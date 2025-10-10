株式会社プロントコーポレーション

株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘）は「和カフェ Tsumugi 鎌倉店」にて、藍染体験のワークショップを10月18日（土）に開催します。藍左師（あいさし）・守谷玲太氏を講師に迎え、藍染を体験いただくことで、日本の伝統的な藍染の奥深い世界を感じていただけるイベントです。10月17日（金）～10月31日の期間は、守谷玲太氏の作品展示とオリジナルグッズの販売も行います。

■開催概要

■和カフェ Tsumugi 鎌倉店×アートモリヤ 藍染ワークショップについて

【10/18（土）】和カフェ Tsumugi 鎌倉店×アートモリヤ 藍染ワークショップを開催！[表: https://prtimes.jp/data/corp/18877/table/311_1_6bbb8e579384fa7d4ae40af1916ddf67.jpg?v=202510100656 ]

「和カフェTsumugi 鎌倉店」が、アートモリヤが手掛ける「藍染×左官」のプロジェクトとコラボレーションいたします。「着古した服は捨てるしかない」そう思っていませんか？着慣れたTシャツや思い出のワンピースをお持ちいただき、世界に一つだけの特別なアイテムに生まれ変わらせましょう。当日お持ちいただいた衣類は、色止めまでしてその場でお持ち帰りいただけます。染料は、湘南・藤沢の畑で育てられた美しい藍を使用します。※今回の藍染体験では、色止めの状態でお持ち帰りいただき、ご自宅で干していただきます。

■守谷 玲太氏プロフィール

古来より藍は染料としてはもちろん、薬草としても用いられてきた歴史ある植物です。

日本伝統の藍と現代左官を世界で初めて融合させた、初代藍左師（あいさし）。独自の技法による作品は、常識にとらわれない作風で多くのファンを魅了し、著名人の個人邸宅や有名ブランドの店舗デザインにも起用される。遠い記憶へとつながる奥深い藍の壁面を創造し、鑑賞者の美しい思い出を呼び覚ます、青の表現者。近年では、藍染師・藍左師養成学校「Pinyon Jay School」を開校。横浜DeNAベイスターズのスペシャルユニフォームのデザインを担当。

アートモリヤ公式HP https://artmoriya.com/about/

インスタグラム https://www.instagram.com/art_moriya/

■和カフェTsumugi鎌倉店

守谷 玲太氏

「和カフェTsumugi（ツムギ）」は、和のモチーフや色（藍色）を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えた、新しいスタイルの和カフェです。創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供しています。2025年10月現在は、関東エリアを中心に全国で19店舗を展開しています。「和カフェ Tsumugi 鎌倉店」は2025年2月に鎌倉・若宮大路沿いにオープン。鎌倉の名店の味を一度に楽しめる店舗限定「鎌倉紬御膳」が看板商品。

和カフェTsumugi 鎌倉店 藍色を取り入れた内装

公式HP：https://www.cafe-tsumugi.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/tsumugikamakura/