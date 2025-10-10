Wi-Fi HaLow(TM)対応 高性能アンテナ（平面アンテナ／コリニアアンテナ）の取り扱い開始

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中 宗）は、原田工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：三宅 康晴）のWi‑Fi HaLow(TM)対応 高性能アンテナ（平面アンテナ／コリニアアンテナ）の取り扱いを開始します。

本アンテナは、屋外基地局用途に求められる高い耐久性・耐候性を備え、標準アンテナと比べて広範囲な通信エリアの構築を可能にします。

道路・線路・鉄塔・建物・電柱などのインフラ監視におけるCBM（状態基準保全／予知保全）への移行を支援し、カメラや各種センサーシステムと組み合わせることで、定期巡回の省力化やコスト削減、品質の維持を促進します。当社は本アンテナを通じてIoTインフラの構築を推進し、スマート社会の実現に貢献してまいります。

■製品概要

・対象規格：WiFi HaLow(TM)

・ラインアップ：平面アンテナ／コリニアアンテナ

・主な特長：

- 標準アンテナ比で広範囲な通信エリアの構築が可能

- 屋外基地局アンテナとしての耐久性・耐候性を備える

- 平面アンテナは指向性を持ち、特定方向のエリア構成が可能

■製品写真





■製品ページURL：https://www.hcnet.co.jp/products/wireless/wifi/harada_wifi.html

■エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークスは、統合ITインフラベンダーとして、ITの可能性に挑戦し、未来を創る力を発揮します。1981年の創業以来、40年以上にわたり培ってきた技術力で、サーバー、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、仮想化、ワークスタイルイノベーション、運用サービスなどに、自社開発製品による独自の価値を加え、SIerとメーカー両方の強みを融合した高品質・高信頼性ネットワークの統合ITインフラ事業を通じて、夢のある豊かで持続可能な社会を創造していきます。また、ウェルビーイング経営で成長と働きやすい環境づくりを推進し、社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場を提供します。

詳細は次のURLからご覧いただけます。https://www.hcnet.co.jp

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ

エイチ・シー・ネットワークス株式会社 第一営業本部 ビジネスサポート部 ビジネス推進グループ

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル5F

お問い合わせURL：https://www.hcnet.co.jp/inquiry/

■登録商標

HCNETおよびそのロゴは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社の商標または登録商標です。本ニュースリリースに記載されているその他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本ニュースリリースに記載の情報（製品・サービスの内容、仕様、価格、発売日、お問い合わせ先、URLなど）は、発表日現在の情報です。予告なく変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。