【2025年版】小型スチーム式加湿器はお手入れ簡単！設置場所にも困らないおすすめモデルを紹介

Areti株式会社蒸気で加湿するから室温を下げないクラリティのスチーム式加湿器「クリーンポット」。とにかくお手入れが簡単!

家電メーカーAreti.（本社：東京都中央区 以下アレティ）はClarity（クラリティ）オフィシャルサイトにてスチーム式加湿器「クリーンポット（h2338）」の予約割引を10月13日（月）まで実施中。

加湿器の準備は10月下旬～11月がベスト

気温が下がると空気中の水分が減少し、肌も乾燥しやすくなるので加湿器は必須。

今年は10月に入っても気温が高く、季節の進行が遅れています。残暑の影響で紅葉の見ごろも遅れる見込みですが、気象庁の予報では11月から12月にかけて急激な寒さが訪れるとされています。

一般的に外気温が15℃を下回ると暖房を使い始めるため、乾燥対策には加湿器の併用がおすすめです。

加湿器には様々なタイプがありますが、どれもお手入れは必須です。本格的な加湿器シーズンの前にお手入れ方法をおさらいしておきましょう。

加湿方法によってお手入れも違う!

スチーム式加湿器なら本体は乾拭き、タンクの水垢はクエン酸で簡単にピカピカ!

加湿器は水道水を使いますが、水道水の塩素は時間とともに抜けるため毎日交換してください。



本体は吹き出し口などにホコリが溜まりやすいため、拭きします。タンクは水を替える際に軽く振り洗いします。内部構造が複雑なタイプはヌメリが残りやすいのでスポンジなどで軽く汚れを落とします。また、一般的にフィルターを使用する気化式やハイブリット式の加湿器は、濡れたまま放置するとアレルギーなどの原因になるためしっかり洗浄&乾燥させてください。

お手入れに手間をかけられないならスチーム式!

「クリーンポット」は蓋がコントロールパネルになっており、タッチするだけで簡単操作。できるだけ凹凸をなくしたシンプルなデザイン。

「フィルターなどの付け置き洗いは面倒」「時間がない」という方には、シンプルなお手入れでも菌が繁殖しづらいスチーム式加湿器がおすすめです。スチーム式はタンクの水を沸騰させて蒸気で加湿するため、フィルターレスで衛生的に使えます。

万が一転倒しても、お湯漏れを最小限に抑えるパッキン付き。二重蓋構造で熱を効率よくキープし、電気代の節約にもつながります。

クラリティのスチーム式加湿器「クリーンポット」なら水にぬれる部分は丸洗いでき、3.0Lのタンクでたっぷり加湿します。広口仕様のタンクは給水しやすく、コンパクトなので部屋間の移動もラクラク。二重蓋構造で沸騰時の音も気になりません。

さらに、誤作動を防止するチャイルドロック機能、過加湿防止のタイマー機能も備えているから、加湿器の買い替えを検討中の方も必見です。

「クリーンポット」はコンパクト設計、インテリアにもなじむナチュラルトーンもこだわり。弱は16時間、中は9時間、強は6時間連続稼働。異常過熱を防止する2点センサー付き。【予約割引を実施中】スチーム式加湿器 クリーンポット（h2338）

\14,800→\10,800

10月15日以降出荷予定

期間：10月13日（月） 17:59まで受付中

・運転モード：強／中／弱

・タイマー機能

・チャイルドロック機能

・適用床面積（目安）：木造和室 約7平方メートル 、プレハブ洋室 約11平方メートル

