社SEETHELIGHT(本社：東京都杉並区/代表取締役社長 : 矢沢 志朗)は、ZOZOTOWNを中心に展開するストリート系ブランド『MSG』とクリエイティブプロダクション『聖傘』との2025秋冬のコラボビジュアルを発表します。



所属タレントからは、TORA/NOZOMI/赤池きらり/やまげの4名が参加。


さらにビジュアルモデル就任を記念して、「コラボ特別セレクトアイテム」の発売、特別ビジュアルの掲出、購入者限定のプレゼントキャンペーンの実施を予定しています。



MSG公式Instagramでは、10/12(日)より1人ずつバトンタッチ形式でルックを公開。


MSG公式Tiktokではタレントたちが出演する様々コンテンツを配信。



聖傘メンバーが選んだ「特別セレクトアイテム」は10/17(金)12:00から発売予定。


【写真左から】
・TORA（「Fur Reversible Hoodie」/Price：\9,900）


・NOZOMI（「Short MA-1」/Price：\7,920）


・赤池きらり（「Boa Short Jacket」/Price：\8,800）


・やまげ（「Velvet Denim Jacket」/Price：\8,800）






〈オンライン販売〉


販売場所：


■ZOZOTOWN


URL:https://zozo.jp/shop/msg/



最新情報はMSG公式SNSアカウントからもご確認いただけます。


Instagram：https://www.instagram.com/msg___official/


Tiktok：https://www.tiktok.com/@msg__official



クリエイティブプロダクション 聖傘


一人一人の願いを叶え形にする。 次世代のクリエイター達で創り上げるクリエイティブプロダクション。


コーポレートサイト：https://www.sezan.tokyo



■Instagram


聖傘公式：https://www.instagram.com/sezan_management/


TORA：https://www.instagram.com/toranosuke_37/


NOZOMI：https://www.instagram.com/n_b2is/


赤池きらり：https://www.instagram.com/kirari.0707/


やまげ：https://www.instagram.com/y_amage_05/



■Tiktok


聖傘公式：https://www.tiktok.com/@sezan_official_7


TORA：https://www.tiktok.com/@otatora


NOZOMI：https://www.tiktok.com/@n_b2is


赤池きらり：https://www.tiktok.com/@tanukira007


やまげ：https://www.tiktok.com/@yamage_055



■MSG


MSGは『ストリートファッション』を中心にトレンドを落とし込んだユニセックスブランド。


2025年4月には、恋愛リアリティショー出身の人気タレント『平松想乃』をメインビジュアルに起用し話題に。10代～20代の若者に向けたヒトクセあるアイテムを提案します。



■株式会社SEETHELIGHT


SEETHELIGHTは、アパレルを事業領域としECストアの運営を中心に行っています。複数ブランドを展開しSNS時代のブランドづくりに挑戦しています。


コーポレートサイト：https://seethelight.jp




【本件に関するお問い合わせ先】


SEETHELIGHT PR


E-mail：info@seethelight.jp