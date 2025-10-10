2025 年度「さわやかコミュニティ旬間」の実施について

クラフティアグループは社会貢献活動として「さわやかコミュニティ旬間」を毎年実施 しております。これまで、地域や文化施設等の清掃・設備点検をはじめとした、地域に 密着した当社グループならではの様々な活動を行ってきました。今年度の活動概要と活動内 容は以下のとおりです。



■ 活動概要


（１）活動目的　　　　 社会貢献を通じて、地域の皆様とのふれあいを深める


（２）実施期間　　　　 10 月 14 日（火）～24 日（金）11 日間


（３）標 語　　　　　　「ありがとう、日ごろの感謝を届けます」


（４）実施回数 　　　 57 回目（1969 年にスタート）


（５）参加人数 　 当社およびグループ会社役員・従業員 延べ約 10,000 名


（６）ポスタービジュアル




■ 本社事業所（福岡）の活動内容


（１）天神地区の清掃活動


１.日 時　　　　 10 月 17 日（金）15：00～16：00


２.参加人数 　　 約 100 名 ※福井専務・木下専務他、当社役員も参加


３.備 考　　　　 本社事業所での実施は初 天神地区の街頭清掃（ゴミ拾い）を実施します。



（２）住吉神社の清掃活動


１.日 時　　　　 10 月 21 日（火）10：00～11：30


２.参加人数 　　 約 50 名 ※藤井会長他、当社役員も参加


３.備 考 今年で 10 回目（2016 年度から実施） 日本三大住吉であり、全国に約 2,000 社ある 住吉神社の中で、最も歴史ある神社の清掃を実施します。



●過去の活動の様子





（３）福岡城址の清掃活動


１.日 時 　　　　10 月 21 日（火）14：00～16：00


２.参加人数 　　 約 60 名 ※石橋社長他、当社役員も参加


３.備 考 今年で 21 回目 福岡の著名な観光名所である福岡城跡の清掃を実施します。



●過去の活動の様子





（４）ペットボトルキャップリサイクルの推進


・実施内容　　　 収集したペットボトルキャップのリサイクルを通じて再生品 化や障がい者雇用の創


　　 　　　　　　出を行う団体へ送ります。



（５）３Ｒ啓発活動


・実施内容　　　 ３Ｒ（Reduce Reuse Recycle）の活動を社員で意識して取り 組み、重点項目とし


　　　　　　　 　て「紙資料を使わない打合せの推進」を 目的に、社内外の打合せの際は極力データ


で資料の共有を行い、紙資料の削減を推進します。


　　　　　　　　 また、10/26(日)福岡市役所西 側ふれあい広場会場にて「環境フェスティバルふく 　　　　　　　　 おか2025」にも企業ブースとして出展します。



（６）災害時簡易トイレの寄贈


・実施内容 　　　「災害時のトイレ問題」は喫緊の問題であるため、水を使わ ずに捨てられるトイレ


　　　　　　　　　キット『sonae』を福岡県に寄贈を予定しています




（７）「緑の募金」への募金活動


・実施期間　　10月14日（火）～10月24日（金）


・実施内容　　森林整備等の推進に活かされる「緑の募金」を通じた緑化活動支援として従業員および　


　　　　　　　関連会社従業員を対象に協力依頼を行います。




（８）福祉支援


・実施内容　　社会福祉法人「明日へ向かって」の手作りパウンドケーキの役員・従業員への販売の斡


　　　　　　　旋を行います。



（９）献血活動


・日　　時　　10月20日（月）


・場　　所　　当社福岡支店４階 プレゼンテーションルーム


・参加人数　　約200名


　　　　　　　※10/14～10/24まで天神西通りの献血ルームでも献血活動を行います。



■ 全社の活動内容


期間中、全国の約130箇所の全事業所、延べ約10,000名にて、地域や文化施設などの設備点検・清掃を実施します。また、本社・支店がある各都府県の行政機関などに災害時簡易トイレを贈呈します。