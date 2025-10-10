【省エネの”超音波式”に”加熱”をプラスで衛生的】シロカ、99.9%除菌の清潔なミストでたっぷり加湿する「加熱超音波式加湿器」を発売！

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、省エネかつ静音性の高い超音波式加湿器に、ヒーターによる加熱を組み合わせ、除菌された清潔なミストでパワフルにお部屋をうるおす「加熱超音波式加湿器」を2025年11月8日に発売します。

製品ページ :https://www.siroca.co.jp/product/h-humidifier/

これからの時期、お部屋の乾燥対策に欠かせないのが「加湿器」。中でも超音波式加湿器は、電気代を抑えて加湿することができ、稼働音が静かというメリットがある反面、水を加熱せずに空気中に放出するためお手入れを怠ると雑菌が繁殖しやすいというデメリットもあります。一方スチーム式の加湿器は、水を加熱するため衛生的な反面、水を沸騰させ続けるため電気代が高くなりがちです。

この度シロカから、超音波式加湿器に加熱をプラスしたハイブリッド式の加湿器が新登場。省エネかつ静音性の高い「超音波式」に、ヒーターによる「加熱」を組み合わせることで、超音波式の衛生面のデメリットを解消した一台です。

ヒーターで約75℃以上に加熱して99.9%除菌*１された水をミストとして放出する加熱除菌と、本体抗菌加工*2、銀イオンの3つの要素を組み合わせた「トリプル除菌構造」で、衛生的にお使いいただけます。加熱しても本体から放出されるミストは50℃程度のため、小さいお子様やペットでもやけどの心配がありません。水を沸騰させないため電気代はスチーム式の約半分で、経済的にもやさしく使用できます。加湿量は最大500ml/hのパワフルさ。さらに5Lの大容量タンクを備え、最長10時間給水不要で連続加湿が可能です。タンクを取り外すことなく上部から直接給水ができるので、負担なくお使いいただけます。

シロカの「加熱超音波式加湿器」で、乾燥が気になるこれからの季節も清潔なミストでお部屋をうるおし、快適に過ごしませんか？

製品特長

1. 「トリプル除菌構造」で99.9％除菌

2. 省エネで、最大500ml/hのパワフル加湿

3. 安心して使える設計

4. フットライト付きで寝室でも活躍

5. その他の便利な機能

1. 「トリプル除菌構造」で99.9％除菌

ヒーターで約75℃以上に加熱し、99.9%除菌*1された水をミスト化して放出することで、清潔なミストでお部屋をうるおします。

さらに、抗菌加工*2（水受け・水タンク・蓋・吹き出し口）と銀イオンの設置で水タンク内を清潔に保ち、菌の繁殖や加湿性能の低下を防ぎます。

2. 省エネで、最大500ml/hのパワフル加湿

水を沸騰させた蒸気で加湿するスチーム式と比べて電気代は約50%減で、1シーズン（6か月）約9,740円*3の節約につながります。

省エネでも、最大加湿量は500ml/h。ミストが高くまで上がるため、床など本体周辺の水濡れを抑えながらお部屋のすみずみまで加湿します。

運転音はささやき声程度の約30dB*4で、睡眠時でも稼働音を気にせずにお使いいただけます。

3. 安心して使える設計

約75℃まで加熱しても、実際に吹き出し口から放出されるミストは50℃程度の「ぬくもりミスト」で火傷の心配がなく、小さいお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

4. フットライト付きで寝室でも活躍

本体下部にはフットライトを搭載。

寝室など暗い部屋で使う際には、間接照明代わりとしても活躍します。

5. その他の便利な機能

水タンクは5Lの大容量。500ml/hの最大加湿量で運転時、最長10時間給水不要で連続加湿が可能です。水は上からそのまま注げる上部給水式で、重いタンクを持ち運ぶことなくラクに給水できます。

また、しっとり（70%）・かいてき（60%）・ひかえめ（50%）の3段階から設定した湿度で自動運転を行う自動モードや、2・4・6・8時間の4段階で設定できる切タイマーなど、使用シーンに合わせて使える便利な機能も搭載。さらに、アロマオイル（水性）も使用できるため、お気に入りの香りとともにお部屋をうるおすこともできます。

*1 第三者機関での試験結果による。

*2 第三者機関での試験結果による。

*3 34.69円/kWhで計算、1か月（30日）・1日8時間使用した場合。

本製品の消費電力：155W、スチーム式の消費電力：350Wで算出。（自社調べ）

*4 〔測定方法〕おやすみモード、本体からの距離1m地点で測定（自社調べ）

シロカの加湿器シリーズ

使用シーンやお好みに合わせてお選びいただける、3つのモデルをご用意しています。

製品概要

製品名：加熱超音波式加湿器

型番：SD-5HC151

電源：交流100 V、50/60 Hz

消費電力：155 W

本体サイズ（約）：幅36 cm × 奥行23 cm × 高さ25 cm

質量（約）：3.5 kg

コード長（約）：1.6 m

水タンク容量（約）：5.0 L

加湿量（約）※：500 mL/h（連続モード：強のとき）

連続加湿時間（約）：14時間（連続モード：弱のとき。ただし自動電源オフ機能により無操作時間10時間経過で運転停止）

適用床面積（目安）※：〈木造和室〉約8.5畳（14平方メートル ）、〈プレハブ洋室〉約14畳（23平方メートル ）

セット内容：本体、リモコン（テスト電池付き）、スケール吸着パッド（6枚）、取扱説明書（保証書）

製品ページ：https://www.siroca.co.jp/product/h-humidifier/

※ 室温 20°C／湿度 30%の場合（自社調べ）

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階

TEL：0570-001-469

URL: https://www.siroca.co.jp/