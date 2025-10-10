金相場急騰で猫も夢中？ 純金の「猫にも小判」シリーズに新たなラインナップ登場！

株式会社RAIN

指先サイズで楽しめる純金の小判は、金運アップのお守りとしても、“かわいい資産”としても注目を集めています。

購入はこちらから(https://jungold.base.shop/?q=%E7%8C%AB%E3%80%80%E5%B0%8F%E5%88%A4)

■ 商品概要

商品名：猫にも小判シリーズ 純金製「小判モチーフ」

素材：K24（純金99.9%）

価格（税込）：\28,800

極小サイズ：0.3g／12,800円(https://jungold.base.shop/items/117997942)

指先サイズ：1g／28,800円(https://jungold.base.shop/items/118003784)

特大サイズ：10g／288,000円(https://jungold.base.shop/items/121058595)

販売期間：2025年10月末までの特別限定価格

納期：受注生産／約40日

販売サイト：https://jungold.base.shop/

■ “猫に小判”──その言葉を、リアルに資産価値へ

「猫に小判」ということわざを逆手に取った人気シリーズに、ついに“小判そのもの”が仲間入り。

シンプルながらも存在感のあるデザインに仕上げた本作は、コレクションとしても贈り物としても最適です。

金相場が高騰する中、「小さな純金」を賢く持つニーズは高まり続けています。

見て楽しみ、飾って嬉しく、持って安心──JUNGOLDの魅力が詰まった新作です。

■ ブランド「JUNGOLD」について

「JUNGOLD（ジュンゴールド）」は、資産価値と心躍る体験をコンセプトに掲げた純金ブランドです。

干支や縁起物、歴史、文化、食べ物、動物などをテーマにした指先サイズの純金モチーフを2000種以上展開。



“かわいい資産”という新たなジャンルを確立し、多くの方に「はじめての純金体験」を届けています。

■ 法人OEM・記念品にも対応

株式会社RAINでは、企業様向けに純金のオーダーメイド製作も多数手がけています。

記念品、販売促進品、周年ノベルティなど、オリジナル小判の制作も可能です。

ロゴ・名入れ・カスタム対応も承りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

🏢 会社概要

会社名：株式会社RAIN

所在地：東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階

代表者：代表取締役 石川正道

設立：2015年12月

事業内容：

・純金ブランド「JUNGOLD」の企画・製造・販売

・宝飾品ブランド「2色珠（にしょくだま）」の展開

・宝石、ラボダイヤの商品開発

・法人向けOEM・記念品製作

実績：

・クラウドファンディング累計支援額 3億円超

・OEM／B2B領域での多数の導入実績

・2000種類以上の商品開発

連絡先：

TEL/FAX：03-6284-7200

Email：rainrain20151111@gmail.com

公式サイト・SNS：

・ECサイト：https://jungold.base.shop/

・コーポレートサイト：https://www.2020rain.com/

・note：https://note.com/raindrop_