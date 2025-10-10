「MERCER bis」×「ローソン」初のコラボ商品全4品を全国のローソンで発売！
世界のファッションと食の最先端でもあるNYをはじめとする海外のフードカルチャーやライフスタイルを発信し、東京の街に新しい食事シーンを根付かせてきたMERCER OFFICE株式会社では、生キャラメルシフォンケーキ専門店「MERCER bis(マーサービス)」より、株式会社ローソンとのコラボ商品が登場。2025年10月14日(火)より、全国のローソンにてキャラメル味のスイーツやドリンクなど全4品を発売いたします。
「MERCER bis」×「ローソン」コラボスイーツ一覧
「UC×MERCER bis 生キャラメルどらもっち」税込246円
生キャラメルどらもっち
北海道産生クリームで仕立てたミルククリームと、ビターで濃厚なキャラメルソースを、もっちりとした生地の中に詰め込みました。コクのあるクリームとほろ苦いキャラメルソースをたっぷりと味わうことができるスイーツです。
「UC×MERCER bis 生キャラメルクッキーシュー」税込275円
生キャラメルクッキーシュー
北海道産生クリームを使用したミルククリームと生キャラメルソースを入れた、サクサク食感のクッキーシューです。シュー生地の表面はキャラメルコーティングに仕上げ、ほろ苦いキャラメルの風味をたっぷりとお楽しみいただけます。
※沖縄県除く全国
「UC×MERCER bis 生キャラメルロールケーキ」税込286円
生キャラメルロールケーキ
北海道産生クリームにキャラメルを配合したキャラメルクリームと、濃厚でビターなキャラメルソースを、キャラメル風味のふわふわ生地で巻き上げました。
「MERCER bis ほろにが生キャラメルオレ 220ml」税込228円
ほろにが生キャラメルオレ
ほろ苦い生キャラメルソースとミルクのまろやかさのバランスにこだわって仕上げました。甘すぎず、でもコクをしっかりと感じられるキャラメルオレです。
生キャラメルシフォンケーキ専門店「MERCER bis」
"生キャラメルシフォンケーキ"が看板メニューのシフォンケーキ専門店。
特別だったホールケーキを独り占めできるおひとり様用ホールケーキは、米粉と卵白を使用した"ふわもち食感"が特徴で、その味わいはもちろん、フォトジェニックな見た目で2021年渋谷東急フードシューにオープン以来、多くの支持を得ています。
MERCER bisでしか味わうことのできない自家製の生キャラメルソースは、パティシエが見極めた絶妙な焦がし加減により、ほろ苦さを実現しております。
生キャラメルシフォンケーキ
《SHOP情報》
MERCER bis
・渋谷店
渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ 1F
03-6809-0682
・新宿店
新宿区新宿3-38-2 JR新宿駅 B1F 改札内(西改札方面) EATo LUMINE
03-6912-7377
・二子玉川店(グリーンハウスbyマーサーブランチ内)
世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋 南館7F
03-3700-4551
《HP》
MERCER bis：https://mercer-bis.com/
《Instagram》
MERCER bis：https://www.instagram.com/mercer__bis/