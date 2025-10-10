【専門学校 新潟国際自動車大学校】日本の物流を支える車両の安全と信頼を守る整備

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループ 専門学校 新潟国際自動車大学校（以下「本学」、新潟県新潟市）は、2025年10月3日（金）にＳＧモータース株式会社（以下「ＳＧモータース」、東京都江東区）より「日本の物流を支える車両を整備する仕事」について特別授業を行っていただきました。

佐川急便株式会社を中核とするＳＧホールディングスグループ内で、車両の販売から製造、整備までを行うトータルカービジネス企業であるＳＧモータースはトラックから軽自動車まで、メーカー・車種を問わず全ての車両の整備に対応しており、全国均一の品質を提供することで車両の安全性・信頼性の向上を図っている企業です。

当日はトラックをはじめとする大型車両の整備方法や最新の機械、先進的な設備等の説明があり、学生たちはより詳しく理解することができました。また、整備した車両が物流の最前線で使用され、今日の日本を支えていることを知り、整備士という仕事に対する「誇り」を改めて感じることができました。

授業風景インタビューに応えてくれた酒井さん

■学生コメント

1級自動車整備学科 酒井さん（新潟県立柏崎翔洋中等教育学校出身／新潟県）

「乗用車より大きな車を整備したことがまだないので、どんな方法で整備しているかが未知数でした。しかし、今回の授業を受けて、実際にＳＧモータースの現場で活躍されている整備士が、整備状況や検査状況を電子機器で管理をしていたり、安全に整備をするために最新の機材を用いたりしながら整備していることを知り、とても興味深くなりました。つい「目先の車両を整備すること」に目がいってしまいますが、今日の授業を受けて、「自動車の整備」が日本の物流を支え、貢献していることがわかり、とてもやりがいのある仕事だと思いました。今後は授業で大型車両の実習もあるので即戦力になるような確かな力を身に着けられるよう頑張りたいです。このように、現場のノウハウや最新情報を聞けるのは新潟国際自動車大学校の特別授業ならではでとても勉強になります。」

■専門学校 新潟国際自動車大学校について

自動車整備士・車体整備士・レーシングドライバー・メカニック・eスポーツプレイヤー・車両開発エンジニアなど、自動車・バイク業界のプロを育成する専門学校。各学科での実習は60～80％を占めるため、認証整備工場の機能を併せ持つ設備やサーキットを活用して、業界で活かせる実践的な経験を在学中から積むことが可能。また、各国家資格の合格実績は10年以上100%と全国トップレベル。少人数制で学べる環境で独自のカリキュラムと講師陣の指導により、専門的な技術力の習得および数多くの資格取得が目指せます。

法人名：学校法人 国際総合学園

所在地：新潟市中央区紫竹山5-2-10

代表者名：大橋 健次

URL：https://www.gia.ac.jp/

■NSGグループについて

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

■NSGグループホームページ

https://www.nsg.gr.jp/