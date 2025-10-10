±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Æ¡¢¡È¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯Âà¼£¥Ð¥¤¥È¡É¤ò¥·¥§¥¢¥Õ¥ëÄ¶¥Ð¥¤¥È¤ÇÊç½¸¡ª
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤äSaaS¥·¥Õ¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¥·¥Õ¥È¡Ù¡¢½¢¶È¼ÂÀÓ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£°æ Áï¡Ë¤Ï¡¢10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Æ¡¢¡È¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯Âà¼£¥Ð¥¤¥È¡É¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥§¥¢¥Õ¥ëÄ¶¥Ð¥¤¥È¡§¥æー¥¶ー¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤Î¤ª»Å»ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤ò¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸´ë²è¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¶¥Ð¥¤¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://sharefull.com/content/superjob/20870/
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡È¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯Âà¼£¥Ð¥¤¥È¡É¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊä½õ¶ÈÌ³¡Ë¤ò¹Ô¤¦Ä¶¥Ð¥¤¥È¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ±Ç²è¤Ï¡¢»³ÅÄÍµµ®¡¢°ËÆ£º»è½¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¡¢Åù¤Î¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️Êç½¸Í×¹à
±þÊç¾ò·ï¡§¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÆËÜÅÐÏ¿¡Ê¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¦¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÅÐÏ¿¤Ê¤É¡Ë¤¬¤ªºÑ¤ß¤ÎÊý
½¢¶ÈÆü»þ¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å
¶ÐÌ³»þ´Ö¡§2»þ´ÖÄøÅÙ
½¢¶È¾ì½ê¡§ÅÔÆâ
µëÍ¿¡§»þµë10,000±ß
¸òÄÌÈñ¡§Á´³Û»Ùµë
Êç½¸¿Í¿ô¡§1Ì¾
¤ª»Å»öÆâÍÆ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊä½õ¶ÈÌ³
ÉþÁõ¡§¾å²¼¹õ¤ÎÉþÁõ¡¡¢¨È¾¥º¥Ü¥ó¡¦¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Òー¥ëÅù¤Î¤¢¤ë·¤¤ÏÉÔ²Ä
ÆÃÅµ¡§±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️±þÊçÊýË¡
£±.¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¸ø¼°X(https://x.com/sharefull_jp)¤ò¥Õ¥©¥íー
£².ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
£³.¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://app.adjust.com/1sfj58xo)
£´.¥Ûー¥à²èÌÌ¾åÉô¡ÖÄ¶¥Ð¥¤¥È¡×¥Ð¥Êー¤ò¥¿¥Ã¥×
£µ.Êç½¸Í×¹à¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¡Ö±þÊç¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÅöÁªÈ¯É½¡§2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë Í½Äê
¢¨±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª¹Í¤Î¤¦¤¨¡¢ÅöÁª¼Ô¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¥áー¥ë¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ß¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÍ½Äê¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Ï¢Íí¤¬2Æü°Ê¾å·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅöÁª¤Î¸¢Íø¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»£±ÆÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡×¤Î¸ø¼°SNS¤äWEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤Î»äÍÑ¼Ì¿¿»£±Æ¡¦Æ°²è»£±Æ¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¸ÛÍÑ¸µ¤Ï¥·¥§¥¢¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥·¥§¥¢¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò°Ê³°¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤ËÆÀ¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¤Î¸ý³°¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËËÜ·ï¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¤Ï¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¡¢¾ÃÆÇ¤Ê¤É¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç»ñ³Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¼Ô¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¡¦È¯É½»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÀÚ¤ª¼õ¤±Ã×¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»ö¾ð¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯Êç½¸¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¡Êhttps://wwws.warnerbros.co.jp/bakudan-movie/¡Ë
https://youtu.be/wG2nM6QduOY?feature=shared
¡¦¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¸¶ºî¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023Ç¯ÈÇ¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª2023Ç¯ÈÇ¡×¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥Þ¥¬¥¸¥ó2023Ç¯1·î¹æ¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¸â¾¡¹À¤Ë¤è¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾®Àâ¡£
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ê°æÁï´Æ瞖¤¬¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥ê¥ë¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬±²´¬¤¯¶Ë¾å¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
Á¡ºÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ç¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥¤»¤ë¼êÏÓ¤Ï°µ´¬¤À¡£
¼çÂê²Î¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤Î¥ô¥©ー¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥í¤Ç¤âÂç³èÌöÃæ¤ÎµÜËÜ¹À¼¡¡£
²»³Ú¤Ï Yaffle¤¬Ã´Åö¡¢¥¨¥ó¥¿¥áºÇÁ°Àþ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª
¡¦¥¹¥Èー¥êー
³¹¤òÀÚ¤êÎö¤¯¹ì²»¤ÈÈáÌÄ¡¢Åìµþ¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤ëÏ¢Â³ÇúÇË»ö·ï
¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¿ì¤Ã¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤´¤¯Ê¿ËÞ¤ÊÃæÇ¯ÃË¡¦¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿
¡ÖÎî´¶¤Ç»ö·ï¤òÍ½ÃÎ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é3²ó¡¢¼¡¤Ï1»þ´Ö¸å¤ËÇúÈ¯¤·¤Þ¤¹¡×
ÇúÃÆ¤Ï¤É¤³¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÌÜÅª¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¥¹¥º¥¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¼Ô¤«¡©
¼¡Âè¤Ë²ç¤ò¤à¤»Ï¤á¤ëÆæ¤À¤é¤±¤Î²øÊª¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÎà²È¤Ï¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¾¡Éé¤òÄ©¤à
¥¹¥º¥¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤Ï³¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥¹¥º¥¤Î»ÅÁð¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ä©È¯
Ì©¼¼¤Î¼èÄ´¼¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆæ²ò¤¥²ー¥à¤È¡¢ÅìµþÃæ¤ò¶î¤±½ä¤ëÇúÃÆÃµ¤·
¡Ö¤Ç¤âÇúÈ¯¤·¤¿¤Ã¤ÆÊÌ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤½¤Î¹ðÇò¤ËÆüËÜÃæ¤¬±ê¾å¤¹¤ë
¡¦ºîÉÊ³µÍ×¡Êhttps://wwws.warnerbros.co.jp/bakudan-movie/¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ØÇúÃÆ¡Ù
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
´ÆÆÄ¡§±Ê°æÁï
½Ð±é¡§»³ÅÄÍµµ®¡¢°ËÆ£º»è½¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢´²°ìÏº¡¢ÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡¢ÃæÅÄÀÄ½í¡¢²ÃÆ£²íÌé¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢²ÆÀî·ë°á¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¡¢º´Æ£ÆóÏ¯
ÇÛµë¡§¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹±Ç²è
(C)¸â¾¡¹À¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¡(C)2025±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡Û
¢£¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¡ã https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ¡ä
¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¤¿¤¤¸Ä¿Í¡×¤È¡Ö¤³¤ÎÆü¡¦¤³¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ï¤¿¤é¤¤¤ÆÍß¤·¤¤´ë¶È¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°Ã»´ü¿Íºà³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Ï¤¿¤é¤¤¿¤¤¾ò·ï¤Îµá¿Í¤òÃµ¤·¡¢ÌÌÀÜ¤äÍúÎò½ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤°¤Ë±þÊç¡¦½¢¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡¢WEB¤«¤éÂ¨»þ¤Ë1ÆüÃ±°Ì¤Çµá¿Í¤ò·ÇºÜ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿×Â®¤Ê¿ÍºàºÎÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¢¶È¾ò·ïÌÀ¼¨¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¦µëÍ¿·×»»¡¦µëÍ¿¿¶¹þÂå¹Ô¤Ê¤ÉÏ«Ì³´ØÏ¢¶ÈÌ³¤ò¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¥¢¥×¥ê¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢1,000Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä·Ï¤ä·Úºî¶È·Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢Excel¤äPowerPointÅù¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½¢¶È·Ð¸³¤È¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¥æー¥¶ー¤¬Â¿¿ôÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨App Store¤ª¤è¤ÓGoogle Play Store¤«¤é¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¹ç·×¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë
¢£SaaS·¿¥·¥Õ¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¥·¥Õ¥È¡Ù¡ã https://www.sync-up.jp/(https://www.sync-up.jp/) ¡ä
¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¥·¥Õ¥È¡Ù¤Ï¡¢°û¿©¡¢¾®Çä¡¢ÊªÎ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹·Ï´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥·¥Õ¥È´õË¾¼ý½¸¡¢¥·¥Õ¥ÈºîÀ®¡¢Ê£¿ôÅ¹ÊÞ´Ö¤Î¥Ø¥ë¥×Ä´À°¤¬²ÄÇ½¤ÊSaaS·¿¥·¥Õ¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¤ªÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¿ô¤Ç¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥·¥Õ¥È´ÉÍý¤ä¡¢¥·¥Õ¥ÈÉ½ºîÀ®¤Î¹©¿ôºï¸º¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¡Û
¢£¥·¥§¥¢¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥§¥¢¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÈÃ¯¤â¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò¤Ò¤í¤²¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2019Ç¯1·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Ã»´ü¿Íºà³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£PERSOL¡Ê¥Ñー¥½¥ë¡Ë¥°¥ëー¥×¡ã https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ù¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ødoda¡Ù¡¢BPO¤äÀß·×¡¦³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÃµº÷¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥ß¥¤¥À¥¹¡Ù¤ä¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£