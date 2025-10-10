ファッションブランド『MSG』がクリエイティブプロダクション『聖傘』とのコラボビジュアルを発表
複数のファッションブランドを展開する株式会社SEETHELIGHT(本社：東京都杉並区/代表取締役社長 : 矢沢 志朗)は、ZOZOTOWNを中心に展開するストリート系ブランド『MSG』とクリエイティブプロダクション『聖傘』との2025秋冬のコラボビジュアルを発表します。
所属タレントからは、TORA/NOZOMI/赤池きらり/やまげの4名が参加。
さらにビジュアルモデル就任を記念して、「コラボ特別セレクトアイテム」の発売、特別ビジュアルの掲出、購入者限定のプレゼントキャンペーンの実施を予定しています。
MSG公式Instagramでは、10/12(日)より1人ずつバトンタッチ形式でルックを公開。
MSG公式Tiktokではタレントたちが出演する様々コンテンツを配信。
聖傘メンバーが選んだ「特別セレクトアイテム」は10/17(金)12:00から発売予定。
【写真左から】
・TORA（「Fur Reversible Hoodie」/Price：\9,900）
・NOZOMI（「Short MA-1」/Price：\7,920）
・赤池きらり（「Boa Short Jacket」/Price：\8,800）
・やまげ（「Velvet Denim Jacket」/Price：\8,800）
〈オンライン販売〉
販売場所：
■ZOZOTOWN
URL:https://zozo.jp/shop/msg/
最新情報はMSG公式SNSアカウントからもご確認いただけます。
Instagram：https://www.instagram.com/msg___official/
Tiktok：https://www.tiktok.com/@msg__official
クリエイティブプロダクション 聖傘
一人一人の願いを叶え形にする。 次世代のクリエイター達で創り上げるクリエイティブプロダクション。
コーポレートサイト：https://www.sezan.tokyo
聖傘公式：https://www.instagram.com/sezan_management/
TORA：https://www.instagram.com/toranosuke_37/
NOZOMI：https://www.instagram.com/n_b2is/
赤池きらり：https://www.instagram.com/kirari.0707/
やまげ：https://www.instagram.com/y_amage_05/
■Tiktok
聖傘公式：https://www.tiktok.com/@sezan_official_7
TORA：https://www.tiktok.com/@otatora
NOZOMI：https://www.tiktok.com/@n_b2is
赤池きらり：https://www.tiktok.com/@tanukira007
やまげ：https://www.tiktok.com/@yamage_055
■MSG
MSGは『ストリートファッション』を中心にトレンドを落とし込んだユニセックスブランド。
2025年4月には、恋愛リアリティショー出身の人気タレント『平松想乃』をメインビジュアルに起用し話題に。10代～20代の若者に向けたヒトクセあるアイテムを提案します。
■株式会社SEETHELIGHT
SEETHELIGHTは、アパレルを事業領域としECストアの運営を中心に行っています。複数ブランドを展開しSNS時代のブランドづくりに挑戦しています。
コーポレートサイト：https://seethelight.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
SEETHELIGHT PR
E-mail：info@seethelight.jp