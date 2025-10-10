【画期的】Apple Watchをバンドで直接充電！USB-C搭載の次世代バンド「NEXXT PERCENT Pro」がCAMPFIREで登場

合同会社0＆1

Apple WatchをバンドのUSB-Cポートで直接充電できるUSB-Cポート搭載の次世代バンド「NEXXT PERCENT Pro」がCAMPFIREにて10月10日（金）午前11時よりクラウドファンディング開始。

革新的なガジェットとして、発売前から大きな注目を集めています。

プロジェクト期間：2025年10月10日（金）～2025年11月30日（日）

商品ページ：https://camp-fire.jp/projects/872363/view

最大32％OFF限定リターンでご購入いただけチャンスなので、ぜひお見逃しなく～

プロジェクトページ :https://camp-fire.jp/projects/872363/view

さらに、プロジェクト公開を記念して【先着特典キャンペーン】も開催決定！

専用充電器を持ち歩く必要なし！いつでもどこでもUSB-Cケーブル1本でApple Watchを充電可能。

「NEXXT PERCENT Pro」（ネクストパーセントプロ）は、“Apple Watchを充電するには専用充電器が必要”という従来の常識を覆し、充電スタイルを一新してくれる次世代Apple Watch特化型充電バンド。

バンドにワイヤレス充電モジュールを内蔵し、USB-Cポート経由でApple Watchをスマートに充電できるよう設計されています。

Apple Watchの充電をより便利に

「NEXXT PERCENT Pro」は、極薄ワイヤレス充電モジュールをバンドに内蔵しているため、別途ワイヤレス充電器を持ち歩く必要がありません。

別途ケーブルやアダプターを用意する必要もなく、お手持ちのスマホのUSB-C充電ケーブルがそのまま使えます。「専用充電ケーブルが必要」という不満を解消し、まさにApple Watchをこれまで以上に便利にする魔法のバンド。

「USB Type-Cケーブル1本ですべてを充電できる」という自由と楽しさを、ぜひ体験してください。

革新的な隠しワイヤレス充電器

0.1mmの極薄FPC（フレキシブルプリント基板）を採用。ワイヤレス充電機能を備えながら、バンドのスリムさと軽量感を維持します。

自分のApple Watchを充電できるだけでなく、友人のApple Watchの充電にも対応。あなたのライフスタイルに寄り添う“持ち運べる充電ステーション”がここにあります。

環境に優しい素材・快適な装着感

環境にやさしい液体シリコンゴム素材を使用。無毒＆再利用可能で、耐久性と柔軟性にも優れており、長時間の着用に最適。

波のような凹凸デザインが通気性を高め、運動中に熱や湿気がこもるのを防ぎ、肌を快適に保ちます。

手首のカ一プにフイット

位置が調節可能な磁気バックルを備えており、手首に合わせて長さを簡単に調節できます。

38mmから49mmまで様々なApple Watch機種に対応。バンドの長さも2サイズ展開で、男性にも女性にも快適にフィットします。

IP68防水・防麈

IP68の防塵・防水性能により、シャワーや水泳などでも安心してお使いいただけます。

プロジェクトページへ :https://camp-fire.jp/projects/872363/view

プロジェクト期間：2025年10月10日（金）～2025年11月30日（日）

商品ページ：https://camp-fire.jp/projects/872363/view

最大32％OFF限定リターンでご購入いただけチャンスなので、ぜひお見逃しなく～

さらに、プロジェクト公開を記念して【先着特典キャンペーン】も開催決定！