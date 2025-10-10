「MERCER bis」×「ローソン」初のコラボ商品全4品を全国のローソンで発売！

MERCER OFFICE株式会社

世界のファッションと食の最先端でもあるNYをはじめとする海外のフードカルチャーやライフスタイルを発信し、東京の街に新しい食事シーンを根付かせてきたMERCER OFFICE株式会社では、生キャラメルシフォンケーキ専門店「MERCER bis(マーサービス)」より、株式会社ローソンとのコラボ商品が登場。2025年10月14日(火)より、全国のローソンにてキャラメル味のスイーツやドリンクなど全4品を発売いたします。

「MERCER bis」×「ローソン」コラボスイーツ一覧

「UC×MERCER bis 生キャラメルどらもっち」税込246円生キャラメルどらもっち

北海道産生クリームで仕立てたミルククリームと、ビターで濃厚なキャラメルソースを、もっちりとした生地の中に詰め込みました。コクのあるクリームとほろ苦いキャラメルソースをたっぷりと味わうことができるスイーツです。

「UC×MERCER bis 生キャラメルクッキーシュー」税込275円生キャラメルクッキーシュー

北海道産生クリームを使用したミルククリームと生キャラメルソースを入れた、サクサク食感のクッキーシューです。シュー生地の表面はキャラメルコーティングに仕上げ、ほろ苦いキャラメルの風味をたっぷりとお楽しみいただけます。

※沖縄県除く全国

「UC×MERCER bis 生キャラメルロールケーキ」税込286円生キャラメルロールケーキ

北海道産生クリームにキャラメルを配合したキャラメルクリームと、濃厚でビターなキャラメルソースを、キャラメル風味のふわふわ生地で巻き上げました。

「MERCER bis ほろにが生キャラメルオレ 220ml」税込228円ほろにが生キャラメルオレ

ほろ苦い生キャラメルソースとミルクのまろやかさのバランスにこだわって仕上げました。甘すぎず、でもコクをしっかりと感じられるキャラメルオレです。

生キャラメルシフォンケーキ専門店「MERCER bis」

"生キャラメルシフォンケーキ"が看板メニューのシフォンケーキ専門店。

特別だったホールケーキを独り占めできるおひとり様用ホールケーキは、米粉と卵白を使用した"ふわもち食感"が特徴で、その味わいはもちろん、フォトジェニックな見た目で2021年渋谷東急フードシューにオープン以来、多くの支持を得ています。

MERCER bisでしか味わうことのできない自家製の生キャラメルソースは、パティシエが見極めた絶妙な焦がし加減により、ほろ苦さを実現しております。

生キャラメルシフォンケーキ

《SHOP情報》

MERCER bis

・渋谷店

渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ 1F

03-6809-0682

・新宿店

新宿区新宿3-38-2 JR新宿駅 B1F 改札内(西改札方面) EATo LUMINE

03-6912-7377

・二子玉川店(グリーンハウスbyマーサーブランチ内)

世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋 南館7F

03-3700-4551

《HP》

MERCER bis：https://mercer-bis.com/

《Instagram》

MERCER bis：https://www.instagram.com/mercer__bis/