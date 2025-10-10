GREEN FRIDAY&BLAK FRIDAYは、自分史上最高のおもてなしを。サステナブルジュエリー「mi luna」、”おまかせPersonal Jewelry Box”を７日間限定発売！

株式会社コメ兵ホールディングス

天然石やパールをアップサイクルし、今を生きる女性たちの個性を照らすサステナブルジュエリーブランド 「mi luna（ミルーナ）」は、今年のブラックフライデー期間限定で、似合うカラー、ジュエリーを纏う目的やオケージョン、持つことで手に入れたい心の変化など様々な要素にあわせて、似合う天然石＆パールのジュエリーを提供するサービスを実験提供いたします。

■GREEN FRIDAY 似合わせジュエリーおまかせセレクション

10月の最終週といえば、「BLACK FRIDAY」。欲しかったものをお得に手に入れるチャンスですが、その一方で、モノを大切に長く使うなど地球環境に優しい「サステナブルな消費」を推進するヨーロッパ発祥の取り組みとして、本当にいいものや気に入ったものを手に入れる機会として広がりつつあるのがGREEN FRIDAYです。

今回、mi lunaは、そのGREEN FRIDAYとBLACK FRIDAY両方への特別企画を実施。GREEN FRIDAYでは、一度誰かに愛された貴石・半貴石をアップサイクルして皆様にお届けする『mi luna』ならではの、スタッフがお客様一人一人のために最適なジュエリーを選び、お届けするパーソナルな企画を考えました。

今回のサービスは、mi luna史上初の試み。天然石やジュエリーに興味はあるものの、「何が自分に似合う石なのか選び方がわからない」「自分らしい装いに仕上げるさじ加減に悩む」、そんな声を拾い上げて実施するものです。

おまかせPersonal Jewelry Boxは、７万円（税込7万７千円）、1２万円（税込13万２千円）、20万円（税込22万円）の３種類。オンラインにて購入後、mi lunaから送られてくる【パーソナル診断アンケート】に応えると、ブランドディレクターとスタイリスト自らがプロフェッショナルの目線でセレクトし、プレゼント包装をされたBOXが数日～数週間後に届きます。アンケートだけでは不安という方には、メッセージでのやり取りやオンラインＭＴＧによるヒアリングによって、似合う石を見極めてご提案いたします。

アンケートの内容は、「ゴールドとシルバーならどちらが好き？」「普段着る服はコンサバティブな方だ」「華やかに見えたいORシックに見えたい？」のような実用的な質問から、誕生月、好きな色、仕事運や恋愛運など上げられるなら上げたい運気の種類、人からどう見られたいか、よく読む雑誌などについて15問程度。価格帯にもよるが、ヒアリングした希望に従い、「これは！」というジュエリーが一つのこともあれば、セットアップ用の組み合わせになっていることも。

■企画スタッフの声

これまでPOP UPストアやカスタムオーダーイベントを行ってきて、天然石の持つ魅力に惹かれているけれど選び方に自信が持てなくて手を出せない人、宝石の煌めきは好きだけれど自分のスタイルにどう合わせていいかわからない人、そんなためらいの声を聞くことが度々ありました。

実際に、POP UP会場でも天然石が欲しいけど何を買ったらよいかわからない、どのようにスタイリングしたらいいかわからないから、「スタッフの方が選んでほしい」というご相談がよくあります。

そんなお悩みを解決して、自分に似合うものをあえて他人の目線で選んでもらう、そんなプレゼントがあってもいいのではないかと思い、今回の企画を思いつきました。

一緒にスタイリングさせていただき、その方にぴったりの１点に出会っていただけた瞬間に、毎回私たち自身もとても喜びを感じております。

お客様のお好みや、なりたいイメージはもちろん、人生の大事なタイミングで込めたい想い、叶えたい願いなどをお伺いしてスタイリングさせていただければと思います。

たくさんの方が、自分に対する自信を深めたり、新しい自分に出会い、輝くためにジュエリーを上手に活用してくれるようになるといいなと思っています。ジュエリーには不思議なパワーがあるので、似合わせ以外でも、元気が欲しい、何か運気を変えたい、気分を変えたいなどの理由で自分に会う石を選ぶのもアリ。自分への最高のプレゼントになってくれたらいいなと思います。

mi luna ディレクター 石田恵利花

■おまかせPersonal Jewelry Boxアイテム例

発売日 ：2025年11月24日(月)～11月30日(日)

発売場所 ：mi lunaオンラインストア https://shop.miluna.tokyo/

K10 ブルートパーズドロップリング５wayアコヤパールネックレスK10 ピンクトルマリン ラッキーチャームオパール シルバーフラットリング

K10 アメジスト＆アコヤパール コンビネーションピアス

■mi luna BLACK FRIDAYキャンペーンも同時開催

開催日：2025年11月24日(月)～11月30日(日)

