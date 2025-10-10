準固体電池採用で安心、安全、長寿命。スマホリング搭載 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー OWL-LPB5025MGとOWL-LPB10025MGを発売。

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、準固体電池を採用し安全性に優れた、長寿命のワイヤレス充電対応モバイルバッテリー「OWL-LPB5025MG」シリーズ (容量5000mAh)と、「OWL-LPB10025MG」シリーズ (大容量10000mAh)を販売開始しました。

【製品特長】

画像は「OWL-LPB5025MG」シリーズ (容量5000mAh)画像は「OWL-LPB5025MG」シリーズ (容量5000mAh)ワイヤレス充電対応の準固体モバイルバッテリー

安全性に優れる「準固体電池」を採用した、ワイヤレス充電対応モバイルバッテリーです。スマホリング一体型で、充電中も安定した状態でお使いいただけます。

画像は「OWL-LPB5025MG」シリーズ (容量5000mAh)「準固体電池」だから安心、安全、長寿命

電池の電解質がゲル状で、従来のモバイルバッテリーよりも発火リスクが低い特性を持ちます。また、電解質が劣化しにくく長い間使え、-20℃～60℃の高温・低温にも強い特長があります。

画像は「OWL-LPB5025MG」シリーズ (容量5000mAh)充電回数と携帯性のバランスが取れたバッテリー容量

大きすぎず小さすぎない適度なサイズ感で、バッグなどにさっと入れられるような携帯性に優れ、持ち歩く際にもかさばりません。

画像は「OWL-LPB10025MG」シリーズ (大容量10000mAh)バッテリー残量が1％単位で見える

バッテリー残量を1％単位で確認できるため、LEDランプの数による表示よりも充電のタイミングが分かりやすい仕様です。

画像は「OWL-LPB5025MG」シリーズ (容量5000mAh)ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応

Qi2やMagSafe対応機器では最大15Wでマグネット吸着によるワイヤレス充電ができます。また、Qi2やMagSafe非対応のワイヤレス充電対応機器においても、機器に応じたワイヤレス充電が可能です。

画像は「OWL-LPB5025MG」シリーズ (容量5000mAh)USB PD（Power Delivery）対応の高出力USB Type-Cポート

USB PD（Power Delivery）に対応し「OWL-LPB5025MG」は最大20W、「OWL-LPB10025MG」は最大30Wで急速充電が可能です。スマートフォンをはじめ、タブレットやその他USB機器も充電できます。

画像は「OWL-LPB5025MG」シリーズ (容量5000mAh)2台同時充電＆パススルー充電対応

ワイヤレス充電とUSB Type-Cポートに接続したケーブルによる充電で、一度に2台の機器を効率よく充電できます。また、本製品はパススルー充電にも対応しております。

画像は「OWL-LPB5025MG」シリーズ (容量5000mAh)スタンドとしても使えるスマホリング

マグネットで吸着＆充電しながら本体のスマホリングで落下を予防できます。また、リング部分は360°回転するので、縦置きでも横置きでも使えるスタンドとしてもお使いいただけます。

ワイヤレス充電時も多重保護の安心を

ワイヤレス充電時に「過充電保護」「過放電保護」が機能するほか、充電中に熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、バッテリーの誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で、使用時の安全を確保します。

各種保護機能搭載の安心、安全設計

保護機能の「過充電（電圧／電流）保護」「過放電（電圧／電流）保護」「短絡（ショート）保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。

PSE適合製品

日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。

安心の1.5年保証

本製品は1.5年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

【製品仕様】

▼5000mAh

OWL-LPB5025MG-BK(ブラック)

JANコード：4942322048055

OWL-LPB5025MG-WH(ホワイト)

JANコード：4942322048062

■内蔵バッテリー：

リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh[19.25Wh]

■定格入力：

USB Type-C：5V/3A、9V/2A

■定格出力：

USB Type-C：5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A

ワイヤレス充電：5W/7.5W/10W/15W

USB Type-C + ワイヤレス充電：15W（合計最大出力）

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_mobile-battery/cat_mobile-battery-pd/lpb5025mg/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003150

▼10000mAh

OWL-LPB10025MG-BK(ブラック)

JANコード：4942322048079

OWL-LPB10025MG-WH(ホワイト)

JANコード：4942322048086

■内蔵バッテリー：

リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh[38.5Wh]

■定格入力：

USB Type-C：5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A

■定格出力：

USB Type-C：5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A

ワイヤレス充電：5W/7.5W/10W/15W

USB Type-C + ワイヤレス充電：25W（合計最大出力）

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_mobile-battery/cat_mobile-battery-pd/lpb10025mg/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003151

準固体電池についてもっと知りたい場合

オウルテックWEBサイト内コラム

燃えにくくて安全なモバイルバッテリー？次世代の「準固体モバイルバッテリー」とは？

https://www.owltech.co.jp/note/note-technology/semi-solid-mobile-battery/

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。