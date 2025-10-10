北欧デンマーク発のインテリアブランド「ボーコンセプト」MMoP（御代田写真美術館）にてポップアップストアをオープン

株式会社ボーコンセプト・ジャパン

世界65カ国で計300店舗以上を展開する、北欧デンマーク発祥のインテリアブランド「BoConcept(ボーコンセプト)」の日本支社である株式会社ボーコンセプト・ジャパン(代表取締役社長：大槻 晃子、本社：東京都港区南青山2-31-8 、以下「ボーコンセプト」)は、2025年10月10日（金）～11月3日（月・祝）の期間限定で、複合施設MMoP（長野県・御代田町）にてポップアップストアをオープンいたします。

自然と建築が美しく調和する御代田に、ボーコンセプトの2025年秋冬新作コレクションをはじめとする洗練された北欧デザインのインテリアを展開。“Live Ekstraordinær｜毎日が、特別な日。”というブランドフィロソフィーのもと、インテリアを通じて“あなたらしい暮らし” を 叶えるお手伝いをいたします。

デンマークデザイン × 信州の自然が織りなす、上質な暮らしの提案

1952年にデンマークで誕生したボーコンセプトは、シンプルで洗練されたデザインと空間コーディネートによって、人々の理想の空間を創造してきました。今回のポップアップストアでは、デンマークの美意識と卓越したクラフトマンシップが息づく多彩なコレクションをご紹介します。

注目は、2025年秋冬新作コレクションの新作「Ø（ウー）ラウンジチェア」。流麗なフォルム、上質な素材、洗練を極めたディテールが、御代田の豊かな自然と呼応しながら、空間に新たな表情をもたらします。

その他ソファ、ダイニングテーブルやベッドなど、幅広いコレクションを展開、信州の大自然と響き合うデンマークデザインが、あなたの日々の暮らしをより豊かに彩ります。

この機会に、ボーコンセプトの家具と空間が生み出すヒュッゲな心地よさをご体感ください。

インテリア相談も随時受付中

会期中は、ボーコンセプトのスタイリストによるインテリア相談も随時受け付けております。

お客様それぞれのライフスタイルに合わせた空間づくりの提案を行います。

【開催概要】

- 会場：MMoP（モップ）内 御代田写真美術館- 住所：長野県北佐久郡御代田町馬瀬口1794-1- 会期：2025年10月10日（金）～11月3日（月・祝）※金・土・日・祝日のみオープン- 営業時間：9:00～17:00- 公式サイト：https://mmop.jp/

■ボーコンセプトの“インテリア デザイン サービス”について

経験豊かなインテリアスタイリストが、様々なライフスタイルに応じた‘’理想の空間づくり‘’を無料でサポートするサービスです。お客様一人ひとりのご希望やライフスタイルをカウンセリングし、ソファやテーブル、アクセサリーの組み合わせに至るまでお客様の理想の空間づくりをご提案。図面をもとに３Dの技術を用いた立体的に見えるプレゼンテーションで、お客様のイメージをよりわかりやすくサポートいたします。お近くの店舗でご希望・ご要望を伺った後、ご自宅にて詳細なインテリアプランをご提案、オンラインでのご相談にも対応いたします。

▼インテリア デザイン サービスURL

https://www.boconcept.com/ja-jp/inspiration/countries/jp/interior-design-service

■ボーコンセプトについて

ボーコンセプトは、1952年にデンマークで設立され現在では世界65カ国に300以上の店舗を展開する、世界で最もグローバルな家具ブランドです。『Live‘Ekstraordinær(毎日が、特別な日。)』というコンセプトのもと、デザインや美観を妥協することなく、インテリア デザイン サービスと、業界トップクラスのカスタマイズ性を、プライベートとパブリックの両方の空間に提供することに尽力しています。ブランド名の「BO」とは、デンマーク語で「生活」を意味し、シンプルで機能的、洗練されたデザインが特徴。豊富な商品ラインアップ、サイズや素材・色等を選べるカスタマイズ、そして経験豊かなスタッフのコーディネートで、お客様の理想の空間作りをサポートいたします。