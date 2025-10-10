＼岡山県のアンテナショップ開館11周年／　県産マスカット・オブ・アレキサンドリア70％使用の「蛇口からぶどうジュース」が登場！

岡山県

東京・新橋にある岡山県のアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」は、2025年9月に開館11周年を迎えました。現在、周年を記念したフェアを9月27日（土）～10月26日（日）の期間限定で開催しています。

期間中は、自分で蛇口をひねって注ぐ体験型イベント「蛇口からぶどうジュース」をはじめ、ワインの立ち呑みや特産品を堪能できるグルメフェア、「瀬戸内うろこボールペンづくり」などのワークショップも同時開催。まるで現地を訪れたかのように、岡山県の魅力を余すことなく体感いただけます。

■ 高級品種のマスカット・オブ・アレキサンドリア70％使用！ 蛇口をひねって注ぐ“体験型ドリンクスタンド”

今年8月に実施し、17日間で2,700杯以上を売り上げた「蛇口から白桃ジュース」。大きな反響を呼び、お子さまから大人まで幅広い世代に楽しんでいただけました。

今回、姉妹イベントとして「蛇口からぶどうジュース」を10月5日（日）から期間限定で提供開始。“果物の女王”とも呼ばれる岡山県産「マスカット・オブ・アレキサンドリア」を手絞りした果汁70％配合のぶどうジュースを、自分で蛇口をひねって注ぐ体験型イベントです。一口飲むと、「マスカット・オブ・アレキサンドリア」の爽やかな香りと口いっぱいに広がるフレッシュな甘さ、繊細な酸味をお楽しみいただけます。

旬真っ只中の岡山県産マスカットを贅沢に使ったドリンクで、「晴れの国おかやま」の恵みを心ゆくまでお楽しみください。

※「蛇口から白桃ジュース」実施時の様子＜「蛇口からぶどうジュース！スタンド」 概要＞

期 間：2025年10月5日（日）～19日（日）

場 所：とっとり・おかやま新橋館 1階 ショップ

（東京都港区新橋一丁目11番７号 新橋センタープレイス）

提供商品：ぶどうジュース（マスカット・オブ・アレキサンドリアの果汁70％配合）

販売価格：650円（税込）

※10月11日（土）に限り、先着20名様に半額（325円）で提供

■ レストラン史上最大数ピオーネ・シャインマスカットを19個使った贅沢パフェも！ 「ぶどうフェア」開催中

10月26日（日）まで、2階のビストロカフェ「ももてなし家」で「晴れの国おかやま県産ぶどうフェア」なども開催中です。1階でぶどうジュースを飲んだあとは、レストランのぶどうスイーツで贅沢なひとときをお過ごしください。

１.「晴れの国おかやま県産ぶどうフェア」

提供商品：

・２種のぶどうパフェ（2,011円）

旬のぶどう2種を惜しみなく使った、贅沢なパフェ。

ピオーネは12粒、シャインマスカットは7粒分を

たっぷり使用しています。

グラスの中には、ぶどうの砂糖漬け、ココナッツゼリー、

ぶどうゼリー、ピオーネアイス、バニラアイス、ポッキー、

生クリームを重ねており、食べ応えも抜群です。

・自家製ぶどうゼリー（900円）

・そのまんまぶどう （900円）

・ぶどうのスムージー（900円）

※価格は全て税込

２.平日限定「楽しく美味しく♫フルーツパラダイス」

旬のフルーツを木桶に浮かべ、ポイを使って破れるまですくい取ることができる取り放題・食べ放題の平日限定イベント。お客様同士でシェアしながら、お楽しみいただけること間違いなしです。

価格：900円（税込）

※事前予約制、1日2組限定となります。

※ぶどう各3個、計6個は保証いたします。

■ オープン11周年特別メニューの提供や立ち呑みイベント、ワークショップを開催

ももてなし家では、このほか、岡山県と鳥取県の海の幸、山の幸を存分に堪能できる3段料理「11周年特別 豪華アフタヌーンティー」や「11周年コラボプレート」も提供しています。

さらに、1階ショップでは、「両県産ワインの立ち呑みイベント」やワークショップ「瀬戸内うろこボールペンづくり」なども実施予定です。11周年を記念した特別な機会に、ぜひお立ち寄りください。

〈ももてなし家 提供メニュー〉

・11周年特別 豪華アフタヌーンティー

（11,011円）

お酒などとともにお客様同士でシェアしながら

両県の海の幸、山の幸を存分にお楽しみいただける豪華３段料理です。

※事前予約制、2時間飲み放題付きの２名様用となります。

・両県の11周年コラボプレート

-千屋牛と鳥取和牛の肉々プレート（3,311円）

-海と山の秋穫祭プレート（2,511円）

※価格は全て税込

〈1階ショップ イベント〉

「両県産ワインの立ち呑みイベント」

秋の夜長に、鳥取・岡山両県産のワイン4種とおつまみをセルフサービスでお楽しみいただけます。

期 間：10月8日（水）～13日（月・祝）

時 間：16：00～20：00（L.O.19：30）

参加費：2,000円（税込・最大30分）

「秋の両県パンまつり」

購入するブランド数に応じて景品をプレゼントします。※ブランドの入荷日はそれぞれ異なります。

期 間：10月18日（土）～26日（日）

〈ワークショップ 〉

「瀬戸内うろこボールペンづくり」

開催日：10月11日（土）

時 間：10:30～ / 11:30～ / 13:30～ /14:30～/ 15:30～

場 所：2階パーティションルーム

定 員：各回8名

参加費：1,980円（税込）

※ご予約方法：お電話（03-6280-6474）にて先着順でご予約を受け付けております。

■ 今が最盛期！岡山県が誇るフルーツ・ぶどう

「瀬戸内うろこボールペンづくり」※写真はイメージです。

今年、ぶどうの栽培150周年の節目を迎えた岡山県。1875年に「マスカット・オブ・アレキサンドリア」の栽培が始まり、県内でのぶどう栽培技術の確立が進みました。雨に弱く、高温・乾燥を好むこの品種は、日本での栽培が難しいとされましたが、岡山県はその産地化にいち早く取り組み、日本一の生産地へと成長しました。

現在では、「マスカット・オブ・アレキサンドリア」で培った技術を活かし、大粒で種無しの「ニューピオーネ」、美しいワインレッド色が特徴の「紫苑」、近年人気の「シャインマスカット」など、様々な品種を栽培。いずれの品種も糖度が高く、美しい房形を持ち、その品質は全国で高く評価されています。

■ アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」概要

・住 所：東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス

・電話番号：１階 ショップ 03-6280-6474

２階 ビストロカフェ「ももてなし家」 03-6280-6475

移住・しごと相談コーナー 03-6280-6951

・営業時間： 1階 ショップ 10:00～21:00

2階 ビストロカフェ「ももてなし家」 11:00～21:30（L.O.21:00）

移住・しごと相談コーナー 10:00～18:00

・定 休 日：年中無休（12/31～1/3を除く）

※営業時間は変更となる場合があります。最新情報は公式HPをご確認ください。

・公 式 H P：https://www.torioka.com/