開催場所：mi lunaオンラインストア https://shop.miluna.tokyo/

内容：期間中は対象アイテムを10%OFFにて販売致します。

■mi lunaについて

mi lunaは、今を生きる女性たちの個性を照らすサステナブルジュエリーブランドです。

ブランドリユースのKOMEHYOと、環境と人に優しいブランドやライフスタイルをプロデュースする株式会社Luna Vistaが運営しています。"時を旅するサステナブルジュエリーブランド"というコンセプトのもと、「地球からの贈り物である個性豊かな天然石。時を超えて人から人へと受け継がれ、持つ人の個性を照らし輝き続けて欲しい」という想いで、KOMEHYOで買い取った天然石やパールをアップサイクルし、ジュエリーとしてのファッション性を高めた商品へと生まれ変わらせています。

公式HP ： https://shop.miluna.tokyo(https://shop.miluna.tokyo)

公式Instagram： https://www.instagram.com/miluna_jewelry

誰かに愛されていた、価値のある天然石やパールをアップサイクル

mi lunaで使用している天然石とパールはすべて、KOMEHYOで買い取ったものです。ディレクターが、コメ兵のプロの鑑定士が厳選した上質な宝石のなかから、生まれ変わる石をセレクト。一つ一つの個性やカットを見極めながら、その宝石本来の魅力を最大限に活かせるデザインをおこし、熟練した職人の丁寧な手仕事によって一点もののジュエリーとして新たに命を吹き込みます。

眠れる宝石の中からプロの鑑定士が厳選した上質なジュエリーを、手に取りやすい価格で

mi lunaでは、KOMEHYOで買取された上質な天然石やパールを使用しています。たとえば、世界で人気が高まるアコヤパールのなかでもテリの良いもの、新たに採掘しづらい希少な色合いの宝石など、KOMEHYOだからこそ集められる豊富なバリエーションが特徴です。これらを手に取りやすい価格で提供できるのも、天然石をリユースした、アップサイクルジュエリーならではの魅力です。

あえて、リカットしない。一点ものだからこそ叶う、自分らしい個性を纏って

リユースされるジュエリーは、大きさも形も様々ですが、mi lunaでは、あえてリカットしません。天然石ゆえの豊かな色や表情だけでなく、『誰かに愛され、誰かを照らした』そのストーリーも含めてだと考えているからです。

あえて左右違う形や色合いのピアスを組み合わせたり、インパクトのあるリングにしたり。それぞれの個性を活かし、かつ時代を超えてこれからも長く使い続けられるデザインに載せ、お客様のもとへお届けします。肌のトーンや好みに合わせる、その時の自分の気分や想いを反映するなど、より自分らしさを追及できるカスタムジュエリーもオーダーできます（現在はPOPUPなどリアル開催イベント限定）

自ら選んで、道を切り開く、自分だけの“お守りジュエリー”

「mi luna（ミルーナ）」は、スペイン語で「私の月」という意味。“月の光のように、持つ人を優しく照らしてくれるお守りのようなジュエリー”です。宝石には、“誕生石”や“パワーストーン”など、それぞれに込められた言葉や言い伝えがあります。そんな願いや意味にこだわって選ぶのもジュエリーの楽しみ方。新たなスタートの願掛けや、ちょっと頑張りたいときに背中を押してくれるお守りとして。また、自分へのねぎらいや日々を輝かせるご褒美としてもおすすめです。

サステナブル＆エシカルジュエリーとして

私たちの手に美しく輝くジュエリーの背景には、採掘における二酸化炭素の発生や環境破壊、低賃金労働など悲しい現実も潜んでいます。mi lunaは、新たに採掘をすることなく今この世で輝く天然石やパールを再利用。たとえば、近年、日本が世界に誇る「アコヤ真珠」の生産量が減少しています。貴重な資源を守るためにも、かつてブローチやネックレスに使われていた上質なアコヤパールを捨てるのではなく、再利用する。一度だれかのもとで役目を終えたジュエリーをアップサイクルすることで、サステナビリティを体現し、美しい未来の地球に貢献したいと考えています。実は、mi lunaの特徴である“リカットしない”ことも無駄を出さない取り組みの一つ。また、サステナブルブランドとして、リサイクル可能な紙素材を使用したジュエリーボックス、ヴィーガンレザーを使用したジュエリーポーチ、洗濯して何度も使えるジュエリークロスの販売なども行っています。

■株式会社コメ兵 概要

会 社 名 : 株式会社コメ兵

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地 : 愛知県名古屋市中区大須3丁目25番31号

U R L : https://komehyo.co.jp(https://komehyo.co.jp)

事業内容 : https://www.komehyo.co.jp/s_pages/company/

『リレーユースを思想から文化に』のビジョン実現のため、全国にリユースの販売および買取店舗を展開。

専門の鑑定士とAIなどのリユーステックによる真贋判定や品質チェック、商品メンテナンスなどを丁寧におこなうことで、独自に仕入れた商品に信用をのせ市場に提供しています。