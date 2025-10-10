2025年11月1日(土)よりショートアニメ『全力回避フラグちゃん!』の6周年を記念したPOP UP STOREがME TOKYO IKEBUKUROで開催決定！！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、2025年11月1日(土)～11月17日(月)の期間限定で、チャンネル登録者数200万人を超える大人気ショートアニメ『全力回避フラグちゃん!』の6周年をお祝いしたポップアップストアを、ME TOKYO IKEBUKUROで開催することをお知らせします。
今回の企画では、6周年オリジナルイラストを活用した新グッズやノベルティが続々登場！「サイバーパンク」をテーマにした近未来風の衣装に身を包んだフラグちゃんたちが、アクリルスタンドや缶バッジなど定番商品のほか、Tシャツやトートバッグなどアパレルアイテムとなって展開されます。
さらにME TOKYO IKEBUKURO店内では、今回のポップアップストアを盛り上げる様々な施策も実施予定です。フォトスポットエリアや、等身大パネルの設置、ここでしか聴けない店内放送アナウンスもお楽しみいただけます。
今年の秋は是非、ME TOKYO IKEBUKUROで『全力回避フラグちゃん!』の6周年をお祝いください。
開催概要
【開催場所】
ME TOKYO IKEBUKURO
東京都豊島区東池袋１丁目９－３ TRN東池袋 4F ポップアップ特設スペース
【開催時期】
2025年11月1日(土)～11月17日(月)
【営業時間】
10:00～20:00
『全力回避フラグちゃん!』について
『全力回避フラグちゃん!』 は2019年にYouTubeチャンネルを開設したショートアニメです。何の変哲もない男・モブ男の前に現れた死亡フラグちゃんこと「死神No.269」。そんな2人が繰り広げるドタバタコメディです。2022年にはKADOKAWA MF文庫Jからライトノベルを出版、2023年にはコミックス展開もスタートしました。登録者数は230万人を超え、より一層の拡大を目指すIPです。
・YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@flag__chan
・公式X：https://x.com/flag__chan
・コミックス：https://www.kadokawa.co.jp/product/322304000449/
・ライトノベル：https://mfbunkoj.jp/product/flagchan/
・コピーライト：(C)︎Plott Inc.
ME TOKYOについて
■ME TOKYO IKEBUKURO
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（京都・東京）の東日本カンパニー（社長：韓裕）が展開する「ME TOKYO」は「人々の感情のスイッチを押すことで、世界をもっとオモシロく」という理念を込めた新ブランドアミューズメント施設です。コンセプトに「MOVE EMOTION-ME TOKYOはゲーム設置場ではなく、感情解放区だ-」を掲げ、日本から世界へ発信できるアミューズメント施設を目指しています。
「ME TOKYO IKEBUKURO」は、クレーンゲーム、プリクラ、コスプレ、ビューティーラウンジ、5D LED ROOM、ライブ配信スタジオなどさまざまな体験を提供する店舗です。また、「コト消費」に焦点を当て、国内・海外に関わらず訪れたすべての方が自分らしく、人生の記憶に残る体験を提供するため、クリエイティブな空間づくりを進めています。
※ME TOKYO IKEBUKUROは、Remain in株式会社が広告企画・メディアプロデュースする施設です。
※Remain in株式会社は、ブランド体験を通じてブランド成長支援を行うマーケティングブティックです。
グッズ情報
■等身アクリルスタンド 各種1,650円(税込)
【種類】全5種/個別
【サイズ】約WH140×W70mm以内
【素材】アクリル
■トレーディング缶バッジ 550円(税込)
【種類】全10種/ランダム
【サイズ】約φ57mm
【素材】紙、ブリキ
■トレーディングアクリルキーホルダー 770円(税込)
【種類数】全10種/ランダム
【サイズ】約H60×W60mm以内
【素材】アクリル
■トレーディングアクリルマグネット 660円(税込)
【種類数】全10種/ランダム
【サイズ】約H50×W50mm以内
【素材】アクリル
■トートバッグ 各種3,300円(税込)
【種類数】全2種（ブラック/ナチュラル）
【サイズ】約W440×H280×D110mm
【素材】綿
■A4クリアファイル 各種660円(税込)
【種類数】全2種（キービジュアル ver. /ミニキャラ ver.）
【サイズ】約A4サイズ
【素材】PP
■ステッカーセット 1,100円(税込)
【種類数】5枚1セット
【サイズ】各種W60×H60mm以内
【素材】紙
■Tシャツ 4,400円(税込)
【種類数】デザイン1種
【サイズ】M、L、XLサイズ
【素材】綿
ノベルティ情報
ME TOKYO IKEBUKURO店頭限定で、対象商品を1会計2,200円(税込)以上ご購入ごとに、オリジナル特典「6周年記念ステッカー（ランダム6種）」を1枚プレゼントします。
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp