「第2回アジアパラボウリング選手権大会」で銀メダルと銅メダルを獲得

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役 田中 宗、以下HCNET）は、当社所属パラアスリート（競技：視覚障がい者ボウリング）の高井 康宏選手が、「第２回アジアパラボウリング選手権大会」においてシングルス第２位、ダブルス第３位、オールエベンツ第３位の成績を収め、銀メダル１個、銅メダル２個を獲得したことをご報告します。

■「第２回アジアパラボウリング選手権大会」

（2nd Asian Para Tenpin Bowling Championship）

会場[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4901/table/211_1_725bf79d899bf28c55fbe7b16beb0910.jpg?v=202510100955 ]

■高井選手結果

公式リザルト：

https://www.abf-online.org/results/2ndasianpara-results.htm

■高井選手コメント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4901/table/211_2_d6307aff86391e55c0bc2fac8cb3bac7.jpg?v=202510100955 ]

第２回アジアパラボウリング選手権大会では、個人・ダブルス・トリオに出場しました。

個人戦は６ゲームを大崩れなくまとめて２位（首位と２４ピン差）。ダブルスは２００アップの好発進後に中盤崩すも、最終ゲームで逆転の３位。トリオは前日体調を崩してしまいましたが、ボウリングの調子が良く４ゲームで１８９アベレージでした。残念ながら私のチームは入賞とはなりませんでしたが、コーチのアドバイスは的確で、ボールチェンジのタイミングなど非常に参考になりました。

今回の大会では、シングルス銀メダル、ダブルス銅メダル、オールエベンツ（個人、ダブルス、トリオの合計１６ゲームの点数）で銅メダルという結果でした。次回は金メダルを目指します。

応援して頂いた皆さま、本当にありがとうございました。

（左は弊社代表取締役 田中 宗、右は高井 康宏選手）

HCNETは、高井選手をはじめとするパラアスリートの活動を支援し、選手の雇用や競技専念環境の整備を通じて、共に夢と多様性あふれる社会の実現を目指しています。

■エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークスは、統合ITインフラベンダーとして、ITの可能性に挑戦し、未来を創る力を発揮します。40年以上にわたり培ってきた技術力でサーバー、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、仮想化、ワークスタイルイノベーション、運用サービスなどと、自社開発製品による独自価値を加え、SIerとメーカー両方の強みを融合した高品質・高信頼性ネットワークの統合ITインフラ事業を通じて夢のある豊かで持続可能な社会を創造していきます。また、ウェルビーイング経営で成長と働きやすい環境づくりを推進し、社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場を提供します。詳細は以下のURLからご覧いただけます。https://www.hcnet.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

第一営業本部 ビジネスサポート部 ビジネス推進グループ

〒111-0053

東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル５F

お問い合わせURL：https://www.hcnet.co.jp/inquiry/

■登録商標

HCNETおよびそのロゴは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社の商標または登録商標です。

本ニュースリリースに記載されているその他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本ニュースリリース記載の情報（製品・サービスの内容、仕様、価格、発売日、お問い合わせ先、URLなど）は、発表日現在の情報です。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。