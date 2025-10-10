『魔法の天使クリーミィマミ』メイクブラシシリーズが新登場！ 粧美堂直営ECサイト限定で予約受付を開始！

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、公式ECサイト「粧美堂 ONLINE STORE」にて『魔法の天使クリーミィマミ』メイクブラシシリーズの予約販売を開始いたします。

予約期間は2025年10月10日～11月6日まで。

ご予約いただいた商品は、2026年2月下旬以降、入荷次第順次発送予定となります。

新商品は、作中に登場する魔法のコンパクトやルミナスター、マイクなどを立体的に表現！

大人かわいいメイクアップブラシシリーズです。

専用収納ポーチとメイクブラシ６本セットや、ブラシ単品での購入も可能な豊富なラインナップで、キャラクターの魅力を細部まで詰め込んだファン必見のアイテム♪

可愛いだけじゃない！使い心地にもこだわったブラシは持っているだけでテンションが上がる豪華なセットです！

■予約受付開始：2025年10月10日～11月6日

■粧美堂直営ECサイト【粧美堂ONLINESTORE】 https://x.gd/yhK3b

■商品概要

■メイクブラシセット 7,700円（税込み）

■フェイスブラシL 1,650円（税込）

■フェイスブラシM 1,320円（税込）

■ファンデーションブラシ 1,320円（税込）

■アイシャドウブラシS 1,100円（税込）

■アイシャドウブラシM 1,100円（税込）

■アイブロウブラシ 1,100円（税込）

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。