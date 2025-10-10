『ドールズフロントライン2』より、「ヘレン (DP-12) 星夜のワルツver.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『ドールズフロントライン2 ヘレン (DP-12) 星夜のワルツver. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
■ドールズフロントライン2 ヘレン (DP-12) 星夜のワルツver. 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：17,600円(税込)
□発売日：2026年8月予定
□ブランド：KAWA DESIGN
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約280mm
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体(台座付属)
≪特典≫
・アクリルスタンド×1
KAWA DESIGN より「ドールズフロントライン2 ヘレン (DP-12) 星夜のワルツver. 1/6 完成品フィギュア」の登場です。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)SUNBORN.All Rights Reserved.
