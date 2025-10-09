三浦市三崎に「泊まれるブルワリー」が誕生！クラフトビールとローカル体験による『五感で味わう三崎の旅』を提案

株式会社クラフトガレージ

■ 地域とビールを五感で味わう、「泊まれるブルワリー」計画が始動

三浦市の港町に位置する三浦ブルワリーが、醸造所の2階に宿泊施設を新設し、“泊まれるブルワリー”として新たな展開に踏み出します。宿の名前は「Tap Inn MIURA（タップイン三浦）」。地域と旅人をつなぎ、南三浦半島の魅力を五感で体験できる新たな観光拠点を目指します。

首都圏居住者にとって三崎は『日帰りグルメスポット』としての位置付けですが、様々な体験型アクティビティを通じて『滞在型観光エリア』への転換を図っていきます。その鍵となるのがインバウンドツーリストです。多様で魅力的なコンテンツを効果的な形で発信し、滞在型観光プラットフォーム “The MIURA Experience” の体験を通じて「Misaki」の外国人ファンを少しずつ増やしていきます。

平日は閑散としている三崎ですが、この取り組みが観光にとどまらず新たな人流をもたらし、経済活動を活性化させ、食・文化・産業の新たな創造に繋がっていくことを期待します。

ブルワリー外観醸造過程テイスティング風景コミュニケーションスペースとなるタップルーム

■ 滞在中飲み放題のクラフトビールと、港町ならではの体験

１日３組限定の宿は、居心地がよく上質な空間をスタイリッシュにデザイン。全ての部屋にフリータップを設置し、滞在中は三浦ブルワリーが手がけるクラフトビールを自由に楽しむことができます。

３部屋は定番ビールのイメージに沿って異なるコンセプトでデザインされ、グループ&ファミリールームは４～５人がビール片手に楽しめるようロフトベッド構造になっています。

スタンダードツインルーム（予想図）デラックスツインルーム（予想図）グループ&ファミリールーム（予想図）

■ ブルワリーが造るのは「三浦半島の魅力を伝えるクラフトビール」

三浦半島の夕日や海をイメージした定番ビールや、季節毎に新鮮なフルーツを贅沢に使用した限定ビールなど、三浦の魅力を多様に表現したビールを展開しています。

ビールの特徴は、自然の中でたっぷり遊んだあとでも心地よく飲める高いドリンカビリティと、何杯でも楽しめるきれいな味わいです。

醸造におけるモットーは、惜しみなく手間暇をかけて一切妥協しないビールを作ること。世界トップクラスの醸造所を目指し、これまでも国内外のビアコンペティションで数々の賞を受賞してきました。

MIURA Coast IPAMIURA Island WheatMISAKI Maguro AmberMIOURA Golden Ale

■ 一泊するからこそ味わえる三浦の“余白”を

日帰りでは味わいきれない三浦半島の魅力を、滞在を通じて堪能してほしい、そんな想いからスタートした本プロジェクト。宿泊者は、海や山に囲まれた三浦ならではの自然アクティビティや、早朝の朝市、夜の星空など、時間の流れとともに変化する港町の表情をゆっくりと楽しむことができます。

そして泊まった翌日は、サイクリング、ウォーキング、シュノーケリング、ダイビング、カヤック、SUP、ヨット、フィッシングなど、お客様のご要望やライフスタイルに合わせた様々なアクティビティをご満喫いただけます。

諸磯湾の夕日城ヶ島から見る天の川三崎朝市

■ 神奈川県の「地域まるごとホテル@三浦半島」採択プロジェクトとして地域3社が連携

本プロジェクトは、神奈川県が推進する観光推進事業「地域まるごとホテル＠三浦半島」に採択された取り組みのひとつです。

同事業は、三浦半島地域の観光地としての魅力を高めることを目的に、各地域が持つ自然や食、歴史、文化といった観光資源と宿泊施設をつなぎ、まち全体で観光客をもてなす新しい観光モデル。三崎エリアでは、東京ベイリゾート株式会社、三崎観光株式会社、そして株式会社クラフトガレージの3社が連携し、地域全体で魅力的な観光体験の創出に取り組んでいきます。

今後、三浦半島に関わる様々な事業者様と連携しながら、観光と暮らしがつながる新しいローカル体験を盛り上げていく予定です。

京浜急行電鉄株式会社様主催のキャンペーン

■宿泊施設開業に向け、クラウドファンディングを実施中

現在開業に向け、三浦ブルワリーがクラウドファンディングを実施中です。「泊まれるブルワリー」という新しい滞在スタイルを通じ、三浦半島の魅力をより深く体験できる旅の拠点をつくるべく、支援を募っています。

https://camp-fire.jp/projects/834856/preview?token=1rd6z07r&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/834856/preview?token=1rd6z07r&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)

【施設概要】

名称：MIURA brewery（三浦ブルワリー）/ Tap Inn MIURA（タップイン三浦）

所在地：神奈川県三浦市1-10-12

開業予定：2025年12月（予定）

宿泊室数：3室（1日3組限定）

特徴：ビアタップ付き宿泊施設、三浦半島体験プログラムあり

運営：株式会社クラフトガレージ（代表取締役 小松 哲也）

【コメント｜株式会社クラフトガレージ 代表取締役 小松 哲也】

「三浦の魅力は、自然や食の豊かさだけでなく、人や空気感にもあると感じています。ビールというツールを通して、地域に関わる人たちと旅人がつながる場所を作りたい。それが『Tap Inn MIURA』です。ぜひこの新しい形の旅に、関心をもっていただけたら幸いです」