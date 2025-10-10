『ドールズフロントライン2』より、「ヘレン (DP-12) 星夜のワルツver.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

写真拡大 (全17枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『ドールズフロントライン2 ヘレン (DP-12) 星夜のワルツver. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●ドールズフロントライン2 ヘレン (DP-12) 星夜のワルツver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192214&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/


■ドールズフロントライン2 ヘレン (DP-12) 星夜のワルツver. 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：17,600円(税込)


□発売日：2026年8月予定


□ブランド：KAWA DESIGN


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約280mm


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体(台座付属)


≪特典≫


・アクリルスタンド×1

























KAWA DESIGN より「ドールズフロントライン2 ヘレン (DP-12) 星夜のワルツver. 1/6 完成品フィギュア」の登場です。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●ドールズフロントライン2 ヘレン (DP-12) 星夜のワルツver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192214&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C)SUNBORN.All Rights Reserved.



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)