金相場急騰で猫も夢中？ 純金の「猫にも小判」シリーズに新たなラインナップ登場！
指先サイズで楽しめる純金の小判は、金運アップのお守りとしても、“かわいい資産”としても注目を集めています。
購入はこちらから(https://jungold.base.shop/?q=%E7%8C%AB%E3%80%80%E5%B0%8F%E5%88%A4)
■ 商品概要
商品名：猫にも小判シリーズ 純金製「小判モチーフ」
素材：K24（純金99.9%）
価格（税込）：\28,800
極小サイズ：0.3g／12,800円(https://jungold.base.shop/items/117997942)
指先サイズ：1g／28,800円(https://jungold.base.shop/items/118003784)
特大サイズ：10g／288,000円(https://jungold.base.shop/items/121058595)
販売期間：2025年10月末までの特別限定価格
納期：受注生産／約40日
販売サイト：https://jungold.base.shop/
■ “猫に小判”──その言葉を、リアルに資産価値へ
「猫に小判」ということわざを逆手に取った人気シリーズに、ついに“小判そのもの”が仲間入り。
シンプルながらも存在感のあるデザインに仕上げた本作は、コレクションとしても贈り物としても最適です。
金相場が高騰する中、「小さな純金」を賢く持つニーズは高まり続けています。
見て楽しみ、飾って嬉しく、持って安心──JUNGOLDの魅力が詰まった新作です。
■ ブランド「JUNGOLD」について
「JUNGOLD（ジュンゴールド）」は、資産価値と心躍る体験をコンセプトに掲げた純金ブランドです。
干支や縁起物、歴史、文化、食べ物、動物などをテーマにした指先サイズの純金モチーフを2000種以上展開。
“かわいい資産”という新たなジャンルを確立し、多くの方に「はじめての純金体験」を届けています。
■ 法人OEM・記念品にも対応
株式会社RAINでは、企業様向けに純金のオーダーメイド製作も多数手がけています。
記念品、販売促進品、周年ノベルティなど、オリジナル小判の制作も可能です。
ロゴ・名入れ・カスタム対応も承りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
🏢 会社概要
会社名：株式会社RAIN
所在地：東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階
代表者：代表取締役 石川正道
設立：2015年12月
事業内容：
・純金ブランド「JUNGOLD」の企画・製造・販売
・宝飾品ブランド「2色珠（にしょくだま）」の展開
・宝石、ラボダイヤの商品開発
・法人向けOEM・記念品製作
実績：
・クラウドファンディング累計支援額 3億円超
・OEM／B2B領域での多数の導入実績
・2000種類以上の商品開発
連絡先：
TEL/FAX：03-6284-7200
Email：rainrain20151111@gmail.com
公式サイト・SNS：
・ECサイト：https://jungold.base.shop/
・コーポレートサイト：https://www.2020rain.com/
・note：https://note.com/raindrop_